전현희 "서울시장 출마 고민 중, 내란 청산 국감 이후 결정"

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (10:30~11:20)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 전현희 / 더불어민주당 수석최고위원◎ 박정호 > 일터에서, 또 쉬시면서 박정호의 핫스팟 함께하고 계신데요. 오늘 또 추석 연휴 마무리하면서 또 귀한 분을 모셨습니다. 전현희 민주당 최고위원 함께합니다. 안녕하십니까? 최고위원님.◎ 전현희 > 안녕하세요?◎ 박정호 > 반갑습니다. 최고위원님.◎ 전현희 > 반갑습니다.◎ 박정호 > 추석 연휴 길게 보내고 오셨는데 저희 시청자분들께 인사 말씀 먼저 좀 부탁드리겠습니다.◎ 전현희 > 네. 이번 추석 연휴 행복하게 보내셨는지요. 저도 딱 하루 쉬었는데요. 근데 모두 정말 모처럼 휴식을 우리 가족분과 지인분들 행복하게 잘 보내셨기를 바랍니다.◎ 박정호 > 네. 반갑습니다. 어제 기자간담회도 하셨지만 우리 최고위원님께서 직접 듣고 또 경험하고 실제 느껴 본 추석 민심, 어떻습니까?◎ 전현희 > 제가 이번 추석 연휴 때 많은 분들과 대화를 나눴는데요. 의외로 내란 종식 좀 더 확실하게 해달라, 그리고 좀 더 세게 해달라. 지금 당이 좀 길을 잃은 거 아니냐. 그래서 더 강력한 개혁을 해달라. 이런 말씀을 하시는 분들이 대부분이었습니다. 저도 그래서 사실 깜짝 놀랐습니다.◎ 박정호 > 실제 듣게 된 민심은 아 더 확실하게, 강하게, 빨리 개혁을 해달라. 내란 청산, 내란 종식 해달라. 이 목소리였다?◎ 전현희 > 네. 그렇죠. 지금 제대로 되지 않는 거 아니냐. 이런 걱정하시는 분들이 되게 많았고요. 젊은 세대들도 좀 더 세게, 지금 잘하고 계시지만 더 강하게 해달라 이렇게 말씀들을 많이 하셨어요. 그래서 저도 조금은 놀랐습니다.◎ 박정호 > 예. 이게 우리 최고위원님께서만 들으신 거예요? 아니면 다른 의원들, 뭐 지금 오늘 최고위 회의도 있었지만 여러 지도부나 아니면 지역구 의원들이 정말 시장에 가서, 아니면 거리에 가서 들었던 그 민심. 이것도 비슷한가요? 어떻습니까?◎ 전현희 > 네. 대부분 지도부 의원들이 비슷한 얘기를 하셨고요. 저 같은 경우는 우리 지역뿐만 아니라 또 강남권이라든지 보수층 인사들과도 많이 이제 소통을 했었는데 그런 말씀들을 의외로 많이 해주시더라고요. 그래서 그냥 언론이나 이런 데서 보도되는 것보다는 물밑에서 우리 국민들께서는 지금 내란의 확실한 종식, 개혁 과제 완수. 이것을 열망하시는 분들이 많다. 이걸 확실히 느꼈습니다.◎ 박정호 > 그래요. 어 이거 아마 저희 방송 보시는 분들도 좀 힘을 얻으실 것 같아요. 왜냐하면 언론 보도를 그동안 쭉 훑어보면 뭐 시끄럽다, 왜 이렇게 늘어지게 하냐, 이런 식의 논조 보도가 좀 있었잖아요.◎ 전현희 > 네. 맞습니다. 저도 그럴 거다 생각을 했거든요. 그래서 좀 이렇게 다니면서 인사할 때는 조금 이제 부드럽게 그렇게 하려고 애를 썼는데 의외로 아 민주당 요즘 왜 이렇게 약해졌냐. 더 세게 해달라. 더 강하게. 이런 말씀들이 정말 많았습니다.◎ 박정호 > 예. 그래요. 아. 요 추석 연휴를 거치면서 우리 시민들의, 우리 국민들의 목소리를 확실히 알 수 있게 됐다. 이것도 어떻게 보면 성과라면 성과네요.◎ 전현희 > 네.◎ 박정호 > 그 기운, 그 지지, 이걸 받아 안고 확실하게 개혁 작업을 마무리해야 된다.◎ 전현희 > 네. 맞습니다. 그래서 이번 국감을 통해서 확실한 내란 청산, 그리고 지난 윤석열 정권에 대한 확실한 심판. 그걸 통해서 새로운 이재명 정부의 출발을 다지는 그런 청산 국감이 돼야 될 것 같다 생각합니다.◎ 박정호 > 그렇습니다. 다음 주 이제 국감이기 때문에 청산 국감, 개혁 국감이 돼야 된다. 이렇게 확실한 목표와 또 지향점이 생겼다는 생각이 들고. 어제 보니까 박성재 전 법무부 장관 구속영장 청구가 됐습니다. 내란 특검에서 청구를 했는데 어떻게, 속보 보고 어떤 생각 좀 하셨어요, 최고위원님?◎ 전현희 > 박성재 법무부 장관이 그동안 법사위나 국회에서 출석을 해서 사실상 자신은 내란에 관여가 안 되어있는 것처럼 계속 발뺌을 했거든요. 법률가 출신이라 대단히 법 기술을 화려하게 구사를 했는데 특검 수사로 결국 덜미가 잡혔구나. 그런 생각이 듭니다. 사실 12월 3일 내란 이후, 그다음 날 내란 관련자들이 안가 모임에서 논의를 하고, 그리고 이후에 휴대폰 등 증거 인멸을 하고 이런 정황이 나왔는데. 그때에 대해서 박성재 장관 측 얘기는 그냥 모처럼 친한 사람들끼리 친목을 도모하기 위해서 안가에 모였다. 이런 말도 안 되는 그런 주장을 했거든요. 근데 그런 게 지금 검찰을 사실상 내란 직후에 파견을 하려고 했던 이런 정황도 드러나고 실제로 내란에 그런 법률적인 지원을 한 것이 아니냐. 그런 의혹이 점점 사실로 드러나고 있는 것 같다. 그래서 주요 종사자로 특검이 이번에 아마 영장을 청구를 한 것 같다. 이런 생각이 듭니다.◎ 박정호 > 예. 청구됐으니까 이제 사법부에서 판단하게 될 텐데. 결과는 좀 어떻게 예상하십니까?◎ 전현희 > 지금 이상민 행안부 장관이 구속이 됐잖아요. 