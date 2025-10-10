메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
정부 "이스라엘에 구금됐던 국민 자진추방돼 조만간 귀국"

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

25.10.10 19:15최종 업데이트 25.10.10 19:29

정부 "이스라엘에 구금됐던 국민 자진추방돼 조만간 귀국"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
나포 선박 탑승 한국인 김아현 활동가
나포 선박 탑승 한국인 김아현 활동가 ⓒ 연합뉴스

이스라엘에 구금됐던 한국인이 나포 이틀 만인 10일 오전(현지시간) 풀려났다.

외교부는 이스라엘에 나포됐던 한국 국적 활동가 김아현씨가 튀르키예 이스탄불로 향하는 항공편을 통해 자진 추방돼 조만간 귀국길에 오를 예정이라고 밝혔다.

김씨는 탑승했던 국제 구호선단 선박이 가자지구에 접근하려다가 지난 8일 이스라엘군에 나포돼 구금된 바 있다.

AD
이후 외교부는 본부와 주이스라엘대사관 모두 김 씨의 안전 확보, 신속 석방, 조기 귀국을 위해 총력 대응해 왔다고 밝혔다.

외교부는 전날 주이스라엘대사관 영사를 김씨가 구금된 시설에 급파해 영사면담을 실시하고 건강과 안전을 확인했다고 전했다.

주이스라엘대사관 영사는 공항에서 김씨의 항공기 탑승 및 이륙까지 확인했고, 주이스탄불총영사관 등 현지 공관을 통해서도 필요한 영사조력을 지속해서 제공할 예정이다.

대사관은 사전에 김씨에게 가자지구 방문의 위험성을 알리고 예외적 여권 사용 허가 없이 여행 금지지역을 방문하면 여권법에 따라 처벌받을 수 있음을 고지하기 위해 지속적으로 연락을 시도한 바 있다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

#연합

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

연합뉴스 (yonhap) 내방

'바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지

이 기자의 최신기사내란특검, 수사 기한 2차 연장... 30일 늘려 내달 14일까지

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초