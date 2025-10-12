오사카 엑스포 한국관 앞 긴 대기줄, 그 현장을 다녀왔습니다

큰사진보기 ▲한국 파빌리온 앞 길게 늘어선 대기줄, 높아진 K문화의 위상을 실감한다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲평균 30도를 웃도는 날씨에도 불구하고 엑스포장을 가득 채운 관람객들 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲'직조'를 모티브로한 전시관. 사람들의 목소리를 실시간으로 수집해 만든 음악에 맞춰 빛의 향연이 펼쳐진다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲테크월드(TechWorld) 파빌리온은 사실 대만(TaiWan) 파빌리온이다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲오사카 엑스포의 마스코트 먀쿠먀쿠 앞으로 다양한 나이대의 관람객이 지나가고 있다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲1970년 오사카 엑스포의 상징 태양의탑. 2025년 엑스포 마스코트 먀쿠먀쿠와 함께하는 이들을 쉽게 찾아볼 수 있다(좌) / 엑스포에서 구매한 기념품과 태양의탑을 함께 담아보았다(우) ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲만박기념공원의 전경. 우뚝 솟은 태양의탑을 제외하고, 전부 나무로 빽빽한 공원으로 탈바꿈했다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 오사카 엑스포장 유메시마는 그랜드링 일부를 보존하고, 공원으로 재탄생된다고 한다 ⓒ 최한결 관련사진보기

큰사진보기 ▲오사카엑스포 폐장 시간에 가까워질 때 한국 파빌리온의 모습. 언젠가 열릴 한국 엑스포에서 한국 파빌리온을 만나기를 바란다 ⓒ 최한결 관련사진보기