그런데 행안부 장관은 이 행안부의 산하의 경찰, 소방청, 뭐 이런 걸 통해서 단전·단수를 하려고 했고 이런 조직을 동원하는 일을 했다면 법무부 장관은 또 다른 축으로 법률적인 지원, 검찰 동원, 뭐 이런 부분의 역할을 하지 않았나, 그런 의혹이 있거든요. 그렇기 때문에 사실상 행안부 장관과 법무부 장관, 그리고 군대를 동원한 김용현 장관. 이 세 사람이 주요 임무 종사자로서 역할을 하지 않았나. 이렇게 특검이 보는 것 같고요. 그럴 개연성이 매우 높다. 이렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 네. 그러니까 이 김용현, 이상민, 박성재. 세 사람은 뭐 빼박이다. 빼려야 어떻게 뺄 수가 없는 그런 사람들. 핵심 중의 핵심이다. 이렇게 보시는 거네요, 최고위원님께서는?◎ 전현희 > 그럴 가능성이 매우 농후하다. 그래서 특검의 수사로 밝혀져야 되겠지만 그런 의혹으로 영장이 청구가 되는 것 같다. 예. 그렇게 보입니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 속보 나온 것도 좀 소화를 해봤고. 뭐 국감 얘기나 다른 얘기는 저희가 뒤에 좀 더 해보도록 하고. 사실 제가 이제 궁금한 건 우리 최고위원님의 앞으로의 행보 이런 것도 너무나 궁금한데. 특히 이제 서울시. 지금 서울시정에 대해서 오세훈 서울시장의 하는 모습을 보면 이번의 한강 버스도 그렇고 그동안 하는 것마다 우리 시민들께서는 아니 서울시정 이렇게 놔둬도 되는 거야? 이런 생각을 많이 하실 것 같은데. 추석 민심도 들으셨겠지만 서울시정에 대한 우리 시민들의 평가, 우리 시민들의 생각, 이것도 좀 많이 들으셨을 것 같아요. 뭐라고 하시던가요?◎ 전현희 > 오세훈 시장이 이제 퐁당퐁당 이렇게 해서 4선. 그래서 한 10년 가까이 서울시장을 했습니다. 근데 그사이에 오세훈 시장이 도대체 서울을 위해서 무엇을 했냐, 이런 시민들의 불만이 매우 높았고요. 그동안 했던 업적이라고는 한강에 세빛둥둥섬, 또 한강 택시 사업 말아먹은 거. 그리고, 게다가 최근에 한강 버스. 완전히 안전과 또 제대로 된 뭐 교통수단도 아닌 그런. 사실상의 전시 행정의 대표적인 사례라고 볼 수 있는데 여기에 시민의 혈세를 퍼붓는 그런 행정적인 여러 가지 착오. 이런 문제에 관해서 시민들이 도대체 시장으로서 제대로 한 것은 하나도 없는 거 아니냐. 그래서 그나마 했다고 보는 게 뭐 동대문 DDP. 그런데 그것도 사실상 전시 행정의 끝판왕이 아닌가 이런 지적들도 많이 있고요. 최근에 서부간선도로 공사 중단, 한강 버스 중단, 뭐 이런 것들이 도대체 하나라도 제대로 한 게 뭐가 있냐, 이런 지적들이 많이 있습니다. 거기에다가 청년 안심주택이라고 했더니 알고 보니 청년 근심 주택. 그래서 주택 보증금조차 지금 날리게 된 이런 상황에서 서울시가 사실상 그것도 책임을 안 지고 민간 영역에 떠넘기면서 이 보증금의 반환에 대해서 사실상 손 놓고 있는 이런 부분. 이런 부분에 대해서 오세훈 시장에게 더 이상 서울시정을 맡겨서는 안 된다. 이런 시민들의 불만이 매우 높다, 이렇게 보입니다.◎ 박정호 > 아 그걸 체감을 하고 계셨고. 어제 보니까 오세훈 시장이 이런 말도 했더라고요. 소비쿠폰 이거 몰염치이자 미래 세대 약탈이다. 폭증한 나랏빚 고스란히 청년에게 간다. 뭐 이렇게 어제 오세훈 시장의 발언이 여러 언론 통해서 다 이렇게 도배식으로 다 보도가 되고 있습니다. 어, 저는 이 보도 보고 이렇게 생각하는 국민들이 정말 많이 계실까? 오세훈 시장의 발언에 동의하는 국민들이 계실까? 저는 이런 생각 좀 개인적으로 했었는데.◎ 전현희 > 이번 명절의 중요 민심 중의 하나가 소비쿠폰 덕분에 모처럼 가족들과 외식을 했다, 맛있는 거 먹었다 하고 칭찬하는 분들이 정말 많았어요. 그래서 계속 이런 걸 좀 해줬으면 좋겠다 이런 분들도 정말 많았고요. 그래서 모처럼 우리 민생 경제에 활기를 이렇게 주는 매우 좋은 정책이었다. 이렇게 칭찬하는 여론이 굉장히 많았습니다. 그런데 오세훈 시장이 이걸 가지고 트집을 잡는 것은 자신이 이제 서울시장 행보를 하는 거다. 그래서 정치적인 목적으로 정치적 선동을 하는 거다. 그렇게 보고요. 사실 비난을 위한 비난이지 실제 서울 민심과는 전혀 동떨어진 그런 판단이었다, 이렇게 생각하고요. 오히려 이걸 청년 미래 세대를 약탈하는 뭐 이런 등등 이런 표현을 한다면 오세훈 시장은 자기 자신을 되돌아봐야 된다, 이렇게 생각합니다.◎ 박정호 > 왜요?◎ 전현희 > 사실 아까도 얘기했지만 한강 버스에 시민의 혈세를 낭비하고 또 청년들에 대한 전세 사기 이 부분에 대해서도 손을 놓고 있고. 실제로 또 과거에 우리 아이들 무상급식에 대해서 그걸 중단하고 뭐 이런 식으로 국민들의 비난을 받고 청년과 미래 세대를 위한 정책에 사실상 어깃장을 놨던 게 오세훈 시장이지 않습니까? 그런데, 그리고 한강에 시민들의 혈세를 진짜 둥둥둥 풀어놓고. 그래서 시민들의 혈세를 약탈하고 낭비했던 당사자는 바로 오세훈 시장인데 그걸 지금 시민들에게 굉장히 효과적이고 시민들이 칭찬하는 소비쿠폰을 두고 그것을 미래 세대들에 대한 약탈이다, 이런 표현을 쓰는 게 적반하장도 정말, 정말 이런 적반하장이 없다. 정말 후안무치하다, 이런 생각이 듭니다.◎ 박정호 > 후안무치하다. 본인의 정책, 이거부터 돌아봐야 된다라고 꼬집어 주셨습니다. 그래서 오세훈 시정, 퐁당퐁당 말씀하셨지만, 오세훈 시장 지금 행보를 봐서는 뭐 오늘 또 달리기를 했다고 하던데. 