전 경호처 간부 "권총 준비·비화폰 통화기록 삭제, 윤석열 지시"

▲김대경 대통령경호처 지원본부장이 2월 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정부의 비상계엄 선포를 통한 내란 혐의 진상규명 국정조사 특별위원회' 2차 청문회에 증인으로 출석해 답변한 뒤 자리로 향하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기