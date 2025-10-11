새 포도주는 새 부대에... 공공기관 경영평가 대전환 시급하다

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9월 16일 정부세종청사에서 열린 제42회 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 건국대 교수입니다. 전 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장과국무조정실 평가관리관을 역임했습니다.

지난 9월 16일 이재명 정부의 123개 국정과제는 국무회의에서 확정되었다. 국정과제 18번인 "성장과 민생에 기여하는 공공기관 경영혁신 과제는 국민생활과 밀접한 공공서비스를 제공하는 공공기관이 설립목적사업과 기능을 잘 수행할 수 있도록 경영의 자율성과 책임성을 강화하고, OECD 국가 중에서 우리나라만 가지고 있는 공공기관 관리정책의 심의의결기기구인 공공기관운영위원회를 민주적이고 독립적으로 개편하고자 하는 정책목표를 가지고 있다.이러한 이재명 정부의 공공기관 정책은 기본적으로 역대정부와 같이 "국민이 하나 되는 정치"라는 국정목표에서 "문제를 해결하는 유능한 정부"라는 추진전략에 위치하고 있다. 그러나 "경청과 통합, 공정과 신뢰, 실용과 성과"라는 국정원칙 중에서 실용과 성과 창출을 위한 성장전략을 위하여 공공기관의 적극적인 역할과 혁신을 주문하고 있다는 측면에서 정책의 방향을 해석해야 한다.공기업과 준정부기관의 수와 역할이 많은 유럽 국가 등에서는 공기업의 소유권 정책(Ownership Policy for SOEs)으로 규정하고 있는 것과 달리 우리나라는 '공공기관의 운영에 관한 법률(공운법)'에서 "공공기관 관리정책(Management Policy for Public Institution) "으로 정의하고 있다.일단 2004년 OECD 공기업 작업반에서 권고한 공기업 지배구조 가이드라인(OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises)과 우리나라 공운법과 비교해 보면 OECD는 국가 소유하고 있는 기업인 대부분 공기업을 정책대상으로 규정하고 있으나 우리나라는 공기업, 준정부기관, 기타공공기관까지 확장하고 있다.또한 OECD는 공기업에 대한 국가소유권 기능의 행사를 중심으로 규정하고 있으나 우리나라는 1984년 정부투자기관기본법을 기초로 하여 보면 공공기관에 대한 예산의 심의와 확정, 경영평가와 같은 관리 제도를 주로 규정하고 있다.서유럽의 국가들이 주로 국가경제발전과 국가의 전략적 기능을 위하여 공기업을 활용하고 있으며, 최근 복지국가화와 행정의 전문화와 분화에 따라서 국가마다 명칭과 목적이 다르기는 하지만 준정부기관의 수와 역할이 증가하면서 기관의 투명성과 책임성 및 지배구조 개선과 같은 감독이나 규제 정책들이 등장하고 있다.박정희 정부부터 공기업의 소유권을 민간에 이전하는 협의의 민영화 정책을 추진한 바 있고, 김대중 정부에서 외환위기로 인하여 공공기관의 구조조정을 실시하였고, 이명박 정부에서는 공공기관의 통폐합과 같은 기능조정 정책을 실시하였다.공운법 제14조에 공공기관에 대한 기능조정의 규정을 있으나 현재는 정기적으로 작동되고 있다고 볼 수 없으며, 공기업의 경영구조개선 및 민영화에 관한 법률(공기업 민영화법)이 있으나 한국담배인삼공사, 한국전기통신공사, 한국중공업주식회사가 민영화된 이후 사실상 민영화는 중단되어 있다.