그런 뭐 보도도 나오고 있던데. 서울시정을 또 오세훈 시장한테 맡길 수 있겠느냐, 이런 목소리도 커지고 있습니다.◎ 전현희 > 서울시정이 이렇게 오세훈 시장이 지금 하고 있는, 진짜 얼굴에 분칠하는 식의 그런 행정을 하고 있다 이렇게 보거든요. 그러니까 전시 행정, 보여주기식 행정. 오늘 달리기하는 것도 뭐 그런 거죠. 달리기가 물론 중요하고 청년들한테 굉장히 요즘 인기 있는 그런 생활 스포츠지 않습니까? 그러면 시장으로서는 보여주기식 달리기보다 시민들이 달리기 위한, 그런 편안하게 할 수 있는 정책을, 시설이나 제도를 지원하는 것이 시장이 해야 할 일이죠. 근데 하는 게 대부분 이렇게 보여주기식 전시 행정. 뭐 사실상 근본적인 대책이 아니라 그냥 진짜 뭐 얼굴에 분칠하는 그런 행정을 시장이 하고 있다. 근데 서울은 그렇게 만만한 곳이 아니다, 이렇게 말씀드리고 싶고요. 천만 서울시민들이 구석구석 정말 힘들고 어려운 분들이 정말 많습니다. 잘 사는 사람들도 마찬가지고요. 그러면 시장은 시민들이 무엇을 정말로 힘들어하고 고민을 하는지, 예를 들면 뭐 주택 문제라든지, 부동산 청년들에 대한, 내가 살고 싶은, 살아야 살 수 있는 그런 문제들을 해결한다든지. 그리고 교통 문제, 또 지금 최근에는 뭐 서울시 간선버스가 파업을 하고, 연계하는, 지하철과 연계하는 여기에 탈퇴하겠다 이런 얘기까지 나오잖아요. 그러면 시민들이 고스란히 그 부담을 안게 될 텐데 그런 부분에 대해서 어떤 대안을 가지고 대책을 세울 것인지, 이런 거에 대한 진지한 고민과 대안을 제시하는 게 시장이 할 일이지 그냥 자신이 탤런트도 아닌데 그냥 보여주기식 이런 거만 하는 게 참으로 한심하다. 이런 서울시장에게 더 이상 시정을 맡겨서는 안 된다, 그런 생각이 정말 듭니다.◎ 박정호 > 그래요. 서울시정 맡기면 안 된다라고 강조해주셨고. 지금 서울시정에 대한 이런 비판의 목소리가 나오기 때문에 내년 지방선거가 정말 중요하다, 이런 목소리도 커지고 있고. 그래서 뭐 민주당 내에서는 박주민 의원이 사실상 내년 서울시장 출마 의사를 밝히고 있습니다. 밝히고 있고. 그러다 보니까 또 전현희 최고위원, 또 계속해서 입을 바라보게 되는 그런 상황까지 오게 됐는데. 서울시정에 대해서 누구보다 문제점을 지적을 하고 또 잘할 수 있는 청사진을 전현희 최고위원님께서 그동안 계속해서 보여주셨기 때문에. 그럼 전현희 최고위원도 출마 선언 나오는 게 아닐까라고 해서 기자들도 계속해서 아마 전현희 최고위원 보좌진들을 통해서도 물어보고 아니면 의원님께 계속 전화도 하고 그럴 것 같은데. 어떻습니까? 마음에 좀 결심이나 결정은 좀 하셨습니까?◎ 전현희 > 지금은 많은 분들이 이제 시장에 출마를 하는 게 좋겠다, 해 달라, 뭐 이런 요청을 받고 있는 단계고요. 저도 물론 책임감을 가지고 고민을 많이 하고 있습니다. 근데 서울시가 오세훈 시장의 실정으로 오세훈 시장을 반드시 교체를 하는 것도 매우 중요하지만 서울이라는 곳이 우리 민주당의 지금 현재 내란의 확실한 종식을 마무리하는 그런 상징적인 의미가 있고. 또 하나는 앞으로 민주당이 정권을 재창출하기 위한 교두보가 되는 매우 중요한 핵심 지역이다. 그래서 서울시를 반드시 우리가 탈환하는 것이 내년 지방선거에 있어서 가장 중요한 이벤트다. 그렇게 생각을 합니다. 그래서 정치적 중요성이 매우 크기 때문에 반드시 승리할 수 있는 그런 후보가 서울시장 후보로서 서울시를 탈환하는 그것이 매우 중요하다는 생각을 하고요. 이것을 우리 민주당이나 모든 민주당을 지지하는 시민들의 마음이다, 이렇게 생각합니다. 그래서 그러한 자리에 과연 제가 적합한 후보인가, 이런 부분의 고민을 동시에 하는 것이고요. 근데 이제 저보고 시장에 출마하라, 이렇게 말씀을 하시는 분들은 지금 서울 민심이 녹록지 않다. 그리고 지난 대선 때도 서울시가 사실상 진보와 보수 일대일 대결 구도로 하면 사실상 패배를 했다. 그러기 때문에 서울의, 여러 가지 이제 보수화되는 이런 부분에 있어서 내년 서울시의 승리는 낙관할 수가 없다. 이런 걱정을 많이 하시고요. 또 지난 서울시장 선거에 당시 한명숙 총리께서 출마를 하신 적이 있었습니다. 그때 서울의 25개의 서울 지역구에서 22개 지역구를 다 승리를 했어요. 그런데 강남 3구에서 표 차이가 매우 많이 나가지고 사실상 그때 패배를 안타까운, 정말 아슬아슬한 차이로 패배를 한 적이 있는데. 그 이후에도 이제 서울에서 선거만 있으면 대부분 강남권의 표 차이로, 많은 표 차이로 패배를 했던 그런 사안들이 좀 많았습니다. 그래서 저 같은 경우에 이제 강남에서 현재 민주당 정치인들 중에서 유일하게 국회의원으로 당선된 경력이 있고 또 한강 벨트 핵심 지역인 성동에서 지금 국회의원을 하고 있는 상황에서 강남권의 표심을 가져올 수 있는 소구력이 있는 그런 정치인이 아니냐. 이제 대부분의 후보들이, 우리 서울시 후보들이 강북 쪽에 근거를 두고 있는 분들이 대부분이잖아요.◎ 박정호 > 그렇네요. 예.◎ 전현희 > 그래서 거의 이제 유일한 강남 쪽에 근거를 두었거나 둔 적이 있는 그런 민주당 정치인으로서 책임감을 가지고 나가야 되는 거 아니냐, 이제 이런 말씀들을 많이 하셔서 그런 부분에 대해서는 굉장히 진지하게 고민을 하고 있는 상황이다, 이런 말씀 드립니다.◎ 박정호 > 진지하게 고민을 하고 있다. 