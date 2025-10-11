오늘 만난 동료에 미소 한 번 건네보세요, 일터가 달라집니다

부산노동권익센터가 주최한 2024년 제2회 감정·비정규 노동자 수기 공모전에서 11편의 작품이 당선됐다. 이 작품들은 공공기관 민간위탁 노동자, 도서관 비정규직, 사회복지공무원 등 다양한 직종의 감정·비정규 노동자들이 일상 속에서 겪는 고충과 희망을 담고 있다. 이 수기집은 노동자들의 진솔한 이야기를 통해 사회적 공감대를 형성하고, 노동자의 권익을 다시 한번 되돌아보는 계기를 제공하고자 한다.

"일은 힘들어도 견딜 만한데 사람(동료) 관계가 힘든 게 가장 어렵다."

나는 쉰다섯의 식당 노동자고 무성한 노동은 여름보다 뜨겁다. 우리들은 평생 원하든 원치 않든 몇 가지 노동을 경험한다.내가 귀하게 여긴 노동이 있다면 망설임 없이 가사노동이라고 말한다. 어느 글에서 "삶"이란 "살림"이고 "살림"이란 "사람 살리기"라는 글을 읽고 감탄한 적이 있다.효율적인 살림살이는 나와 주변을 잘 가꾸는 일이다. 내 손을 거쳐 가면 공간이 정돈되고 청결해 지는 잔잔한 뿌듯함이 있다. 보여지는 일 외에도 경제적인 활용과 사용 범위까지도 구상하고 계획해서 만들어 내는 일도 가사노동의 한 부분이다.내가 책임자가 되고 나에 대한 큰 나무람 없이 최선을 다해보는 프로젝트가 바로 살림살이다. 그래서 가정주부였던 마흔한 살 여성을 경력 단절이란 단어를 붙여 부르는 것에 동의하지 않는 사람 중 하나다. 외부에서 알아봐 주지 않아도 스스로 많은 감정을 써야 하는 경험이야말로 어떤 일을 마주했을 때 침착하고 사려 깊게 받아들여 행동할 수 있는 바탕이 되었다.내가 사는 모습을 남 시선에 맞추어 행동한다면 스스로 얼마나 곤란스러운가?아이들이 무럭무럭 자란 후 가정주부 경력밖에 없기도 하고 주변에선 직장이란 곳은 텃새가 있다고 하니 혼자 생각에 되도록 사람과 부딪힘이 적은 곳을 정했다. 나를 뽑아 준 곳은 정규직과 비정규직이 있는 하루 12시간 주야 교대 근무가 있는 곳이었다.교대 근무 후 잠깐의 교대 시간에 나누는 5초 정도 수고하셨다는 인사가 우리가 나눌 수 있는 버석거리고 바스락거리는 친절이었다. 같은 일에도 근무와 처우에 관한 대우가 달랐고 그 차별은 서로 간 무시와 선망과 분노로 모두가 불만 불평이 가득했다.휴게실에서조차 정규직과 비정규직이 앉는 자리로 다툼하는 모습을 보며 같은 일을 하는 상황에 처지를 급여로 나누어 놓은 것이 이해되진 않았고 다들 매일 일도 힘든데 불필요한 감정으로 소진하며 서로를 힘들게 했다.거기서 나는 그마저도 비정규직도 아닌 비정규직 일을 나누어 받는 하청업체 직원 역할이었다. 그들식으로 날 이름 짓는다면 하루 품을 파는 3개월짜리 사람이었다. 게다가 퇴직금을 지급하지 않기 위한 단기계약 문제가 사람의 처지 따윈 안중에도 없다는 게 쓸쓸했던 기억이 있다.인정사정없는 기계가 돌아가는 곳이라 우리는 기계의 힘과 속도에 맞는 태도를 취해야 했다. 