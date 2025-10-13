달과 연못과 바위가 하나 된 곳, 무릉도원이 여기네요

큰사진보기 ▲함양 농월정 ⓒ 이완우 관련사진보기

함양 농월교

함양 농월교 풍경

함양 농월교 여울 소리

함양 농월정

함양 농월정에서 월연암 차경

함양 농월정

함양 농월정 차경 여울 소리

함양 농월정 월연암

함양 농월정 월연암 화강편마암

함양 농월정 월연암

함양 농월정 월연암 여울 소리

노방수식별구유(路傍誰識別區幽)

산약반회수양유(山若盤回水若留)

영체지당징갱만(暎砌池塘澄更滿)

박창남취권환부(撲窓嵐翠捲還浮)

아기불온전호구(兒飢不慍饘糊口)

객지령혐옥타두(客至寧嫌屋打頭)

막도산인무사업(莫道散人無事業)

만전구학역풍류(晩專邱壑亦風流)

산길 가까이에 숨은 별천지가 있음을 누가 알리요,

산은 대야를 두른 듯하고 물은 멈춘 듯하네.

겹겹의 여울 연못 맑게 비치고 다시 가득하고,

창에 드리운 푸른 산 아지랑이 감겼다가 사라지네.

동네 사람 굶주려 죽을 먹어도 노엽지 않고,

나그네 이르러 작은 집에 머리를 부딪힌들 어찌 불평하랴.

하는 일 없는 게으른 사람이라 말하지 말게,

늘그막에 오로지 산과 골짜기 대단한 풍류라네.