하지만 이 강남에서, 뭐 기억하시겠지만, 기억하시는 시청자분들 계시는지는 모르겠지만 제가 강남에서 출마하실 때 그때 그 지역에 가서 함께 방송했던 그런 기억도 있고.◎ 전현희 > 예. 맞습니다. 우리 박정호 기자님이 그때 무슨 제목이었죠?◎ 박정호 > 동네 한 바퀴.◎ 전현희 > 동네 한 바퀴로 강남까지 오셔가지고. 강남 그때 이제 대치동 일대를 저와 함께 쭉 한 바퀴 다니면서 방송을 했던, 첫 번째 우리의 만남이었습니다. 그래서 여태 저도 기억하고 있고요. 그때 정말 고맙게 생각하고 사실 많이 큰 힘이 되었던 것 같습니다. 10년도 더 된 것 같아요.◎ 박정호 > 네. 그때도, 그렇나요? 벌써 그렇게 시간이 됐나요? 그때도 딱 가서 강남, 참 어려운 지역인데. 그때 속으로는 아 정말 결단 세게 하셨구나 이렇게 생각도 했었는데 이겼어요.◎ 전현희 > 그때 대부분 우리 저를 좋아하는 분들이 불가능이다. 민주당 정치인이 어떻게 강남에서 당선되냐. 그때 제가 떨어질 줄 알았죠?◎ 박정호 > 하하하.◎ 전현희 > 하하하. 다들 안 됐다, 불쌍한 그런 모습으로 저를 이제 지켜보고 위로해줬는데, 사실상.◎ 박정호 > 맞아요. 그랬는데 당당하게 당선이 돼서 국회로 오셨던 그런 기억이 있습니다. 그래서 그 기억, 강남에서도 표심을 자극해서 표로 만들어 낼 수 있는 그 실적을 봤기 때문에 민주당 안팎에서 지지자분들도 아 이번에는 서울시 되찾아오기 위해서는 전현희 최고위원만 한 카드가 없다. 그래서 계속 권유를 하신다. 이렇게 보면 되겠네요.◎ 전현희 > 예. 그렇게 해서 그러한 취지로 말씀을 많이 해주시는데 어쨌든 우리가 반드시 승리하는 것이 중요하기 때문에 제가 나가서 반드시 승리할 수 있다, 그리고 그런 역할을 맡아야 된다 그렇게 생각하면 그때는 주저하지 않고 그 책임을 완수를 할 생각입니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 진지하게 고민을 하고 있다. 많은 권유를 받고 있다. 일단 이렇게만 정리를 해보고 고심 속에서 어떤 결과가 나올지는 언제까지 저희가 기다려야 될까요?◎ 전현희 > 일단 국정감사를 열심히 최선을 다해서 마무리하는 게 정말 중요하고요. 아까도 말씀드렸지만, 윤석열 정권의 실정을 심판하고 내란을 종식하고 또 청산하는 중요한 의미가 있는 그런 국감입니다. 그래서 이 국감에서, 법사위에서 또 사실 핵심 그럼 상임위인 만큼 그 책임을 먼저 다하는 것이 우선이고요. 국감 이후에 이제 한번 자신을 돌아보면서 여러분들의 조언도 들으면서 진지하게 결심을 하려고 합니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 자, 서울시정 얘기를 나누면서 전현희 최고위원의 앞으로 행보까지 들어봤는데. 이거 하나만 여쭤보고 국감 얘기를 좀 해야 될 것 같아요. 오세훈 시장이 SNS에 글을 남겨가지고 강북의 변화 이걸 강조하지 않았습니까? 서울 강북 지역의 재건축 재개발 사업에 속도를 내겠다. 이 메시지를 보면서 저는 생각이 든 게 오세훈 시장이 강북 공략에 좀 나서고 있다. 부동산을 고리로 해서 강북 지역 주택 정비 사업 이런 것들을 강북 정치인들이 정체시켜 왔다, 반성해야 된다, 이렇게 하면서 자신의 어떻게 보면 약한 고리, 강북 지역의 공략을 이렇게 부동산으로 하고 있구나라는 생각이 들었는데 어떻게 보셨습니까?◎ 전현희 > 일단 서울에 사실 이제 지형적으로 굉장히 불균형이 있는 것이 사실입니다. 강남과 강북의 여러 가지 교통이라든지 인프라라든지 여러 가지 좀 차별이 있는 게 사실이고요. 그래서 서울의 균형 발전 이것이 굉장히 중요한 화두입니다. 그러기 때문에 강북에 더 많은 주거를 위한 이런 단지를 건설하는 것, 교통의 편의성을 도모하는 것, 그리고 여러 가지 문화나 뭐 이런 인프라를 갖추는 것, 이것은 차기 서울시장의 중요한 과제다. 그런데 지금 오세훈 시장은 아까도 말씀드렸지만, 퐁당퐁당이지만 10년 가까이를 서울시장을 했어요. 강북에 지금 낙후된 이런 여러 가지 환경, 주거 환경에 대해서는 오세훈 시장의 책임이 사실상 절대적입니다. 자신이 서울시장으로서 어떻게 보면 재개발 재건축에 있어서도 가장 책임 있는 당사자 아닙니까. 그렇게 해서 그동안 강북을 그동안 방치시킨 책임은 자기에게 가장 큰 책임이 있는데. 그럼에도 불구하고 이제 와서 강북 지역의 민주당 출신 정치인들에게 책임을 돌리는 것은 대단히 무책임하고 적반하장 내로남불이다. 후안무치하다. 이런 말씀 드리고요. 그리고 그동안 오세훈 시장이 중점적으로, 특히 부동산 문제와 관련해서는 강남과 한강 벨트 지역에 좀 더 신경을 많이 썼던 것도 사실이거든요. 그리고 그쪽에 대규모 주거 주택을 공급하겠다, 이런 정책도 많이 내놓았고요. 그래서 우리 지역에도 지금 재개발 추진하는 성수 지역에도 많이 있는데. 그런 부분에 중점적으로 계속 관심을 가졌던 오세훈 시장이 갑자기 느닷없이 그동안 자신이 거의 신경을 안 썼던 강북 지역에 이렇게 남 탓을 하면서 여기를 신경을 쓰겠다라고 하는 것은 너무 늦었다. 그리고 이것은 선거용이다. 정치적 공세에 불과하다. 그게 과연 진정성이 있는가. 실제로 이 강북 지역의 재개발이나 이런 주거 대책에 관심이 있었다면 진작 강북 지역을 다니면서 민주당 정치인들과 대화를 하고 소통을 하고. 