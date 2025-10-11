1년에 단 하루만 공개된 '영산회 괘불탱', 그 장관을 만나다

지난 10일, 화엄문화제가 열리는 전남 구례 화엄사는 완연한 가을 날씨라는 말로는 부족한 눈부신 햇살과 청명한 하늘, 그리고 오색 단풍으로 물들기 시작했습니다.
오늘 이곳을 찾은 이유는 따로 있었습니다. 바로 1년에 단 하루, 화엄문화제 첫날에만 공개되는 국보 제301호 '영산회 괘불탱'이 특별히 모습을 드러내는 날이기 때문입니다. 경내로 들어서서 천천히 발걸음을 옮기다가 보제루를 돌아서는 순간, 따사로운 햇살이 가득한 대웅전 앞마당에 영산회 괘불탱이 그 거대한 모습을 드러냅니다.
그순간, 나지막한 탄성이 터져 나왔습니다. 높이 13미터, 폭 8미터에 달하는 거대한 화폭이 하늘을 향해 펼쳐지는 모습은 그야말로 장관이었습니다.
'영산회 괘불탱'은 석가모니 부처님이 영축산에서 법화경을 설법하시던 역사적인 순간을 그린 것입니다. 괘불탱의 중앙에는 설법하시는 석가모니 부처님이 온화하면서도 위엄 있는 모습으로 자리하고 있고, 그 주위를 수많은 보살과 제자들이 에워싸고 있습니다.
거대한 괘불탱 앞에 서니, 저절로 고개가 숙여지고 마음이 경건해졌습니다. 단순한 그림이 아니라, 부처님의 가르침과 그 순간의 신성한 에너지가 고스란히 담겨 있는 듯한 압도적인 감동이 밀려왔습니다.
일 년에 단 하루, 짧은 시간 동안만 허락된 만남이기에 그 감동은 더욱 특별하게 다가왔습니다. 수많은 사람들이 한마음으로 괘불탱을 바라보며 각자의 소원을 빌고, 부처님의 자비가 온 누리에 퍼지기를 기원하는 모습은 그 자체로 또 하나의 아름다운 풍경이었습니다.