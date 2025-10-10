순천시, 기초지자체 최초 '세계자연보전연맹' 가입

큰사진보기 ▲지난 9일 아랍에미리트 아부다비에서 스튜어트 매기니스(Stewart Maginnis) IUCN 부사무총장이 노관규 순천시장에게 IUCN 가입증서를 전달하고 있다. ⓒ 순천시 관련사진보기

전남 순천시가 우리나라 기초지방자치단체 가운데 최초로 세계자연보전연맹(IUCN, International Union for Conservation of Nature)에 가입했다고 10일 밝혔다.IUCN은 1948년 창립된 세계 최대규모의 환경네트워크로, 160여 개 국에서 약 1400여 회원(정부·지자체·NGO·연구기관등)이 참여하고 있다. 적십자사와 함께 UN의 공식옵서버이자 세계자연유산의 자문권을 가진 곳이기도 하다.순천시는 지난 8월 정식회원자격을 획득함으로써 우리나라에 기초자치단체로서는 처음으로 IUCN의 일원이 됐다.이에 따라 지난 9일부터 15일까지 아랍에미리트 아부다비에서 개최된 제24차 세계자연보전총회(WCC, World Conservation Congress)에 대표단을 파견해 공식활동을 펼쳤다.총회 참가를 통해 순천시는 생태문명도시로서의 철학과 실천 사례를 국제사회에 알리는 첫걸음을 내디뎠다.순천시는 앞으로 IUCN 회원자격을 바탕으로 국제공동연구, 정책교류, 생태도시포럼개최 등 글로벌협력사업을 추진할 계획이다.노관규 순천시장은 "순천은 흑두루미와 같은 비인간존재와도 신뢰를 쌓아 조금 더 가까운 곳에서 서로를 만나고 있다"며 "이러한 경험과 정책을 IUCN과 함께 전 지구적 논의로 확장하겠다"고 밝혔다.