또 만약에 민주당 정치인이 움직이지 않는다라고 본인이 판단되면 설득을 해서 그것을 사업을 만들어 가는 게 자기 책임이잖아요. 그리고 민주당 정치인들도 제가 오늘 어제 대화를 많이 했지만 너무 어이가 없다. 아무리 하려고 해도 서울시가 꿈쩍하지 않았는데 왜 이제 와서 민주당 탓을 하는지 모르겠다. 여기에 대해서는 강력 대응을 하겠다. 이렇게 말씀들을 하시더라고요. 그래서 아무리 선거용이라고 하더라도 좀 이것은 도를 넘은 것이 아닌가. 그런 생각이 듭니다.◎ 박정호 > 토허제 혼란 이것도 오세훈 시장이 자초를 하고.◎ 전현희 > 예, 맞습니다. 토허제로 인해서 서울 부동산 가격을 폭등시킨 당사자 아닙니까? 그렇게 토허제로 그냥 갈팡질팡하면서 사실상 서울의 집값을 높여놓고는 이재명 정부가 그것을 잡기 위해서 이제 뭐 이런 대출 규제라든지 정책을 쓰니까 또 가장 앞장서서 비난한 게 오세훈 시장이에요. 그래서 이분은 도대체 자기 자신은, 자기 눈의 티는 보지 못하고 남의 것만, 남의 기둥만 이렇게 이제 비난하는데. 정말 거기에 너무나 익숙한 분이 아닌가. 적반하장이 몸에 익은 분이 아닌가. 그런 생각이 듭니다.◎ 박정호 > 그러게요. 이 오세훈 시장이 이제 강남, 거기서 더 나아가서 강북 얘기를 하면서 강북 정치인 공격을 하고 있는데. 이거 뭐 시청자분들이 보시고 판단을 하실 것 같고. 나경원 의원도 지금 보니까 경기도지사 나는 출마 안 한다라고 얘기는 했고. 근데 서울시장에 오랫동안 나경원 의원도 관심을 둬 왔지 않습니까? 그래서 지금 뭐 여론 조사 일각에서 나오는 걸 보니까 나경원 의원의 이름도 등장을 해서 오세훈 시장과 거의 뭐 나란히 이제 가고 있는 그런 느낌도 좀 들던데. 나경원 의원의 출마 가능성, 이런 것들을 좀 어떻게 보고 계십니까?◎ 전현희 > 국힘에서는 아마 서울시 후보로 나경원, 또 오세훈 시장 외에 나경원이나 또 뭐 한동훈도 생각이 있다, 뭐 이런 얘기가 있는데 나올지 안 나올지는 모르겠지만 거론되는 당사자들이고요. 세 사람 다 근데 사실, 나경원 의원의 경우에 특히 극우 세력들, 지금 이제 국힘의 주류를 형성하고 있는 그런 극우적인 당원들에게 소구하는 그런 요즘 정치를 굉장히 하고 있다, 이렇게 보이고요. 사실상 법사위에 지금 이제 와서 계속적으로 말도 안 되는 억지 주장을 하면서 자기들의 강성 지지층에게 어필하는 이런 것을 이제 많이 하고 있는 것 같아요. 근데 이게 보니까 제 생각으로는 이제 당내 경선을 의식하는 그런 행보가 아닌가, 그런 생각이 들고. 실제로 장동혁 대표의 경우에도 그런 세력들에 힘입어서 사실상 1.5선임에도 불구하고 파격적으로 당 대표가 됐잖아요. 그래서 아마 국민의힘 의원들이 장동혁 대표를 보면서 아, 당내 경선에서 승리하려면 저런 극우적인 행보를 해야 당원들이 뽑아주는구나, 이런 일종의 교훈을 얻는 게 아닌가, 그렇게 생각이 들어서. 최근에 오세훈 시장의 이런 막말 발언이라든지 강성 발언도 아마 그런 것을 의식하는 게 아닌가 이렇게 생각이 들고요. 그래서 제가 보기에는 제 살 깎아 먹기입니다. 내부에서 저렇게 극우 당원들을 의식하면서 계속적으로 말도 안 되는 막말과 이런 극단적인 이런 행보를 할 때 당내 경선에서 될 수는 있겠지만 사실상 중도나 서울시민들의 민심은 잃을 가능성이 매우 높다. 그렇게 보입니다.◎ 박정호 > 그러게 말입니다. 나경원 의원, 법사위를 저희가 매번 중계도 하고 저도 지켜보는데 그야말로 아수라장이더라고요. 참 이게 회의장이 맞나라는 생각이 들 정도로 국민의힘 의원들의 이런 고성과 끼어들기. 나경원 의원이 위원장석 앞에 가서 거의 뭐 바로 옆에 서가지고, 왜 옆에 있는지 모르겠지만. 그런 모습을 보면서 국민들께서는 아 이게 국회 상임위가 맞나라는 생각하시더라고요.◎ 전현희 > 예. 지난번 국회 상임위 법사위 때 나경원 의원과 국힘 의원들이 사실상 의사 진행을 방해하면서 의장석 근처에서 상임위원장의 발언, 의사 진행을 방해하고. 그때 당시에 이제 제가 발언권을 얻어서 토론을 하는데 계속적으로 그렇게 난동을 부리면서 급기야는 이제 제 발언도 중단이 되고 상임위가 중단이 됐어요. 이거는 명백한 국회선진화법 위반입니다. 지난번에 이제 나경원 의원이 국회에서 이른바 빠루, 패스트트랙 사건으로 국회선진화법 위반으로 지금 기소가 돼가지고 재판을 받고 있잖아요. 그때는 이제 채이배 전 의원을 감금한 그런 행위가 주요 선진화법 위반 행위로 적시가 됐는데. 이번에는 상임위 의장석을 사실상 주위에서 난동을 부리면서 사실상 그때 상임위를 중단을 시켰거든요. 그리고 제 발언도, 토론도 사실상 중단을 시켰고. 그러니까 명백하게 의사 진행을 방해를 했는데 그때 추미애 법사위원장이 계속 제자리에 돌아가라, 제자리에 가서 질서를 지켜달라라고 계속 요구를 했어요. 그런데도 불구하고 그렇게 하지 않았어요. 그래서 선진화법에 보면, 이런 위원장의 의사 진행 협조에 대해서 응하지 않고 퇴거를 요구하는데 퇴거 불응했던 경우에는 선진화법 위반이라고 명백한 규정이 있습니다. 그래서 이번에는 두 번째로 나경원 의원이 명백한 선진화법 위반 행위를 국힘 의원들과 한 것으로 보이고요. 사실 그분에 대해서 이제 우리가 고발 조치를 검토를 하고 있습니다. 그런데 계속적으로 의사 진행을 방해하고, 또 협조를 하지 않고. 보면 발언권도 얻지 않고, 지켜보면 계속 그냥 소리를 지릅니다. 