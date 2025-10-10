친구가 새벽에 보낸 사진, 응원할 수밖에 없었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲친구가 새벽에 공사현장으로 가는 모습 ⓒ 이혁진 관련사진보기

"나이 들어도 노는 것보다 일하는 것이 재밌다. 그리고 아직은 놀기보다는 일을 계속하고 싶다."

큰사진보기 ▲추석연휴에 가까운 영화관을 찾아 <어쩔수가없다>를 봤다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

해마다 추석 연휴에 가족들과 보내고 친구들도 만나고 있다. 친구들도 잠시 자투리 시간을 이용해 만나는 걸 즐거워한다. 추석의 소소한 일탈이라 할 수 있다.이번 연휴는 특히 기대감이 컸다. 예년보다 연휴가 길고 지난달 정기 모임에서도 만나기로 약속했다. 아니나 다를까 연휴가 시작되기 며칠 전 한 친구가 카카오톡으로 약속 날짜와 장소를 제안했다. 그러자 몇 명이 찬성하고 나도 참여 의사를 밝히려고 할 때였다.또 다른 친구가 지방의 한 치과에서 이번 연휴에 리모델링 공사를 의뢰해 부득이 참석이 어렵다고 얘기했다. 그는 요새처럼 어려운 상황에서 공사를 맡은 것은 행운이라며 함께 일할 작업자를 구하고 공사 준비에 여념이 없다고 했다.이 말에 친구들은 모두 명절에 수고가 많다며 추석 모임은 연휴 뒤로 미루기로 했다. 연휴 내내 가족과 함께 못하는 친구에게 즐거운 한가위는 그림의 떡이 되고 만 것이다. 친구는 일하는데 그를 빼고 우리끼리만 만날 수도 없는 노릇이었다.나 또한 친구에게 따로 추석 연휴 일해야 하는 사정을 이해하면서도 쉬지 못해 안타깝다는 뜻을 전했다. 이후 그는 새벽에 지방으로 이동하는 장면과 일하는 현장 사진을 몇 장 보내왔다. 나는 그의 사진을 유심히 보면서 친구가 열심히 일하는 현장을 상상했다. 언젠가 친구는 말했다.이 얘기는 무심코 한 이야기가 결코 아니다. 실제 그는 재미 삼아 평생 일한 친구였다. 그의 말대로 은퇴 이후 가지고 있는 공사 기술과 역량을 발휘할 수 있는 기회가 아무에게나 주어지지 않는다. 하지만 그는 한때 '번아웃'을 경험했다. 공사 미수금으로 인한 스트레스와 과로로 쓰러진 적도 있다. 건강을 회복한 이후 한동안 휴식과 재충전 시간을 가졌다. 이번 추석 연휴의 공사는 그가 오랫동안 기다리던 일이었다.연휴가 끝나갈 무렵 오늘 그에게 진척 상황을 물었다. 그는 공사에 최선을 다하고 있다고 말했다. 그 말에는 무언가 해내고 있다는 성취감이 묻어있었다. 일에 대한 관점은 젊을 때와 나이 들었을 때가 다르다. 특히 은퇴 이후의 일은 돈으로 환산할 수 없는 가치가 있다. 무엇을 꿈꾸고 일하느냐에 따라 일의 의미가 달라지듯 친구는 노년에도 일을 통해 행복을 추구할 수 있다는 것이다.친구에게 일은 단순히 돈을 버는 수단이 아니다. 일을 하면서 자신의 건재함을 확인하고 뿌듯한 보람을 느끼는 시간이다.한편, 필자는 긴 추석 연휴 집에만 있다가 동네 가까운 영화관에서 상영하는 <어쩔 수가 없다>를 관람했다. 영화는 평생 일해야 하는 지금 시대의 우리들을 조명하고 있었다. 영화관을 나오면서 지방 공사 현장에서 지금도 일하는 친구를 떠올렸다. 그러면서 노후에도 친구처럼 일하고 싶은 사람들 모두에게 일할 수 있는 기회를 제공하는 사회가 하루 빨리 조성되기를 희망했다.추석 연휴에 가족과 함께 하지 못하고 일을 찾아 일해야 하는 사람이 비단 친구 뿐만이 아닐 것이다. 명절보다 더 급한 생계가 있기 때문이다. 그럼에도 일의 소중한 가치를 찾아 일하는 사람들이 부럽다.이번 추석 연휴 가장 기억에 남는 사람은 역시 공사 현장에서 일하는 친구이다. 그의 공사가 잘 마무리되길 바란다. 만나서 그가 들려주는 이야기가 벌써 기대된다.