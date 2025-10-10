낙동강청, 환경영향평가 '사업추진 지장' 이유로 비공개 1위

큰사진보기 ▲환경부 낙동강유역환경청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

기후에너지환경부 산하 낙동강유역환경청이 개발사업 추진 과정에서 거치도록 되어 있는 환경영향평가에 대해 '사업추진 지장'을 이유로 공개하지 않는 사례가 많은 것으로 나타났다. 이에 진보당 정혜경 국회의원(비례)은 "국민의 알권리를 침해하는 과도한 기업 감싸기"라고 지적했다.환경영향평가 비공개 요청이 전국적으로 급증하는 가운데, 정혜경 의원실은 기후에너지환경부에서 제출받은 '사업추진 지장' 사유로 환경영향평가를 비공개한 자료 건수를 분석한 결과, 최근 5년간 전체 41건 중 33건의 90% 이상이 낙동강환경유역청에서 승인한 것으로 나타났다고 10일 밝혔다. 다른 5개 환경청은 1~3건 수준이라는 것이다.환경영향평가법(제66조 제1항 제3호)에서는 '해당 사업의 추진에 현저한 지장을 줄 우려가 있는 경우' 공개를 제한할 수 있다고 규정하고 있다.정혜경 의원실은 "이 조항은 사업 초기 단계에서 입지·노선 등 민감정보가 외부로 유출되어 토지매입 지연이나 투기·민원 발생 등의 문제가 생기는 경우를 방지하기 위한 예외조항으로 운영된다"라며 "그럼에도 낙동강환경청은 이를 '사후환경영향조사', 사업이 이미 착공되어 시행 중이거나 운영 중인 단계에도 적용해왔다"라고 설명했다.이어 "사는 사업자가 약속한 환경보전대책과 저감방안을 실제로 이행하고 있는지를 확인하는 절차로, 환경영향평가의 투명성과 책임성을 담보하는 핵심 제도다"라며 "'사업추진 지장'으로 묶어 비공개하는 것은 조항의 본 취지를 훼손하는 행정이라 볼 수 있다"라고 덧붙였다.정 의원실은 "비공개가 반복되는 사업들은 대부분 환경피해 가능성이 크고, 주민 갈등이 큰 산업시설들이다"라며 "사업의 사후환경영향조사가 공개되지 않는다면, 주민들은 실제로 환경피해 저감조치들이 제대로 이행되고 있는지 확인할 방법이 없다. 결국, 환경영향평가의 핵심 가치인 '참여와 감시'가 제도적으로 차단되고 있는 셈이다"라고 강조했다.정혜경 의원은 "지금의 환경영향평가 비공개 제도는 기업의 편의를 국민의 알 권리보다 우선시하고 있다. 환경부는 낙동강환경청의 비공개 남용 실태를 전면 조사하고, 환경영향평가 결과를 투명하게 공개해야 한다"라고 밝혔다.낙동강환경청은 경상남도, 부산광역시, 울산광역시를 관할한다.