국힘 의원들이 번갈아 가면서 소리 지르고 사실상 이 법사위를 난장판을 만들기 위해서 법사위에 파견된 것처럼 그렇게 행동을 하고 있어요. 그러면 이제 자기를 지지하는 일부 강성 세력들은 환호성을 지르겠죠. 그렇지만 많은 국민들이 지켜보면서 눈살을 찌푸리고 있다. 이걸 모르는 것 같아요.◎ 박정호 > 그러니까 결국에는 경선, 서울시장 경선 통과용의 정치 행보를 보이는 게 아니냐, 이렇게 찝어주셨는데. 자, 내년도 지방선거. 어떻게 보면 가장 하이라이트 서울시장 선거이기 때문에 많은 분들이 관심을 가질 것 같고요. 오늘 최고위원님께서 말씀해 주신 서울시정에 대한, 그러니까 지금까지 오세훈 시장이 보여준 이런 실정 문제나 아니면 앞으로 어떻게 서울시를 바꿔내야 될지 이런 청사진 이런 것들을 들으시면서, 시청자분들도 더 전현희 최고위원님의 발언에 대해, 또 앞으로의 행보에 대해 관심을 더 가지실 것 같습니다. 지켜봐야 될 것 같고. 오마이TV에는 또 계속 매주 나오시니까 그때마다 계속 여쭤봐야겠네요. 언제 결정하시게 될지. 물론 이제 국감이 진행되는 가운데는 국감이 초점이 맞춰지게 됐지만 서울시정에 대해서는 계속해서. 오세훈 시장이 지금 행보를 보니까 계속 매일 뭘 할 것 같거든요. 거기에 대해서, 이게 뭐가 허구이고 뭐가 진실인지는 짚어봐야 될 것 같아서 계속 여쭤보도록 하고. 저희가 기대를 좀 해보도록 하고요. 국감 얘기를 그래도 좀 해봐야겠습니다. 국감. 특히 이제 대법원 국감. 특히 조희대 대법원장에 대한 관심이 큰 상황이에요. 조희대 대법원장, 청문회도 안 나오고. 국민의 대표 국회의원들이 나오라고, 국민의 대표로서 물어보겠다고 하는데 안 나오고 그냥 넘어가 버렸습니다. 여기에 대한 국민의 분노 저희가 여론 조사를 통해서 확인해봤는데. 그래서 국감에는 어떻게 되는 것이냐. 조희대 대법원장, 정말 나와서 질의응답 하는 것이냐. 어떻게 됩니까?◎ 전현희 > 이번 법사위 국감에서 조희대 대법원장을 증인으로 신청을 했고요. 그러면 통상의 경우에는 반드시 출석을 해야 됩니다. 그리고 선서를 하고 증언을 해야 됩니다. 근데 지금 뭐 조희대 대법원장이 안 나올 수도 있다, 일각에서 그런 얘기도 하는데 있을 수 없는 일이고요. 반드시 출석해야 되고 그것이 법적인 의무다, 이런 말씀 먼저 드리고요. 그러면 왜 조희대 대법원장이 국감에 출석해서 증언을 해야 하느냐. 그거는 조희대 대법원장의 사상 초유의 지난 대선 한복판에서 민주당 이재명 후보의 대선 자격을 사실상 박탈하려고 했던 정치 개입, 대선 개입. 여기에 대해서 국민들이 왜 그렇게 했냐. 그리고 그것이 정당한 절차를 거쳐서 한 것이냐. 이런 부분에 대해서 궁금해하고 계십니다. 그래서 이거는 명백한, 그때 당시의 행위는 국민들이 보기에는 대법원의 정치 개입, 그리고 대법원의 삼권분립을 훼손한 행위다, 이렇게 보고 있거든요. 그리고 그로 인해서 대법원이라는 곳에 대한 국민들의 불신, 신뢰가 무너진 그런 상황이다. 그러면 사법부의 수장으로서 여기에 대해서 책임감을 가지고 국민들 앞에서 소상히 거기서 뭐 이러이러한 이유로 했다, 뭐 여러 가지 자기들 입장에서 할 얘기가 있지 않겠습니까? 그것을 국민들이 듣고 싶어 하는 겁니다. 계속 숨어가지고 그냥 사법부의 독립, 뭐 재판 침해하면 안 된다 이런 얘기로 얼렁뚱땅 넘어갈 사안이 절대 아니다. 그리고 민주당은 절대 그것을 얼렁뚱땅 넘어가게 하지 않겠다, 이런 입장이고요. 그러기 때문에 반드시 나와서 말씀을 하셔야 된다, 해명을 하셔야 한다, 이런 말씀을 드리고요. 그리고 국회의원들에게 하는 거다, 이렇게 착각을 하시는데요. 사법부나 법원 판사나 뭐 검사들에게 이 국민의 대표다, 이런 얘기 잘 안 하잖아요. 그렇지만 국회는 국민들이 직접 자기들의 손으로 뽑은, 주권자가 뽑은 선출된 권력입니다. 그러기 때문에 국회의원은 국회의원 한 명이 아니라 국민들의 대리인이고요. 국회의원 한 명에는 국민 수십만 명이 적어도 뒤에 있는 그런 상황입니다. 그러기 때문에 국회의원이 국회에서 요구하는 것은 사실상 국민의 명령이다, 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 뭐 사법부의 독립, 중요합니다. 존중합니다. 그렇지만 이번에는 그런 사법부가 왜 스스로 독립을 훼손하고 정치에 개입을 했는지 이걸 국민들이 묻고 싶은 거예요. 그러면 해명을 해야죠. 그러면 나는 대법원장이니까, 사법부의 수장이니까 체면이 있지, 권위가 있지, 왜 국회의원, 일개 국회의원들이 오라 가라 하는데 내가 가냐? 착각이라는 거죠. 그게 아니라는 거죠. 국민 앞에 서서 국민의 물음에 답하는 것이 국회의 국감장이라는 거죠. 그러기 때문에 착각하지 마시고 국민 앞에서 해명하는 그런 기회를 국회에서 주는 거다, 이렇게 생각을 해야 됩니다. 그래서 반드시 이번 국감에서 출석해서 소상히 해명을 해야 되고, 또 선서를 해야 되기 때문에 거짓 해명은 안 됩니다. 그래서 왜 대법원의 소부에 회부된 사건을 대법원장이 전원합의체에 회부를 해서 회부한 당일날 바로 즉각적으로 심리 기일을 열었고 이틀 만에 재판 선고기일을 잡았는지. 이틀 만에 이것을 어떻게 7만여 페이지에 달하는 기록을 다 읽었는지. 실제로 읽었는지, 안 읽었다면 왜 안 읽고 했는지. 그러면 처음부터 심정을 가지고 예단해가지고 대법원에만 올라오면 우리는 무조건 유죄를 때릴 거야, 이렇게 하면서 기다리고 있었던 것은 아닌지. 