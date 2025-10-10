비교적 '평온한 추석'이었지만 가정-교제폭력 신고는 늘어

큰사진보기 ▲경상남도경찰청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

지난 추석 연휴 동안 비교적 '평온한 명절'을 보내기는 했지만 가정‧교제폭력은 1년 전과 비교해 더 늘어난 것으로 나타났다.10일 경상남도경찰청(청장 김종철)은 추석 명절기간 동안 운영한 종합치안대책의 주요 성과를 발표하면서, 전체 112신고는 전년 추석 대비 일평균 6%가 감소했지만 가정폭력(18.1%)과 교제폭력(25.7%)은 증가했다고 밝혔다.경남경찰청은 "연인원 2만 2397명의 경찰 인력을 투입하고, 관계성 범죄 고위험군을 집중 관리하는 등 전방위적 치안 활동을 통해 평온한 명절 분위기를 유지하는 데 기여하였다"라고 밝혔다.이번 추석 기간 동안 전체 112신고는 전년 대비 일평균 6%가 감소하였다. 질서유지(20.3%), 재해⋅재난(11.9%) 신고는 줄어든 반면, 범죄신고(6.1%), 교통신고(3.3%)가 다소 늘어났다. 특히 시기적 특성상 가정폭력(18.1%), 교제폭력(25.7%) 등은 증가한 것으로 확인되었다.강력범죄와 민생침해 범죄 검거에서도 두드러진 성과를 보였다는 것이다. 경남경찰은 형사 인력을 연인원 2119명 배치하여 대응력을 높인 결과, 폭력‧강절도 사건에 320건 301명을 검거했고, 이들 가운데 8명을 구속했다고 밝혔다.또 경찰은 "명절 연휴 때 증가하는 경향을 보이는 가정폭력, 스토킹 등 관계성 범죄에 대해서도 선제적으로 대응했다"라고 밝혔다.피해자 918명을 전수 모니터링하고, 이들 가운데 고위험군 153명을 선정하여 경찰력을 집중한 결과, 강력사건은 발생하지 않았다는 것이다.또 경남경찰은 추석 전후 열린 진주남강유등축제, 남해 독일마을 맥주축제, 의령 부자축제(리치리치페스티벌) 등 주요 축제와 행사장 12곳에 기동대, 기동순찰대 등 연 2230명의 인력을 배치해 안전사고 예방‧ 관리를 지원했다고 밝혔다.연휴 기간 고속도로 교통량은 일 평균 30만 6000대로 지난해 29만 5000대에 비해 다소 3.8% 증가했다.경남경찰은 "귀성·귀경길 혼잡 장소 위주로 소통 관리를 실시하였다"라며 "음주운전 163건, 기타 교통법규 위반 474건을 단속하는 등 교통 안전을 확보하면서 전년 연휴기간 대비 일평균 교통사고 발생건수도 37% 감소하였다"라고 설명했다.김종철 경남경찰청장은 "도민들이 안전하고 편안하게 추석 명절을 보낼 수 있도록 모든 경찰 역량을 집중했다"라며 "앞으로도 범죄로부터 안전한 사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.