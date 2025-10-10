이천시, 이천과학고 '지역할당제' 30% 도입 공식 건의

큰사진보기 ▲이천시는 이천과학고등학교 설립에 맞춰, 신입생 선발 시 지역할당제(지역인재전형)를 도입해 전체 정원의 30%를 이천 학생들에게 배정해 줄 것을 임태희 경기도교육감에게 건의했다고 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

경기 이천시는 오는 2030년 개교 예정인 이천과학고등학교의 신입생 선발 과정에 지역할당제(지역인재전형)를 도입해 전체 정원의 30%를 이천 지역 학생에게 배정해 줄 것을 경기도교육청에 공식 건의했다고 10일 밝혔다.현재 이천과학고는 광역단위 모집만 가능하도록 제도화되어 있어, 지역 학생들의 진학 기회가 제한되고 지역 균형 발전에도 어려움이 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.이에 이천시는 지역할당제 도입을 통해 지역 우수 인재의 외부 유출을 방지하고 지역 주민들의 기대에 부응하며 지역 교육 경쟁력을 강화하겠다는 입장이다.이천시는 과학고 설립이 단순히 한 학교의 개교를 넘어 지역사회와 함께 성장하는 교육 거점으로 자리매김 할 것이며, 특히 지역할당제가 도입될 경우, 지역 학생들의 진학 기회 확대와 함께 지역 전체 교육 수준을 끌어올리는 효과가 예상된다.김경희 이천시장은 "이천과학고가 성공적으로 자리잡기 위해서는 지역사회와의 긴밀한 연계가 무엇보다 중요하다"며 "경기도교육청이 지역인재 전형 도입을 긍정적으로 검토해 주길 바라며, 앞으로도 함께 협력해 미래 인재 양성의 기반을 다져 나가겠다"고 밝혔다.