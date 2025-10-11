1년에 단 하루만 공개된 '영산회 괘불탱', 그 장관을 만나다

큰사진보기 ▲국보 제301호인 화엄사 영산회 괘불탱 ⓒ 임세웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보 제301호인 화엄사 영산회 괘불탱 ⓒ 임세웅 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲국보 제301호인 화엄사 영산회 ⓒ 임세웅 관련사진보기

덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.

지난 10일, 화엄문화제가 열리는 전남 구례 화엄사는 완연한 가을 날씨라는 말로는 부족한 눈부신 햇살과 청명한 하늘, 그리고 오색 단풍으로 물들기 시작했습니다.오늘 이곳을 찾은 이유는 따로 있었습니다. 바로 1년에 단 하루, 화엄문화제 첫날에만 공개되는 국보 제301호 '영산회 괘불탱'이 특별히 모습을 드러내는 날이기 때문입니다. ​경내로 들어서서 천천히 발걸음을 옮기다가 보제루를 돌아서는 순간, 따사로운 햇살이 가득한 대웅전 앞마당에 영산회 괘불탱이 그 거대한 모습을 드러냅니다.그순간, 나지막한 탄성이 터져 나왔습니다. 높이 13미터, 폭 8미터에 달하는 거대한 화폭이 하늘을 향해 펼쳐지는 모습은 그야말로 장관이었습니다.​'영산회 괘불탱'은 석가모니 부처님이 영축산에서 법화경을 설법하시던 역사적인 순간을 그린 것입니다. 괘불탱의 중앙에는 설법하시는 석가모니 부처님이 온화하면서도 위엄 있는 모습으로 자리하고 있고, 그 주위를 수많은 보살과 제자들이 에워싸고 있습니다.거대한 괘불탱 앞에 서니, 저절로 고개가 숙여지고 마음이 경건해졌습니다. 단순한 그림이 아니라, 부처님의 가르침과 그 순간의 신성한 에너지가 고스란히 담겨 있는 듯한 압도적인 감동이 밀려왔습니다. ​일 년에 단 하루, 짧은 시간 동안만 허락된 만남이기에 그 감동은 더욱 특별하게 다가왔습니다. 수많은 사람들이 한마음으로 괘불탱을 바라보며 각자의 소원을 빌고, 부처님의 자비가 온 누리에 퍼지기를 기원하는 모습은 그 자체로 또 하나의 아름다운 풍경이었습니다.