그리고 그러면 또 마찬가지로 윤석열 내란 수괴의 재판에 대해서는 1심, 2심 판단을 어떻게 하든지 간에 대법원에 올라오기만 하면 우리는 무죄 때릴 거야, 이틀 만에 무죄 판결할 거야, 이렇게 기다리고 있는 것은 아닌지 궁금하잖아요. 이건 정말 중차대한 일이잖아요. 대법원장은 자신의 했던 행위에 대해서 국민들이 그렇게 보고 있기 때문에 거기에 대해서는 반드시 답을 해야 된다, 그렇게 생각하는 겁니다.◎ 박정호 > 네. 오늘 최고위원님 말씀 들으니까 조희대 대법원장이 안 나오면 정말 큰일 날 것 같다, 이런 생각도 들고. 사법부의 독립을 저해하는 사람이 과연 누구냐. 그리고 삼권분립을 저해하고 그걸 파괴하는 사람이 누구냐. 이런 물음을 국민들이 하실 것 같아요.◎ 전현희 > 제가 하나 더 말씀드리면요. 국민의힘이 민주당이 대법원장을 흔들고 대법원을 흔든다 그러면서 뭐 삼권분립 위반이다, 사법 독립 위반이다. 이 주장을 하잖아요. 국민의힘은 정말 DNA가 적반하장인 것 같습니다. 우리 김명수 대법원장 시절 기억하세요? 그때 당시에 김명수 대법원장 물러나라, 사퇴하라, 심지어 뭐 탄핵해야 한다, 이런 주장까지 했던 게 국민의힘이에요. 그리고 극단적으로 급기야는 대법원에 국민의힘 의원들이 쳐들어갔어요. 그리고 그 앞에서 대법원장 출근을 저지하겠다며 사실상 거기에서도 막 사실상 난동을 부렸고요. 그리고 또 경비를 뿌리치고 대법원 안으로 들어갔습니다. 그래가지고 당시 김명수 대법원장과 그 안에서 면담도 했고요. 그러면서 또 나와서 사퇴해야 된다. 그런 식으로 난동을, 대법원에 가서 난동을 부렸던 게 국민의힘이에요. 지금 우리 민주당 의원들이 그렇게 합니까? 우리는 정해진 절차 내에서 국회의원의 권한이나 입법에 정해진 그런 입법부의 권한을 이용해서 법사위에서 그 얘기를 하고 있는 거예요. 그러면서 법에 따른 절차대로 민주당은 대법원에 대해서 질문을 하고 있는 거예요. 자신들이 한 그 행위는 뭡니까? 그게 사법부의 진짜 삼권분립 침해. 전형적인 그런 행태 아닙니까? 난동을 부리고 그랬던 국민의힘이 이제 와서 과거는 싹 그냥 입 싹 닫고 마치 기억상실증이라도 걸린 사람들처럼 우리는 사법부의 독립을 지켜주고 삼권분립을 지키는데 민주당이 사법부 독립을 침해한다. 이런 주장을 할 자격이나 있는 건지 정말 묻고 싶습니다.◎ 박정호 > 그렇네요. 조금만 되돌아보면, 되돌아보면 어떤 일이 있었는지 국민들이 다 기억하고 알고 있는데 여기에 대한 국민의힘의 적반하장식 태도 지적을 해주셨고. 그런데 이제 월요일, 다음 주 월요일, 13일, 15일. 이렇게 13일은 국회에서 15일에는 대법원에서. 대법원은 국정감사 예정돼 있는데. 조희대 대법원장이 안 나오게 되면 어떻게 될 거냐. 저희 댓글을 통해서도 조희대 대법원장 안 나올 거 같아요, 이런 많은 추측, 예상을 해주고 계십니다. 어떻게 해야 됩니까?◎ 전현희 > 통상 이제 저희가 법사위에서 대법원 국감을 합니다. 이례적인 게 아니고요, 통상 무조건 합니다. 그러면 국감을 하면 원칙적으로 대법원장이 법사위에 출석을 합니다. 여태까지 관행이었습니다. 그래서 대법원장이 국감장에 안 온다 이런 거는 있을 수 없는 일이고요. 관행적으로 항상 출석을 했다.◎ 박정호 > 출석은 했다.◎ 전현희 > 네. 그리고 출석을 하고 모두 발언을 합니다, 대법원장이. 그리고는 대법원장이 법사위원장에게 양해를 구합니다. 이석해도 되겠습니까? 그러면 법사위원장이 네, 이석해도 좋습니다라고 양해를 해줍니다. 그게 그동안의 관행이었어요. 그러나 이번에는 다르죠. 이번에 법사위에서 이제 대법원장은 당연히 출석을 해야 되고 모두발언 하고 나가려고 하겠죠. 그러면 양해를 우리가 구해줘야 됩니까? 양해를 해서는 안 되죠. 지금 대법원장에 물어볼 얘기가 많은데요. 그러기 때문에 이번에는 양해는 없다. 그래서 대법원장이 이석은 허용되지 않는다. 그래서 국감장에서 선서를 하고 증인으로서 증인 발언을 증언을 해야 한다. 그래서 우리가 예를 들면 7만여 페이지의 기록 다 읽었습니까라고 질문을 하면 뭐라고 답을 할까요? 선서를 했기 때문에 거짓말하면 안 됩니다. 이런 질문에 우리가 해야 되는 거죠. 국민들이 궁금해하지 않겠습니까?◎ 박정호 > 그렇네요. 대법원장은 증인 선서, 증인으로 증언하면 안 된다, 이런 법은 없죠?◎ 전현희 > 아 당연히 우리가 증인으로 신청을 하면 증인으로서 선서를 하고 증언을 해야 돼요. 그래서 이미 증인으로 신청이 됐어요. 그러기 때문에 당연히 선서를 하고 증언을 해야 되죠. 그래서 정말 궁금한 사항을 물어봐야죠.◎ 박정호 > 그래요. 이 법사위에 관심이 집중될 수밖에 없습니다. 이번 국감도. 특히 조희대 대법원장이 나오는 건 그동안 나왔으니까 나오는데 그 이후에 자리를 이석할 수 있을지.◎ 전현희 > 양해는 없습니다.◎ 박정호 > 양해는 없다.◎ 전현희 > 그러면 선서를 하고 증언을 해야 합니다. 그런데 만약에 이를 거부하면, 일단 출석조차 하지 않으면 이거는 사실은 국민에 대한, 이거는 배신이고요. 국민의 명령을 위반하는 겁니다. 대법원의 국감을 하는데 대법원장이 안 나온다? 굉장히 이례적이고요 그동안 그런 경우는 제가 알기엔 거의 없었습니다. 그래서 반드시 나와야 되고요. 나오면 이석의 양해는 없습니다. 물론 이제 그동안 관행적으로 이석에 양해를 해줬지만 이번에는 다르다. 증인으로 선서를 하셔야 된다. 