함양 농월정 월연암 풍경

지난 7일, 경남 함양 화림동(花林洞) 계곡의 농월정(弄月亭) 국민관광지를 찾았다. 주차장에서 농월정 가는 길을 찾아 걸었다. 높은 산줄기 사이의 깊은 계곡을 흐르는 세찬 여울 소리가 멀리서 풍경에 앞서 들려왔다. 이곳을 누구는 세속을 벗어난 무릉도원이라고 예찬했다.농월정으로 가는 90미터 길이의 농월교로 계곡을 건넜다. 길게 펼쳐진 계곡의 풍경이 예사롭지 않다. 계곡의 물길이 거의 직각으로 꺾여서 농월정이 산모퉁이에 가렸다. 다리 위에서 계곡 물소리를 들으며 한참을 서 있었다. 다리 끝에서 계단을 올라가 100여 미터의 오솔길로 소나무 숲을 지났다. 산모퉁이를 돌아서니 농월정이 나타났다.농월정이 위치한 화림동은 백두대간 남덕유산에서 발원하는 금천(錦川)이 굽이치며 흐르며 형성한 깊은 계곡이다. 이 계곡을 따라서 옛길이 올라갔다. 조선 시대에 함양에서 한양가는 선비들이 이 길을 걸으며 6킬로미터에 이르는 화림동 곳곳 절경에 세워진 정자에서 시문을 읊고 학문을 토론하였다.화림동 계곡을 흐르는 거센 여울의 좌우 산기슭 송림은 거문고 현을 퉁기는 듯하다고 했다. 계곡을 세차게 흐르는 맑은 여울이 급한 굴곡을 이룬다. 곳곳에 커다란 반석이 펼쳐져 있거나, 기암괴석이 절벽처럼 우뚝하다.별천지 풍경이 이어지는 화림동 계곡을 따라 거연정, 군자정, 동호정과 농월정 등 여러 누정이 차례로 자리한다. 이 누정들을 연결하는 옛길을 후손들은 '선비문화탐방로'로 여기며 걷으려 화림동 계곡의 풍경을 감상한다.박지원(1737~1805)이 1792년에 안의 현감으로 부임했다. 한양에서 친척들이 찾아왔다. 화림동 계곡의 절경을 찾아 향연을 벌이려고 했다. 그들이 안의현(安義縣)의 관기(官妓)와 악공을 빌려달라고 했다.박지원은 "그대들이 지금 찾아가는 화림동 계곡의 산 모두가 바로 기녀들이다. 이곳 산은 모두 적상산(赤裳山)이다"라고 둘러댔다. 적상산은 전북 무주에 있는 단풍이 들면 여인이 붉은 치마를 입은 것처럼 아름답다는 산이다. 연암은 화림동 계곡의 아름다운 가을 절경을 재치 있게 비유하며, 친척들의 요청을 완곡하게 거절하였다고 한다.농월정은 인조 때 도승지를 지낸 지족당(知足堂) 박명부(朴明榑, 1571∼1639)가 1638년에 지은 정자이다. 농월정 앞에 넓게 펼쳐진 너럭바위를 달바위(月淵岩, 월연암)라고 부른다. 농월정에서 70여 미터 계곡 너비와 100여 미터의 여울물이 흐르는 범위가 모두 연결된 너럭바위 한 단이었다. 월연암은 크기는 물론이고 생김새가 다양하여 참으로 천하 명품이었다.이 한 단의 너럭바위 위에 계곡의 여울이 흐르고, 그 여울이 바위를 마모시켜 바위 위에 연못이나 쪼개진 틈을 수없이 만들어 냈다. 이 너럭바위(흰 돌)와 달 연못(너럭바위 위의 웅덩이)과 너럭바위 쪼개진 틈을 흐르는 여울에 달빛이 비치어 여울 물결이 현란하게 출렁인다.농월정에 이른 어느 선비의 한시 구절에는 '白石月淵弄月波 (백석월연농월파)'이란 표현이 있다. '흰 바위와 달 연못이 달빛 물결을 희롱한다'는 의미이다. '흰 바위와 달 연못이 달빛 물결을 희롱한다'라는 표현이 참으로 절묘한 묘사이다.농월정 앞을 흐르는 계곡 물소리를 '江聲轉石宫商出(강성전석궁상출)'이라고 한시로 읊은 선비도 있었다. 강물 소리가 바위를 굴러가며 궁상각치우(宮商角徵羽)의 다섯 음계의 소리를 낸다는 의미이다.농월정의 달밤 풍경과 여울 소리에 감탄하여 표현한 두 선비의 시구를 하나로 연결해 보았다. 농월정의 눈으로 보이는 풍경(시각)과 귀로 듣는 계곡 물소리(청각)를 생생하게 묘사한 칠언대구(七言對句) 절묘한 표현이 되었다.白石月淵弄月波(백석월연농월파)江聲轉石宫商出(강성전석궁상출)월연암(흰 바위와 달 연못)이 달빛 물결을 희롱하고,강물 소리가 월연암을 굴러가며 궁상각치우(宮商角徵羽)를 노래하네.월연암 위로 흐르는 물줄기가 여러 갈래로 나뉘어, 조용하고 부드러운가 하면 급하게 소용돌이치기도 하고, 때론 작은 폭포와 못을 이루기도 했다. 농월정 앞 월연암을 넘어 흐르는 계곡은 밤이면 달빛이 맑은 물 아래로 흐른다고 한다.농월정은 정자에 올라서 정자 기둥에 기대어 바라보는 차경(借景)도, 멀리서 농월정을 바라보는 경관도 참으로 빼어났다.농월정 앞에는 수만 년 거센 물살에 연마된 매끄러운 너럭바위에 돌개구멍은 넓고 둥글게, 절리는 깊고 좁게 파 놓았다. 경남 함양 농월정이 위치한 화림동 계곡은 오랜 지질 시대를 거치며 화강암 계열의 암석이 변성암으로 변한 화강편마암이 넓게 분포해 있었다. 월연암의 표면에 화강편마암의 엽리와 편리가 수평으로 길게 무늬를 이루었다.농월정 너럭바위에 발을 들여놓고 주위의 풍광과 하나 되어 여울 소리에 세상 소리를 잊는다고 한다. 배고파도 배고픈 줄 모르고 속세를 잊으며 무념무상(無念無想)하여 평온해진다고 한다. 이곳 월면암 너럭바위에 앉아 흐르는 물에 발 담그고 있으면 세상 시름 다 잊을 듯하겠다. 정말 멋진 자연의 명소였다.농월정 편액의 한시를 더듬거리며 해석하고 의미를 음미해 보았다. 이곳 농월정에 머물던 박명부는 한시에서 다음과 같이 노래했다.추석 연휴에 가족 여행으로 함양 상림을 산책하고, 농월정을 찾았다. 함양 상림의 천년 숲에서 고즈넉한 추억을 쌓았고, 화림동 계곡 농월정에서는 자연이 빚어낸 신비로운 절경에 감탄하였다. 함양에서 백두대간의 장수 육십령을 넘어, 진안 마이산을 멀리서 바라보면서 보람된 하루의 여정을 마무리하였다.