'돈 봉투 수수 의혹' 김영환 충북지사 준항고, 법원서 기각

돈 봉투 수수 의혹을 받는 김영환 충북지사가 경찰의 압수수색이 위법하다며 준항고를 제기했으나 기각됐다.10일 법조계에 따르면, 청주지법 형사5단독 강건우 부장판사는 김 지사가 경찰의 압수수색 영장 집행 취소를 요구하는 준항고를 지난 2일 기각했다.준항고는 법관 또는 법원이 수사나 재판 과정에서 내린 명령·결정에 불복해 이를 취소·변경해달라고 이의를 제기하는 제도다. 하지만 법원은 압수수색 영장 발부와 집행에 절차상 하자가 없다고 판단했다.이에 따라 경찰 수사도 탄력을 받을 것으로 전망된다.앞서 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 김영환 지사와 윤현우 충북체육회장, 윤두영 충북배구협회장을 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 입건해 조사 중이다. 김 지사는 경찰 수사의 시작이 윤 회장의 차량 블랙박스와 수행원의 제3자 녹음을 근거로 시작됐다며 증거의 불법성을 따진 것이다.윤현우 회장은 지난 6월 26일 도청 지사 집무실에서 현금 500만 원이 든 봉투를 김 지사에게 건넨 혐의를 받고 있다. 경찰은 윤현우 회장과 윤두영 회장이 각각 250만원씩 낸 것으로 보고 있다.윤현우 회장과 윤두영 회장 모두 사업이 충청북도와 이해관계가 있다는 점에서 경찰은 뇌물의 성격이 있다고 보고 사업 연관성을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다. 한편 김 지사와 두 회장은 금품을 주고받지 않았다며 혐의를 부인하고 있다.