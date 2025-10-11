트럼프, 중국 희토류 수출통제에 반발... "시진핑 만날 이유 없다"

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 8일(현지시각) 워싱턴 백악관에서 열린 회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 희토류 수출 통제를 비판하며 이달 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의에서 시진핑 중국 국가주석을 만날 이유가 없다고 밝혔다.트럼프 대통령은 10일(현지시각) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 "중국에서 매우 이상한 일들이 벌어지고 있다. 그들은 점점 적대적으로 변하고 있으며, 세계 각국에 서한을 보내 희토류와 관련된 모든 요소에 대해 수출 통제를 하겠다고 통보하고 있다"라고 적었다.이어 "누구도 이런 일은 본 적이 없지만, 결국은 시장을 '막히게' 만들 것"이라며 "전 세계 모든 국가, 특히 중국에게도 큰 타격이 될 것"이라고 지적했다.트럼프 대통령은 "갑작스럽고 엄청난 무역 적대 행위에 극도로 분노한 다른 나라들로부터 많은 연락을 받고 있다"라며 "지난 6개월간 우리와 중국의 관계는 매우 좋았기에 이번 조치는 더욱 놀랍다"라고 말했다.그러면서 "나는 그동안 중국이 이를 노려왔다고 생각해 왔는데, 늘 그랬듯 내 생각이 옳았다는 것이 증명됐다"라며 "중국이 전 세계를 '인질'(captive)로 잡는 것은 결코 용납할 수 없다"라고 강조했다.그는 "자석(magnets)부터 시작해 일종의 독점적 지위를 차지한 다른 원료들까지 그들은 오랫동안 이런 계획을 세워온 것 같다"라며 "매우 불길하고 적대적인 움직임"이라고 비판했다.하지만 "미국도 중국보다 훨씬 강력하고 광범위한 독점적 지위를 갖고 있다"라면서 "나는 단지 그것을 사용하지 않기로 선택했을 뿐이고, 지금까지는 그것을 사용할 이유가 전혀 없었다"라고 주장했다.이어 "그들이 보낸 서한은 여러 장으로 길고, 그들이 다른 나라에 제공하지 않으려는 모든 요소 하나하나를 매우 구체적으로 열거하고 있다"라며 "이전에 일상적이던 것들이 이제는 더 이상 일상적이지 않다"라고 지적했다.그러면서 "시 주석과 대화하지 않은 것도 그럴 이유가 없었기 때문"이라며 "나는 2주 뒤 한국에서 열리는 APEC 회의에서 시 주석을 만날 예정이었지만, 이제는 그럴 이유가 없는 것 같다(no reason to do so)"라고 밝혔다.또한 "중국의 서한은 3천 년의 혼란과 분쟁 끝에 중동에 평화가 찾아온 날에 나왔다는 점에서 더욱 부적절했다"라며 "그 타이밍이 과연 우연이었을까"라고 의심했다.트럼프 대통령이 언급한 날은 이스라엘과 팔레스파인 무장정파 하마스가 트럼프 대통령이 중재한 가자 휴전 협상 1단계에 합의한 지난 8일을 말하는 것으로 보인다.그는 "중국이 방금 발표한 적대적 '명령'에 어떤 입장을 밝히느냐에 따라 나는 미국 대통령으로서 그들의 조치에 재정적으로 대응할 수밖에 없다"라면서 "그들이 독점해 온 모든 원소에 대해 우리는 두 배를 가지고 있다"라고 말했다.그러면서 "이런 상황이 올 줄 몰랐겠지만, 모든 일이 그렇듯 아마도 때가 온 것일지도 모른다"라며 "잠재적으로 고통스러울 수는 있지만 결국에는 미국에 좋은 일이 될 것"이라고 주장했다.이어 "우리가 현재 검토하고 있는 정책 중 하나는 미국으로 수입되는 중국산 제품에 대한 대규모 관세 인상(massive increase of Tariffs)"이라면서 "진지하게 검토 중인 다른 대응책들도 많이 있다"라고 경고했다.전날 중국 정부는 '희토류 관련 기술 수출 통제 실시 결정'을 공표하고 희토류의 수출 통제를 즉시 시행한다고 발표했다.이와 관련해 중국 관영매체 <글로벌타임스>는 "희토류 관련 품목은 군사·민간 이중 용도로 쓰이는 특성이 있어 수출 통제는 국제사회의 일반적인 관행"이라며 "주요 광물 공급국인 중국이 대국으로서 책임을 다하기 위한 필연적 단계"라고 주장했다.또한 "일부 서방 매체는 희토류 무역이 무너지거나 심지어 공급이 중단될 수 있다는 우려를 표했으나, 이는 전적으로 불필요하다"라고 강조했다.AP통신은 트럼프 대통령의 이날 발언에 대해 "양국의 무역 갈등이 파괴적인 관세 인상으로 이어질 수도 있다는 불길한 징조"라며 "트럼프 대통령이 자신의 위협을 어떻게 실행할지, 그리고 중국이 어떻게 대응할지 모두 불분명하다"라고 전했다.그러면서 "트럼프 대통령은 APEC 회의 참석차 29일께 한국을 방문하고, 이를 계기로 시 주석과 미중 정상회담을 열어 무역 현안을 논의할 것이라고 밝힌 바 있으나 이 만남이 불발될 가능성이 커졌다"라고 덧붙였다.