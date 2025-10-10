큰사진보기 ▲창원마산 합성동 젊음의 거리 ’맥주축제’, 18일 ⓒ 창원시청 관련사진보기

창원시는 오는 18일 '제3회 마산 합성동 젊음의 거리 맥주축제'를 마산 합성동 합성옛길 및 합성동지하도상가 일원에서 개최한다고 밝혔다.이번 축제는 '2025년 전통시장 잔치한마당 지원사업'의 일환으로 추진되는 시민참여형 지역 상권 축제로, 합성대로상가·합성동상가·합성옛길시장·합성동지하도상가(대현프리몰 창원점) 등 4개 상인회가 주축이 되어 결성한 '합성동상권활성화협의회'가 공동 주관하고, 경상남도와 창원시가 예산을 지원해 마련됐다.18일 오후 2시 제1부 축제의 막이 오르면, 합성동지하도상가인 대현프리몰 창원점에서는 다문화 음식 바자회를 비롯해 무료 맥주 시음 행사, 행운의 경품 룰렛, MC와 함께하는 흥겨운 레크리에이션 타임 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 이어진다.이어 저녁 6시 30분부터는 제2부 축제가 본격적으로 진행된다. 창원시 관계자를 비롯한 내빈이 참석하는 개막식과 건배 퍼포먼스를 시작으로, '맥주 빨리 마시기', '맥주 캔 쌓기', '맥주 안주 즉석 경매', '도전! 즉석 노래방', '랜덤 댄스 플레이' 등 시민 참여형 이벤트가 축제 열기를 더한다.