노벨평화상에 베네수엘라 야권 지도자 마차도... 트럼프 수상 불발

큰사진보기 ▲노르웨이 노벨위원회가 10일(현지시간) 오슬로에서 기자회견을 열고 베네수엘라 야권 지도자인 마리아 코리나 마차도를 2025년 노벨 평화상 수상자로 선정했다고 발표했다. ⓒ AP Photo/ 연합뉴스 관련사진보기

독재 정권에 맞서 싸우는 베네수엘라의 여성 야권 지도자 마리아 코리나 마차도(58)가 2025년 노벨 평화상을 수상했다.노르웨이 노벨위원회는 10일(현지시각) 베네수엘라 국민의 민주적 권리를 증진하고 독재 체제를 정의롭고 평화적으로 민주주의로 전환하기 위해 투쟁한 공로로 마차도를 올해 노벨 평화상 수상자로 선정했다고 발표했다.베네수엘라 국민이 노벨상을 받은 것은 처음이다. 마차도는 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령의 독재 정권에 대항하며 민주주의를 위해 싸우는 정치인이다.그는 2024년 마두로 대통령에 맞서 대선에 도전했으나 탄압에 밀려 출마하지 못했다. 마두로 정권의 폭압에 야권 지도자들은 대부분 투옥되거나 해외로 탈출했으나, 마차도는 베네수엘라에 남아 은신하며 민주화 운동을 이끄는 것으로 전해진다. 실제로 마차도는 지난 1월 이후 공개 석상에 나타나지 않고 있다.노벨위원회는 "지난 한 해 동안 마차도는 은신 생활을 해야 했다"라며 "생명에 대한 위협이 심각한데도 그는 조국에 남아 있었으며, 이 선택은 베네수엘라 국민 수백만 명에게 영감을 줬다"라고 설명했다.이어 "마차도는 용감하고 헌신적인 평화의 수호자"라며 "깊어지는 어둠 속에서 민주주의의 불꽃이 계속 타오르게 하는 여성"이라고 평가했다.또한 "민주주의는 지속적인 평화의 전제조건"이라면서 "그러나 우리는 민주주의가 후퇴하고 점점 더 많은 권위주의 정권이 사회적 규범에 도전하고 폭력에 의존하는 시대에 살고 있다"라고 지적했다.그러면서 "권위주의자들이 권력을 장악할 때, 일어나 저항하는 용감한 자유의 수호자들을 기리는 것이 중요하다"라며 "마차도가 민주주의의 도구가 평화의 도구이기도 함을 보여줬다"라고 강조했다.마차도는 1901년 시상을 시작한 노벨 평화상의 106번째 수상자이며, 여성으로는 20번째 수상자다. 수상자는 1천100만 스웨덴 크로나(약 16억4천만 원)의 상금을 받는다.마차도는 우고 차베스(1999∼2013년 집권)와 마두로(2013년부터 집권)가 이어가고 있는 베네수엘라의 독재 체제에 맞서 20년간 투쟁을 이어왔다.베네수엘라의 유명 철강업체 '시벤사'를 경영하는 부유한 집안에서 장녀로 태어난 마차도는 공학을 전공해 잠시 철강 산업에서 일하다가 강력한 보수 정치를 내세워 '베네수엘라 철의 여인'으로 불리며 2010년 최다 득표 기록으로 국회에 입성했다.하지만 마두로 정권은 마차도를 "은수저를 물고 태어난 급진적 우익 정치인"이라고 비난하면서 2014년 여권 의원들의 주도하에 의원직에서 제명했다.2023년에는 대선에 직접 출마하겠다고 선언했지만, 마두로 정권이 임명한 감사원과 대법원이 마차도의 피선거권을 15년간 제한했고, 마차도는 중도 보수 성향 곤살레스 우루티아를 대신 내세웠으나 선거 조작 의혹 속에서 마두로 대통령이 재선에 성공했다.영국 BBC방송은 "마차도의 노벨 평화상 수상은 국제사회가 베네수엘라의 상황에 더욱 관심을 가질 계기가 될 것"이라며 "오랜 세월 베네수엘라의 수많은 야권 지도자가 사라졌으나 마차도는 민주주의를 위한 투쟁을 계속하면서 국민의 지지를 얻는 데 성공했다"라고 설명했다.지난 4월 미국 시사주간지 타임도 '2025년 가장 영향력있는 100인'에 마차도를 선정하면서 "끈기와 애국심의 화신"이라며 "엄청난 고난에도 물러서지 않고 베네수엘라의 자유롭고 공정한 민주주의를 위해 싸우고 있다"라고 평가했다.노벨 평화상 수상 소식을 들은 마차도는 이날 노벨위원회와의 통화에서 "너무 놀라서 말이 나오지 않는다"라면서도 "우리는 아직 목표를 달성하지 못했고, 매우 열심히 노력하고 있다"라고 수상 소감을 전했다.또한 "나는 그저 거대한 물결의 한 사람일 뿐 절대로 이 상을 받을 자격이 없다"라며 "가장 잔혹한 폭압에도 우리는 평화적인 투쟁을 고집해 왔고, 마침내 우리의 자유와 평화에 가까이 다가섰다고 믿는다"라고 말했다.그러면서 "이 상은 우리 국민에 대한 가장 큰 인정"이라며 "민주주의를 위해 함께 싸우고 있는 베네수엘라의 모든 국민이 받아야 한다"라고 강조했다.마차도가 수상자로 선정되면서 관심을 모았던 도널드 트럼프 미국 대통령의 노벨 평화상 수상은 불발됐다.스티븐 청 백악관 공보국장은 이날 엑스(옛 트위터)에 올린 글에서 "트럼프 대통령은 인도주의적인 마음을 가졌다"라며 "그처럼 의지의 온전한 힘으로 산을 움직일 수 있는 누구도 없을 것"이라고 밝혔다.이어 "트럼프 대통령은 전 세계에서 평화 합의를 계속 만들어 가고, 전쟁을 끝내고, 생명을 구할 것"이라고 강조했다. 또한 "노벨위원회가 평화보다 정치를 우선시한다는 것을 입증했다"라고 비난하기도 했다.트럼프 대통령은 자신이 여러 국제 분쟁을 중재하고 전쟁을 끝냈다면서 노벨 평화상을 받고 싶다는 뜻을 나타냈고, 그를 지지하는 인사들도 트럼프 대통령이 노벨 평화상을 받아야 한다고 주장해 왔다.요르겐 와트네 프리드네스 노벨위원회 위원장은 이날 수상자 발표 직후 트럼프 대통령의 수상 관련 로비에 대한 질문에 "우리는 매년 무엇이 평화로 이끄는지 말하고 싶어 하는 이들의 편지를 수천 통씩 받는다"라고 답했다.이어 "노벨위원회의 회의실은 용기와 진실로 가득 차 있다"라며 "따라서 우리는 오직 노벨의 업적과 유지에 기반해서만 결정을 내린다"라고 덧붙였다.다만 마차도는 엑스에 글을 올려 "우리의 자유와 민주주의를 위한 주요 파트너인 트럼프 대통령과 미국 국민, 전 세계 민주주의 국가들을 신뢰한다"라며 "고통받는 베네수엘라 국민과 우리의 대의를 단호하게 지지해 주는 트럼프 대통령께 이 상을 바친다"라고 사의를 표했다.지금까지 노벨 평화상을 수상한 미국 역대 대통령은 시어도어 루스벨트, 우드로 윌슨, 지미 카터, 버락 오바마 등 4명이다.