기계가 잘못한 건 없지만 의논을 할 수 없으니 힘든 일에 몸이 아프고 몇 달 채우지 못하고 대부분은 그만두었다. 그때 무미하고 건조하게 감정이 통제된 채 쫓기듯이 일을 하는 것에 대해 생각이 많아졌다.첫 직장에서 경험은 다른 곳에서 일을 할 때 태도를 결정하는 데 영향을 주었다. 그 후 형편과 사정에 맞추어 새벽 5시간, 저녁 6시간 하루 11시간 정도 일을 구성했다. 한 곳은 환영받기를 원하는 들뜬 여행자들이 가득한 호텔이었고 다른 한 곳은 차분히 가라앉은 위로로 가득한 장례식장 식당이었다.각자 각각의 노동 현장에는 그곳에서만 경험할 수 있는 상황과 사건들로 만들어진다. 어느 날 직장에서 조리장 40년 근무 후 퇴직을 하고 노인 일자리 사업을 통해 입사한 신입분이 근무하는 날이었다. 전날 근무한 분이 정리 미숙으로 인해 신입분 맡은 역할에 꼬임이 생긴 모양이다.상대가 일부러 그런 게 아닌데 일이 번거로워진 것에 화가 나서 수습은 뒷전이고 실수한 근무자에게 경고도 주고 교육도 다시 해야 한다며 함께 이 사람을 성토하기를 유도까지 하는 게 아닌가. 이분이 하고 싶은 얘기는 이 실수를 통해 개선점을 찾기보다 나를 귀찮게 했다는 화남을 교묘하게 이야기하는 것이라 잠깐 생각이 복잡해졌다.40년 한곳에서 일한 경력이 자신에게는 자긍심이 될 수 있겠으나 거칠고 사납게 나타나는 나이 많은 사람의 일과 사람에 대한 미숙한 처신에 기존직원들은 불편하고 당황해했다. 이럴 때 여러 동료 중 한두 사람이라도 그 사람에게 동조하여 실수한 직원을 닦달한다면 여러 날 그 일터는 피곤해지고 서로의 눈치를 봐야 하는 어색한 곳이 된다.보통은 자기 경험과 현장 방문에 비추어 행동하는데 상황을 피하거나 모른체 하기 쉽다. 식당 일이란 것이 참 덥고 위험하고 힘든데 쌓인 감정들은 작은 폭죽이 되어 서로에게 터지는 게 참 안됐다는 마음이 든다. 어쨌든 용기를 내어 접점을 찾기로 한다. 못된 마음도 일어나고 함부로 하고 싶다는 마음도 일어나고 저 사람의 사나운 마음을 윽박지르거나 혼내주는 여러 가지 생각을 하다 문득 모습을 본다.불퉁한 손마디와 일그러져 있는 미간 주름, 약간의 손 떨림, 하던 일에 맞추어진 변형 된 체형을 보는 순간 나름대로 자기를 지키는 사나운 방식으로 견디었을 시간에 대한 이해로 바뀌면서 좋은 마음을 내어 이야기한다.우리 모두가 처지가 같고 생각과 행동은 다를 수 있음을 인정하고 받아들이자고 이야기해 본다. 이곳은 자기 필요에 따라 선택한 곳이니 함께 할 수밖에 없고 어떤 모습으로 함께 했을 때 서로가 좋아질지에 대해 고민하고 노력하면 좋겠다는 내 생각을 담담하게 이야기해 주면 듣는 분의 마음을 상하게 하지도, 큰 망신을 주지도 않은 채 수습되는 경우가 많았다.말하는 순간까지 떨리지만 내 의도가 진심이면 대게는 바쁜 시간에 소란스럽게 해서 미안하다는 말과 함께 조용해진다. 사납고 거칠던 그 분의 말은 그 순간엔 진심이었을 것이고 그 미안함은 열심히 일하는 걸로 드러난다.그런 열심을 볼 때 짠한 마음이 올라온다. 자신의 감정을 돌보는 게 서툴다 보니 다른 이의 감정까지 살펴볼 여유가 없다. 