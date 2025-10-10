이시바, 전후 80년 메시지 발표…"역대 내각 역사인식 계승"

큰사진보기 ▲이시바 시게루 일본 총리가 8월 15일 일본 도쿄에서 열린 전몰자 추모 국립 기념식에서 연설 한 후 서 있다. ⓒ EPA=연합뉴스 관련사진보기

이시바 시게루 일본 총리가 전후 80년을 맞아 개인 명의 메시지를 발표했다.이시바 총리는 10일(현지시각) 총리 관저에서 기자회견을 열고 '전후 80년 소감' 모두 발언을 통해 "전후 50년, 60년, 70년 총리 담화를 바탕으로 역대 내각의 역사 인식을 계승한다"라고 밝혔다.그러나 과거 총리 담화에서는 일본이 왜 전쟁을 피할 수 없었는지에 대해서는 별로 언급되지 않았다며 정부, 의회, 미디어의 세 가지 관점에서 역사상의 사례를 들어 고찰했다.그는 "전쟁 전 일본 헌법에 '문민 통제'의 원칙이 존재하지 않은 제도상의 문제가 있었고, 군을 통제해야 할 의회도 기능을 잃고 있었다"라고 지적했다.또한 당시에 현역 총리를 포함한 많은 정치인들이 암살당하는 사건으로 정부나 의회를 포함한 문민이 군의 정책과 예산을 자유롭게 논의하고 행동할 수 있는 환경을 크게 저해했다고 분석했다.그러면서 "언론의 논조도 적극적인 전쟁 지지로 바뀌고 많은 국민들 사이에 민족주의가 고조됐다"라며 "언론 통제가 강화되고 정책에 대한 비판이 봉쇄되면서 전쟁을 적극 지지하는 논조만이 국민에게 전달됐다"라고 밝혔다.이어 '전후에는 헌법에 따라 문민 통제가 확보되면서 자위대가 총리의 지휘 아래 들어갔지만, 제도는 적절하게 운용하지 않으면 의미를 갖지 않으며 정치가 자위대를 잘 다룰 수 있도록 능력과 견식을 충분히 가져야 한다"라며 "정치가는 무책임한 포퓰리즘에 굴하지 않는 책임감이 있어야 한다"라고 당부했다.언론을 향해서도 "과도한 상업주의에 빠져서는 안 되며 편협한 내셔널리즘이나 배외주의를 용서해서는 안 된다"라며 "사명감을 가진 저널리즘을 포함해 건전한 미디어 공간이 필요하다"라고 강조했다.이시바 총리는 이러한 것이 역사로부터 배우는 자세가 기반이 되어야 한다면서 "과거를 직시하는 용기와 성실함, 타인의 주장도 겸허하게 듣는 관용을 가진 본래의 리버러리즘과 건전하고 강한 민주주의가 무엇보다 중요하다"라고 밝혔다.또한 "민주주의도 결코 완벽한 정치 형태가 아니라서 비용과 시간이 필요하며 때로는 실수를 저지른다"라며 "그러므로 우리는 항상 역사 앞에 겸손해야 하며, 교훈을 가슴에 깊이 새겨야 한다"라고 설명했다.그리고 "지금은 전쟁의 기억의 풍화가 위태로워지고 있기 때문에 한 사람 한 사람이 과거 전쟁이나 평화에 대해 능동적으로 생각하면서 평화 국가로서의 기초를 한층 강화해야 한다"라며 "국민과 함께 전쟁의 여러 교훈을 근거로 두 번 다시 같은 참사를 반복하지 않기 위해서 따뜻한 노력을 해 나가야 한다"라고 맺었다.일본 총리들은 전후 50년인 1995년부터 10년 간격으로 패전일인 8월 15일께 각의(국무회의)를 거쳐 담화를 발표했다.그러나 자민당 내 강경 보수파에서는 퇴임을 앞둔 총리가 담화를 내지 말아야 한다는 반대의 목소리가 있어 이시바 총리는 각의를 거친 기존 담화와 달리 총리 개인 입장을 담았다.이 때문에 역대 내각의 역사 인식을 계승한다고 말하는 데 그치면서 "지난 대전(大戰)의 반성과 교훈을 가슴 깊이 새길 것을 맹세했다"라고만 언급하고 식민지 지배에 대한 반성과 사죄를 직접 표현하지는 않았다.<산케이신문>은 "이미 퇴진을 표명한 총리가 견해를 내면 차기 총리의 외교상 제약이 될 수 있다는 지적이 있다"라고 전했다.무라야마 도미이치 전 총리는 전후 50년 담화, 고이즈미 준이치로 전 총리는 전후 60년 담화에서 일본의 과거 식민지 지배에 대해 사죄와 반성의 뜻을 표명한 바 있다.아베 신조 전 총리는 2015년 발표한 전후 70년 담화에서 "우리나라(일본)는 지난 대전에서의 행동에 대해 반복적으로 통절한 반성과 진심 어린 사죄의 마음을 표해 왔다"라며 더 이상의 사죄는 하지 않겠다는 견해를 밝혀 한국과 중국의 반발을 샀다.이시바 총리는 기자회견 질의 응답에서 "전쟁 때 일본의 정치 시스템이 왜 작동하지 않았는가에 대한 생각을 논한 것"이라며 "(역사 인식은) 반성이라든가 사죄라든가 그런 부분을 포함해서 계승한 것"이라고 말했다.