그러므로 유럽 국가들과 달리 국가소유권을 집중한 기획재정부는 공기업, 준정부기관에 대한 소유권보다는 관리권을 가지고 있고, 기타공공기관은 경우에는 주무부처가 관리권을 가지고 있는 "이원화된 관리모델"을 채택하고 있다고 보는 것이 적절해 보인다.기획재정부는 지난 9월 30일 공공기관운영위원회(공운위)를 개최하고 '2025년도 공공기관 경영편람 수정안'을 심의·의결하였다. 이재명 정부의 국정과제를 반영하기 위해서 첫째로 안전관리, 기후변화 대응 등 공공기관의 사회적 책임을 강화하였고, 재무지표의 배점을 하향 조정했다.두 번째로 경영혁신 및 성과에 대한 기관자 책임을 강화하기 위해 기관장 경영계약 이행실적 평가를 부활하였고 "아주 미흡"의 평가결과가 나온 경우에 한해 해임건의토록 했다. 세 번째로 공공기관의 경영과 기술혁신을 통한 국가발전을 기여하도록 안전 일터조성, AI 활용 등 가점을 신설하였다.네 번째로 공공기관 설립목적에 부합하는 사업을 강화하기 위해서 주요사업의 배점을 확대하였다. 원칙적으로 지난해 말 공운위를 통해 심의·의결된 2025년도 공공기관 경영평가편람을 사업연도 중간에 정부의 정책방향 변경이나 불가피한 외부환경의 변화가 있을 경우에 제한적으로 공운위를 통해 경영평가편람을 수정했다.지난 국정기획위원회에서 공공기관 경영평가제도 개편과 관련한 논의과정을 거치고, 지난 9월 16일 확정된 국정과제의 공개본과 기획재정부에게만 통보된 실천과제에 따라서 공공기관 경영평가편람을 수정했을 것이다.다만 공공기관 경영평가편암의 중간 수정에 대하여 보완적인 의견을 덧붙인다면 부활한 기관장 경영평가제도에 대하여 공운법 제31조(기관장과의 계약 등)에서 정부가 교체될 때에 기관장 경영계약의 수정에 관한 명시적 규정이 존재하지 않지만 4항의 불가피한 사정이 발생했을 때 서로 협의하여 경영계약의 내용과 조건을 변경할 수 있는 조항을 근거로 하여 새로운 이재명 정부의 국정과제에 부합하게 "기관장 경영계약"을 수정하고 보완해야 한다.두 번째로 기관장관 리더십(30점), 기관장 경영계약 이행성과(50점), 기관 경영성과(20점)로 기관장 리더십 평가지표의 세부평가내용을 보게 되면 기존 기관 경영평가의 리더십 지표를 그대로 이관 반영한 것으로 보이나 미국 웨스턴 미시간대학교 노스하우스(P.G. Northouse) 교수의 리더십의 특성, 역량, 행동유형, 상황적 접근법, 경로목표이론, 변혁적 리더십, 진성리더십, 적응적 리더십 등 과 같은 리더십에 대한 다양한 이론, 모델 등이 있으므로 이러한 이론적 기반을 빈영한 공공기관의 리더십에 대한 평가지표나 세부평가내용을 개발해야 한다.세 번째로 주요사업 성과관리의 적정성과 관련하여 기조의 평가내용에 더해 세부평가내용을 보강했으나 앞으로 기존 PDCA(plan-do-check-act) 사이클 평가방식을 호주 평가학회 전(前)회장인 퓨넬(Sue C. Funnell)과 로저스 박사(Patricia J. Rogers)의 논리모형(logic model)에 근거하여 사업의 효율성과 사업의 효과성 평가로 전환하는 방안을 진진하게 고민해야만 한다.올해 국회 국정감사가 마무리되면 11월부터는 공공기관의 기관장 등 임원 인사가 시작될 것으로 보인다.신약성경인 누가복음에 나오는 것과 같이 "새 포드주를 낡은 가죽부대에 넣으면 포드주가 쏟아지고, 부대가 못쓰게 되니, 새 포도주는 새 부대에 넣어야 할 것이다"라는 구절과 같이 공운법에서 기관장 등의 임원임기가 보장되어 있지만, 새 정부의 국정방향과 과제에 동의하는 기관장 등으로 임원의 교체나 연임 등을 자신들이 정치적으로 결정하는 것이 바람직해 보인다.그리고 국회의 여야는 공공기관의 임원의 임기와 대통령의 임기와 일치시키는 공운법 개정도 합의를 통해서 개정을 검토해야 할 것 같다.또 하나의 새 부대로 공공기관 경영평가 모델, 평가지표, 평가방식, 평가단, 평가실적보고서나 평가보고서 등 평가제도도 개편이 반드시 필요하다. 