특히 감정을 많이 써야 하는 곳에서 일을 할 때는 나를 다독이고 편안하게 해주었을 때 괜찮은 이야기들이 생겨난다.일하는 사람 누구나 이렇게 이야기한다.입사할 때는 긴장과 불안이 크고 기존직원들은 익숙함에 대한 흔들림을 불편해 한다. 바쁜 날이라도 생기면 내가 가장 일을 많이 하는 것 같고 회사의 모른 척과 구조에서의 불안정성을 다른 동료를 탓하거나 비난하거나 화를 내는 식으로 감정을 처리하곤 상황을 나쁘게 만드는 동료가 있는가 하면 불이익이 없음에도 상황을 좋아지게 만들려고 노력하는 동료도 있다.그땐 좋은 상태라는 걸 갈등이나 사건·사고 없는 것이라고만 생각했다. 지금은 내가 있었던 곳에서 생겨난 일들은 어떤 사람에게든 변화를 준다는 거였다. 그 변화를 좋다거나 나쁘다고 단정 지을 수가 없다. 변화도 좋지만 시달림을 당하고 싶지 않다는 게 사람들 마음일 거라 쉽진 않다. 회사가 노동자의 애씀을 조금이라도 알아주면 해바라기처럼 환하게 되어버리는 그런 사람들이 힘이 많이 드는 현장에 있다.내가 본 노동자 대부분은 수줍고 건전하다. 건강하기까지 하면 좋겠지만 이미 많은 마음을 일과 관계에 쏟아부은 탓에 자기까지 살피는 일이 힘에 부친다. 특히 의기로운 청년들에게 열정페이라는 이름을 붙인 그런 고용은 착잡하다. 그 힘에 회사는 커나간다. 그런 중에도 나를 훼손하지 않으려는 각자의 애씀이 일터란 곳이 사막처럼 되지 않게 오아시스 같은 노력을 기울여 주변을 황폐하게 만들지 않는다.그래서 노동자들은 선량하다. 나와 동료들이 서로에게 친절해야 하는 것도 정말 이득을 보는 일이 어디에서부터 나오는지 생각해 봐야 한다. 마음이 푸르고 짙은 수초 사이를 유영하는 작은 물고기처럼 유연해야 사람과 일 사이를 헤엄쳐 다닐 수 있다.오늘 하루 나와 만나는 사람에게 어떤 말과 행동으로 보기 시작하고 내가 받고 싶은 존중을 상대에게 내보내는 일, 요구가 많은 사람의 불안을 살펴서 들어주거나 화가 많이 난 사람의 심약함을 알아보고 봐주는 마음, 인정받고자 하는 과장된 몸짓에 그만해도 괜찮다는 미소도 필요하다. 어떠한 노동 현장에 있던 사람 마음을 보살피는 일을 먼저 한다면 내가 있는 그곳은 꽤 괜찮은 곳이 된다는 사실을 경험으로 알게 되었다.어느 곳에나 사람 마음이 전부다. 하지만 너무나 다양한 감정노동의 경험들에 기술이란 없다.그저 그날에 일들을 잘 소화시키고 하루를 잘 지낸 내게 고마워하며 마음을 뿌듯하게 하는 일이 해야 하는 일이다.지금도 나는 새벽에 5시간 동안 일터에서 투숙객들에게 어떤 음식이 제공되었을 때 몸이 편안할까 하는 고민을 한다. 그들도 나처럼 어디에선가 열심히 살다 큰맘 먹고 떠나온 여행길이라는 걸 잘 알기 때문에 좋은 느낌으로 기억되길 바란다. 다행히도 코로나 이후 마스크 착용이 자율화되면서 마음을 표현하기가 훨씬 좋아졌다. 나와 남에게 친절하고 따뜻한 태도가 좋은 기분을 들게 한다. 내가 하는 일들은 아주 사소한 것이라도 나를 표현하는 일이다. 그런 의미에서 우리 노동자는 수줍고 선량한 사람이기도 하다.나는 우리를 노동하는 사람, 노동인(勞動人)이라 부르고 싶다.