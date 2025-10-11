결성읍성 동문 '진의루', 일제에 사라진 지 102년 만에 다시 서다

큰사진보기 ▲일제에 의해 멸실됐던 소중한 우리 문화유산이 102년 만에 복원되어 일반인에게 공개됐다. ⓒ 신영근 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난달 30일, 일제에 의해 멸실됐던 소중한 우리 문화유산이 102년 만에 복원되어 일반인에게 공개됐다. ⓒ 이용록 SNS 갈무리 관련사진보기

일제강점기에 사라졌던 소중한 문화유산이 102년 만에 복원돼 일반인에 공개됐다.충남 홍성군은 지난 9월 26일, 결성읍성 동문인 '진의루(振衣樓)''의 복원 작업을 마치고 준공식을 열었다.결성읍성은 충청남도 기념물 제165호로, 1451년(문종 1년) 축조된 석축성이다. 조선 초기 신금성에 위치했던 결성현 관아가 방어에 유리한 석당산으로 옮겨지면서, 산 능선을 따라 성곽이 축조되었다. 이 성은 조선시대 천수만 일대의 곡창지대를 왜구로부터 방어하는 주요 거점 역할을 했다.하지만 현재는 동헌, 형방청, 책실 등 일부를 제외한 17개 관아 건물이 대부분 소실된 상태다. 국가유산청에 따르면 성곽의 총 길이는 약 1554m이며, 충청도의 여러 읍이 분담해 축조한 흔적이 북쪽 성벽에 남아 있다.성벽 외벽의 아래는 큰 돌을 사용하고, 위는 작은 돌을 쌓는 방식으로 축조되어, 조선시대 읍성 구조 연구에 있어 역사적·학술적 가치가 크다.홍성군은 2017년부터 결성읍성 정비 사업을 추진해 석당산 정상에 전망대와 숲 문화공원을 조성하고, 옹성과 성벽 일부를 복원해왔다. 특히 2023년부터는 1923년 일제강점기에 멸실된 동문 복원 사업을 본격 추진, 마침내 102년 만에 그 모습을 되찾았다.이번에 복원된 진의루는 개방형 구조인 개거식(開据式)으로, 문루는 숙종 15년(1689년) 당시 모습인 정면 3칸, 측면 2칸, 총면적 32.29㎡ 규모로 복원됐다.동문은 2022년 5월에 이어 2023년 5월과 11월에 채성(성곽)과 옹성 일부와 문루의 골격을 완성됐다. 이후 목재가 마르는 기간을 거쳐 단청과 현판 작업까지 마무리하며 준공식을 갖게 됐다.동문의 명칭은 <결성현지>와 <호서읍지> 기록을 토대로 붙여졌으며, 세속의 더러움을 털어내고 뜻을 고상하게 가진다'라는 의미를 담고 있다.이용록 홍성군수는 준공식에서 "1923년 일제에 의해 사라진 지 102년 만에 복원된 동문은 우리 지역의 자랑"이라며 "정확한 고증을 거쳐 완전한 복원을 이루고, 문화유산 보존은 물론 역사·문화·관광자원과 연계해 지역경제 활성화에도 기여하겠다"고 밝혔다.홍성군의회 최선경 의원은 "단순한 건축 복원이 아니라, 잊혔던 역사의 한 페이지가 다시 펼쳐진 순간"이라며 "결성읍성이 많은 사람들에게 사랑받는 역사 명소가 되길 바란다"고 전했다.한편 홍성군은 결성읍성 외에도 지난 2016년부터 홍주읍성 복원·정비 종합계획을 수립해 2032년까지 일제에 의해 멸실된 성곽과 4대문 복원을 추진 중이다. 홍주읍성은 항일 의병 투쟁의 본거지로 역사적 상징성이 큰 유적이다.