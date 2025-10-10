이재준 수원시장 "무결점 안전 도시 목표로 시민 참여 정책 확대"

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 10일 시청 재난안전상황실에서 열린 '안전문화운동추진협의회 및 지역치안협의회 정기회의'에서 발언하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장은 10일 "무결점 안전 도시를 목표로 시민 참여 정책을 확대해 더 안전한 수원을 만들겠다"고 밝혔다.이재준 수원시장은 이날 시청 재난안전상황실에서 안전문화운동추진협의회·지역치안협의회 정기회의를 열고 "시민 안전은 행정과 소방·경찰, 협력 기관, 시민단체와 함께 지혜를 모아야 지킬 수 있다"면서 이같이 강조했다.이날 회의에는 이재준 시장을 비롯해 이재식 수원시의회 의장과 안전문화운동추진협의회·지역치안협의회 위원 30여 명이 참석했다. 참석자들은 2025년 분야별 안전문화운동 추진 실적과 경찰 치안 강화 대책 등을 공유하고, 현안을 주제로 토론했다.올해 주요 추진 실적 중 교통 분야는 ▲교통안전시설물 설치, ▲어린이 교통안전교육장 운영, ▲찾아가는 자전거·개인형 이동장치 예방교육, ▲생애주기별 교통안전교육 등이다.화재 분야에서는 ▲스프링클러 미설치 노후주택 점검, ▲전통시장 화재 예방 합동점검, ▲주택용 소방시설 지원, ▲전기차 화재 예방 활동을 벌였고, 생활안전 분야에서는 ▲새빛안전지킴이 교육, ▲시설물 자율점검단 운영, ▲자동심장충격기(AED) 설치기관 점검·지원, ▲안전보안관 운영 등을 진행했다.범죄예방 분야는 ▲CCTV 통합관제상황실 운영, ▲안심귀갓길 조성, ▲자율방범대 운영, ▲폭력 예방 교육 등이다.