2025 오사카·간사이 엑스포가 오는 13일 막을 내린다. 봄의 시작부터 가을까지 이어진 그 현장을, 나는 9월에 두 번 다녀왔다.'만국박람회'는 흔히 '엑스포'라 불리지만, 엄밀히 말해 모든 엑스포가 만국박람회는 아니다. 국제박람회기구(BIE)는 규모와 성격에 따라 등록박람회와 인정박람회로 구분한다. 이 중 등록박람회는 5년마다 열리는 가장 큰 규모의 국제 행사로, 이번 오사카·간사이 엑스포가 바로 우리가 일반적으로 말하는 만국박람회, 세계 엑스포라고 할 수 있다.첫 방문은 단순한 호기심에서 비롯됐다. 인근 지역에서 열리는 세계 축제에 대한 궁금증으로 오사카를 찾았고, 엑스포장의 규모와 정교한 연출에 압도됐다. 각국의 파빌리온이 '지속가능한 삶'을 저마다의 언어로 풀어내는 모습에 감탄했다. 그러나 엑스포장은 너무 넓었고 절반도 보지 못한 채 귀국해야 했다. 아쉬움이 커서 2주 뒤 다시 그곳으로 향했다. 두 번의 방문 모두 30도를 웃도는 무더위 속이었다.엑스포의 무대는 오사카만의 인공섬 '유메시마'였다. 도심에서 지하철로 약 30분, 바다 위에 떠 있는 이 섬은 전체가 '미래의 축소판'처럼 느껴졌다. 특히 거대한 목조 건축물 '그랜드링(Grand Ring)'의 웅장함은 숨이 멎을 만큼 인상적이었다. 그 아래를 걷다 보면 마치 행성의 궤도를 도는 듯한 착각이 든다.그랜드링이 유메시마 전체를 울타리처럼 두르고 있고 그 안쪽에는 세계 각국의 파빌리온이 빼곡히 들어서 있다. 파빌리온들은 저마다의 색과 형태로 '미래'를 이야기했다. 기술과 환경, 문화와 예술, 인간의 삶을 주제로 한 전시들이 링 안을 가득 메우며, 마치 하나의 거대한 지구 축소판을 보는 듯했다.수많은 파빌리온 중에서도 가장 인상 깊었던 곳은 단연 한국 파빌리온이었다. 전시관 앞에 길게 늘어선 대기줄이 K-팝으로 대표되는 한국의 인기를 보여주는 듯했다. 전통 직조를 모티브로 한 전시는 한올한올 엮어가는 한국의 기술과 문화를 상징적으로 표현했다.관람객이 '자신이 가장 소중하게 생각하는 것'을 목소리로 말하면, 그 소리가 실시간으로 수집되어 음악으로 재구성되는 '사람의 목소리로 미래를 짓는 공간'이었다. 국적과 언어가 다른 사람들의 소리가 하나의 리듬으로 이어질 때, 나는 '공존'이라는 단어를 귀로 들었다.또한 원형 파이프 관에 입김을 불면 천장에서 비눗방울이 흩날리는 전시도 있었다. 수소 기술을 상징한 이 작품은 '보이지 않는 에너지'와 '인간의 숨결'이 만나 새로운 미래를 만드는 힘을 보여줬다. 아이들은 숨을 불며 즐거워했고, 어른들은 그 장면을 찍으며 미소를 지었다.사람들의 목소리가 노래가 되고, 숨결이 에너지로 변하는 그 공간. 선진 기술을 보여주는 자리였지만 오히려 미래는 거대한 기술이 아니라 서로를 잇는 연결에서 시작된다는 사실을 실감했다.한국관이 '사람과 기술의 연결'을 보여줬다면, 테크월드(Tech World) 파빌리온은 그 반대편의 현실을 드러냈다. 국가 이름도 상징도 없는 파빌리온. 사실 테크월드 파빌리온은 대만 파빌리온이다. 중국의 압박으로 '대만'이라는 이름을 공식적으로 쓰기 어려워, 테크월드의 'T와 W' 두 글자를 통해 간접적으로 자신을 알렸다.비록 국가 이름도, 화려한 로고도 없었지만 테크월드 파빌리온은 선진 기술과 화려한 공연으로 개성을 분명히 보여줬고 관람객을 모았다.한국관과 대만관. 하나는 사람들의 소리와 숨을 모아 미래를 노래했고, 다른 하나는 이름 없이 기술과 문화로만 자신을 증명해야 했다. 두 공간은 엑스포의 이상과 현실이 교차하는 장면이었다.오사카·간사이 엑스포의 주제는 '우리의 삶을 위한 미래 사회 디자인'이며, 하위 주제로 '삶을 구하는 것', '삶을 강화하는 것', '삶을 연결하는 것'을 내세웠다. 그러나 그 현장조차 정치적 이유로 누군가의 이름이 지워지고 있었다.그 장면 앞에서 '연결'의 무게를 새삼 느꼈다. 연결이란 모두가 같은 목소리를 내는 일이 아니라, 서로 다른 목소리가 존재할 수 있도록 자리를 남겨 두는 일이라는 것을.엑스포장 곳곳에는 지팡이를 짚은 많은 노년 관람객이 눈에 띄었다. 30도가 넘는 날씨 속에서도 드넓은 엑스포장을 천천히 누비는 그들의 발걸음에는 단순 관광을 넘어선 의미가 담겨 있었다.이번 엑스포는 1970년 이후 55년 만에 열린 오사카의 두 번째 만국박람회다. 1970년 오사카 엑스포는 '인류의 진보와 조화'를 주제로, 일본이 다시 선진국으로 도약하기 위한 자신감을 세계에 알린 상징적 행사였다.유메시마를 걷는 이들 중에는 그 시절의 기억을 품은 사람들도 있었을 것이다. 55년 만에 같은 도시에서 다시 열린 엑스포는 '미래 사회 디자인'을 이야기한다. 노년의 발걸음과 엑스포장을 뛰어다니는 아이들의 웃음 소리 사이로 반세기의 시간이 흘러가고 있었다.노년 관람객들을 보며 문득 1970년 오사카 엑스포장이 궁금해졌다. 다음 날, 도심에서 지하철로 40분 거리에 위치한 '엑스포 70기념공원(만박기념공원)'을 찾았다. 오사카 북쪽 스이타시에 있는 이곳은 과거 엑스포의 주 무대였지만 지금은 시민들의 휴식처로 바뀌었다.역에 내리자 관람객들이 붐볐다. 어린이를 동반한 가족부터 노년 관람객까지 다양한 세대가 함께했다. 1970년 오사카 엑스포의 상징 '태양의 탑'은 여전히 하늘을 향해 서 있었고, 그 앞에서는 이번 엑스포의 마스코트 '먀쿠먀쿠' 인형을 든 관람객들이 사진을 찍고 있었다. 만박기념공원 곳곳에서 먀쿠먀쿠와 함께하는 관람객들을 쉽게 찾아볼 수 있다. 과거의 상징과 현재의 캐릭터가 한 프레임 안에 공존하고 있었다.만박기념공원의 거대했던 파빌리온들은 사라지고 표지석만 남아 이곳이 엑스포장이었음을 알려주고 있다. 드넓던 엑스포장은 나무로 빽빽한 공원이 되었지만, 사람들은 여전히 그 기억을 찾아 이곳을 방문한다. 공원 한켠에서는 가을 축제가 열리는 중이었다. 어느새 엑스포는 사람들의 삶의 일부로 녹아 있었다.55년 전 엑스포가 여전히 사람들의 일상 속에 살아 있다는 사실이 놀라웠다. 반세기의 시간차를 두고 열린 두 엑스포가 서로를 비추며 연결되는 모습도 인상적이었다. 엑스포가 끝난 자리가 자연스레 시민들의 삶의 안식처가 되었다는 것, 어쩌면 그것이 세대와 시간을 잇는 엑스포의 진짜 연결일지도 모른다.1970년의 엑스포장이 공원으로 남았듯, 유메시마 역시 폐막 후 대부분의 시설을 해체하고 '그랜드링' 일부를 남겨 공원으로 조성할 예정이라고 한다. 언젠가 이곳도 사람들의 산책 길이 될 것이다.한국에도 엑스포의 기억이 있다. 1993년 대전엑스포. 비록 인정박람회였지만 '꿈돌이'와 '한빛탑'은 여전히 우리 곁에 남아 있다. 한국은 아직 등록박람회(만국박람회)를 개최하지 못했다. 최근 2030년 부산 유치에 도전했지만 사우디 리야드에 밀려 고배를 마셨다.결과는 아쉬웠지만, 오사카의 현장을 걸으며 나는 그 도전이 결코 헛되지 않았음을 느꼈다. 엑스포는 단순한 기술의 전시장이 아니다. 사람과 시간, 세대가 이어지는 약속의 무대다.각국이 언어와 문화를 넘어 하나의 미래를 짓듯, 언젠가 한국도 그 무대 위에서 자신만의 이야기를 써 내려가리라 믿는다. 한국이 세계 엑스포의 무대를 열게 된다면, 나는 오사카의 이 기억들을 떠올릴 것이다. 서로 다른 시대와 세대가 하나의 주제를 향해 걸어가던 그 길. 그 길의 끝에서, 한국도 자신만의 엑스포를 완성하길 바란다.1970년의 태양의 탑과 2025년의 유메시마가 그랬듯, 언젠가 열릴 한국의 세계엑스포에서 꿈돌이와 함께할 그날을 그려본다.