이재명 정부의 18번 국정과제의 세 번째 세부 국정과제는 "맞춤형 경영평가로 성과와 역량을 제고하는 것"이다.맞춤형 평가로 전환이란 기존 시장형, 준시장형 공기업, 기금관리형과 위탁집행형 준정부기관별로 기관 유형에 부합하는 맞춤형 평가지표를 마련하라는 의미이며, 특히 우선적으로 상장형 공기업이나 시장형 공기업의 경우에는 국제적인 경쟁력의 제고나 기관의 사업 특성을 반영한 맞춤형 절대평가로 전환을 하라는 의미이다. 이후 기금관리형이나 의료형이나 연구형과 같은 유형의 경우에도 평가유형 내 맞춤형 평가의 확대 적용도 가능할 것이다.1984년 전두환 군사정부에서 낙하산 기관장의 실적을 평가하기 위해서 도입했던 24개 정부투자기관에 대한 경영평가제도는 이제는 공기업, 준정부기관, 기타공공기관, 그리고 지방공기업, 출자출연기관의 평가모델로 확대되었고, 기고나 평가결과에 따라 기관장의 해임권가 가능하고, 기관장뿐만 임원과 직원까지 경영평가결과 따른 경영평가성과급이 지급되는 가장 강력한 기관평가제도가 되었다.그래서 중남미나 동남아시아 국가들이 국영기업을 통제하거나 성과관리를 위해 대한민국의 공공기관 경영평가제도 배워가고 있다. 다만 우리나라 공기업과 준정부기관은 42년이나 지난 경영평가제도로 인하여 기관의 경영시스템이나 고객만족도 조사결과는 양호한 수준이고 오히려 매년 상대비교에 의한 평가등급을 부여하고 성과급을 배분하는 평가방식으로 인하여 성격과 규모가 다른 공공기관간의 경쟁방식이라는 "상대평가방식(yardstick competition) "으로 인하여 과도한 경쟁과 평가 준비 비용이 증가하고 있는 부작용이 발생하고 있다.전(前) 미국 평가협회 회장이었던 미첼 퀸 패튼(Michael Quinn Patton)은 "혁신과 활용을 높이기 위하여 평가의 패러다임 전환"을 제시하고 있다. 이재명 정부 이전부터 평가 유형별 평가지표의 가중치를 달리 하는 맞춤형 평가는 현재 진행형 있었다.국민 주권의 나라인 이재명 정부에서도 국민을 대신하여 공공기관의 경쟁력과 생산성의 제고는 결국 국민의 민생과 직결되기 때문에 공공기관 경영평가제도를 유지할 수밖에 없겠지만 "평정을 위한 평가"는 그만 두어야 하고, 공공기관의 역량과 혁신을 위한 평가로 대전환이나 패러다임 전환이 필요하다.그러기 위하여 2026년도 공공기관 경영편람 개편 작업에서 새로운 평가모델, 평가지표, 평가방법 등을 반영하려면 지금부터 연말까지 몇 달간의 짧은 시간뿐이 주어지지 않았다.또한 지난 9월 26일 국회에서 의결된 정부조직법 개정으로 인하여 현재 기획재정부는 내년 1웗일부터 재정경제부와 기획예산처로 분리되는데, 정부조직법 개정에 따른 공운법 개정안은 지난 9월 25일 국회에서 신속처리안건으로 지정되어 내년 3월 26일 이후에나 국회에서 공운법 개정안이 통과할 가능성이 있다.그래서 공공기관의 관리권이 재정경제부로 이관되는 과도기와 공운법 개정 시기와 불일치한 기간이 존재하여 국정과제에서 제시하고 맞춤형으로 경영평가제도의 전면적인 개편이 가능할까라는 우려가 있다. 그러나 우리나라 국민들은 현재 기획재정부의 공무원의 공직자로로서 역량과 자질을 믿을 수밖에 없으며, 지난 정부에서 구성된 공운위 민간위원들의 양식을 믿을 수밖에 없다.이재명 정부의 18번 국정과제인 "성장과 민생에 기여하는 공공기관 경영혁신"의 실천과제에서 미리 기획재정부와 협의하고 고지된 바와 같이 공공기관 경영평가제도에 대한 맞춤형으로 전면적인 개편을 위하여 현재 공공기관 경영평가단 등 한정된 참여에 머물지 말고 다양한 민관의 전문가나 양대 노총 공공부문 노동조합 대책위원회나 87개 공공기관 평가담당자와 같은 다양한 이해관계자가 참여할 수 있는 TF를 구성·운영하여 전면적인 평가제도의 전환을 시도해 해 볼 것을 강력하게 권고한다.