[진주] 세일공업 등 3곳에 '모범장수기업' 인증패 수여

세일공업(주), ㈜한일식품, 대신정공(주)이 진주시로부터 '모범 장수기업' 인증패와 현판을 받았다.조규일 진주시장은 10일 진주시청 기업인의방에서 모범장수기업 인증패를 전달했다. 모범장수기어 인정패 수여는 2024년에 이어 두 번째다.진주시는 "끊임없는 기술혁신과 지역과의 상생을 실천해 온 향토기업들을 '모범장수기업'으로 선정해 시상하는 자리로, 기업들의 공로를 치하하고 지역 경제에 기여한 노고를 격려하는 뜻깊은 시간이 됐다"라고 설명했다.세일공업은 40여 년간 농기계와 자동차용 기어, 동력전달장치를 생산하며 지역 제조업의 기반을 다져오고 있다. 이 기업은 최근 반도체 생산라인용 진공펌프 부품을 개발·납품하며 미래 산업 분야로 사업 영역을 넓히고 있다.또 이 기업은 2024년에 재정 확충에 기여한 공로로 '성실납세자'로 선정되기도 했다.한일식품은 단무지와 절임식품을 주력으로 한국식품안전관리인증원(HACCP) 인증 시설을 갖추어 매출액 증대를 해오고 있다.36년간 농기계 부품을 생산해 오고 있는 대신정공은 기술개발연구소를 통해 고부가가치 기술 확보에 주력해 오고 있다.진주시는 "선정된 기업들에 중소기업육성기금 우대자금, 근무환경 개선사업 및 해외시장개척단 파견 가점, 세무조사 3년 유예 등 다양한 지원 혜택을 제공할 방침이다"라고 밝혔다.조규일 시장은 "기업들이 자긍심을 갖고 더 크게 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.