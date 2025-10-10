불교인권위 "부처님 생명존중 가르침, 사형폐지"

큰사진보기 ▲세계 사형폐지의 날 기자회견불교인권위원회 소속 스님들이 10일 오전, 세계 사형폐지의 날을 맞아 서울시 종로구 조계사 일주문에서 기자회견을 했다. ⓒ 불교인권위원회 관련사진보기

세계 사형 반대의 날인 10일, 불교인권위원회가 "생명 존엄 가치로서 사형을 반대한다"고 강조했다.제23회 세계 사형 반대의 날을 맞은 10일 오전 11시, 불교인권위원회(공동대표 진관-도관) 소속 스님들이 서울시 종로구 조계사 일주문에서 기자회견을 열었다.이날 해방 이후 사형으로 희생된 영가들을 위한 간단한 의식을 마친 후 시작된 기자회견에서 진관 불교인권위원회 공동대표(스님)는 "부처님의 가르침이야말로, 교리적으로 사형제 폐지를 이룰 수 있는 유일한 종교"라며 "불교계의 동참"을 호소했다. 진관 스님은 1980년대 민주화운동 과정에서 수감돼 사형수들과 함께 생활한 것으로 알려졌다.이어 명안 여래종 총무원장과 남륜 삼론종 총무원장이 회견문을 낭독했다.이들은 "사형이라는 법이 유지되는 동안은 국민 모두가 잠정적 대상자라는 것"이라며 "일체 중생은 동일한 값을 지닌 존엄의 존재라는 생명 존중으로 이어진다"고 했다.이어 "국가의 당연한 의무인 무한책임, 언제 일어날지 모르는 국가권력의 폭주, 법이 가지는 불완전성, 범죄 억제 효과 없음 등은 사형폐지의 당위성을 담보한다"고 지적했다.불교인권위원회는 이날 세계 사형 반대의 날을 맞아 ▲불살생을 근본으로 수행하는 불교도들은 사형폐지에 앞장설 것 ▲국민들은 생명 존중의 사형폐지에 적극 동참할 것 ▲국가는 무한책임의 실천으로 즉각 사형을 폐지할 것 등을 촉구했다.이날 덕해 강원도 인권위원장, 묘현 삼론종 인권위원, 법주 성안선원 선원장, 범상 불교인권위원회 사무총장, 진철문 동국대 겸임교수, 박준호 재가 불교인권위원회 위원 등 스님들과 재가 불자들이 참석했다.