그래서 그런 절차가 기다리고 있다. 근데 만약 선서를 하지 않는다. 그 부분도 사실은 국민들 앞에 부끄러운 모습이죠. 그리고 대법원장이라고 해서 법 위에 군림하는 사람이 아니고요 국민 위에 있는 사람이 아닙니다. 우리 대한민국은 특권은 없습니다. 특권 집단도 없고요. 대통령이 지금 구치소에 들어가가지고 윤석열이 구치소 왕 역할처럼, 구치소 대통령처럼 여전히 군림하려고 합니다. 그러나 거기서 국민이 용납하지 못하죠. 그래서 지난번에 저희 민주당 의원들이 구치소에 가서 그 특혜를 확인을 했고 구치소장이 지금 다른 데 전보 조치가 되어있죠. 그래서 과거에 대통령을 했을지라도 특혜는 없고요. 사실은 모든 대한민국 국민은 법 앞에서 평등합니다. 대법원장도 마찬가지이고요. 그러기 때문에 일반 증인들과 동일하게, 대법원장이라 할지라도 국민들 앞에서 선서하고 증언을 하셔야 된다. 그것이 법 앞에 평등이라는 헌법적 가치를 실현하는 일이다, 말씀을 드립니다.◎ 박정호 > 네. 알겠습니다. 확실하게 말씀을 해주셨기 때문에 법사위 저희가 주목을 계속해보도록 하고요. 특권은 없다. 특권 집단도 없다라고 말씀을 하셨는데 지금 가셔야 되니까 이것 좀 짧게 여쭤보면 특권 집단, 이런 사람들 생각해보면 검사가 머릿속에 확 떠오르거든요. 이번에 김건희 특검에서도 사실상 항명하는 모습을 보였고. 아 그래서 검찰개혁 어렵구나, 뭐 상복을 사실상 입고 온 게 아니냐는 검사들의 모습도 우리가 봤었고. 참 특권을 계속 누리려고 하는, 기득권을 지키려고 하는 이런 검사들의 모습을 또 지켜보게 되는데. 검찰개혁 잘 되고 있습니까, 어떻습니까?◎ 전현희 > 일단 수사권과 기소권이 검찰이라는 기관에 사실상 집중되어 있었기 때문에 그 권한을 남용하고 또 심지어는 권력에 빌붙어서 국민들을 탄압하고 정적을 제거하는 데에 정권의 하수인이 되어서 자신들의 권력을 더 키우는 그런 역할을 그동안 계속 검찰이 해왔다. 거기에 대해서 이번에 국민들께서 더 이상 검찰에 그런 권한을 줘서는 안 된다 그래서 수사와 기소 분리라는 검찰개혁을 해라, 이게 국민의 명령이다, 이렇게 생각하고요. 그래서 검찰개혁의 주체는 국민이다 생각합니다. 그래서 그런, 이제 일단 첫 단추를 지난번에 국회에서 정부조직법 통과로 시작을 했고요. 앞으로 1년 동안 이제 남은 검찰개혁 과제를 정부와 민주당이 같이 힘을 합쳐서 완수를 할 예정이고요. 물론 이제 과정에서 여전히 검찰 기득권 세력의 거기에 대해서 반대하거나 저항하는 이런 것이 여전히 진행이 되고 있습니다. 심지어는 검찰 동우회 뭐 이런 데서 헌법소원 이런 것도, 권한쟁의 이런 것도 제기를 하겠다 이런 얘기까지 나오는데요. 결코 70년 이상 이렇게 최고 권력을 가져왔던 검찰이 그 권한을 내놓고 자신들이 이제 공소청으로 되는 것을 순순히 그렇게 당하지는 않을 거다, 이런 생각은 있습니다. 그렇지만 우리 뒤에는 국민들이 있고요. 또 민주당도 매우 단호합니다. 반드시 검찰개혁을 완수하겠다. 이재명 정부도 마찬가지고요. 그래서 국민들이 지켜보시고 함께해주시면 반드시 검찰개혁을 완수하겠다, 이 말씀 드리고요. 법사위에 검사들이 이제 출석을 가끔씩 하잖아요. 그 검사들의 태도를 보면서 국민들이 이야 진짜 검찰개혁 정말 필요하구나. 저렇게 국회에 와서도 저렇게 오만불손한 모습을 보이는데 얼마나 일반 국민들에게는 진짜 얼마나 심하게 하고 그러는지, 건방지게 국민들을 진짜 탄압을 했을까, 이런 것을 느끼는 것 같아요. 저희들도 국회에 와서도 저 정도면 야 그럼 철창에서 수사할 때는 정말 어느 정도였을까, 이런 얘기를 하거든요. 그래서 검찰개혁은 검찰이 자초한 겁니다. 우리가 아까도 얘기했지만 국회의원들이 선출된 권력이지만 국민들의 본보기이고 가장 국민을 섬겨야 된다, 이런 생각을 늘 가지고 있거든요. 그런데 검사들은 그런 생각이 없는 것 같아요. 국민들은 자기 밑에 있는. 그러니까 오히려 국민들에게 진짜 하대하고 우습게 보고 이러는 것이 몸에 밴 사람들이 검사들인 게 아닌가. 법사위에 와서 하는 모습을 보면서 그런 생각을 많이 했어요. 그래서 검찰개혁은 검찰이 자초했다. 그리고 국회는 국민이 명령하는 검찰개혁을 정말 철저히 완수할 거다. 그런 말씀을 드립니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 자, 사법개혁, 검찰개혁, 언론개혁까지. 이재명 정부, 국민주권 정부가 해내고 있고 국회의원들이, 또 전현희 최고위원이 앞장서서 그 일을 열심히 하고 있다라고 정리를 좀 해보고요. 이제 가셔야 되니까, 기자회견 때문에 가셔야 돼가지고 보내드리는데요. 가시기 전에 못다 한 말씀 있으면 듣고 마무리하겠습니다.◎ 전현희 > 제가 하나만 말씀드릴게요. 제가 이제 민주당의 투사의 역할을 지금 최전선에서 처음 하고 있잖아요. 그래서 최전선에서 지금 현재 내란 종식 마무리하는 그런 마무리 투수, 또 최전방 사령관, 뭐 이런 역할을 하고 있어서 제가 굉장히 강성이고 무섭다 이런 말씀들을 하시는데 원래 부드러운 사람입니다. 그리고 정책 전문가로서 예전에는 많이 활동을 했고요. 또 행정 장관급 기관장으로서 권익위원장으로서 국민들의 고충 민원 해결하는 걸 가장 즐겁고 행복하게 생각했던 그런 사람이었습니다. 그래서 한 가지만 이번 추석 명절을 맞아서 제가 우리 국민들을 즐겁게 하고 행복하게 했던 제 정책을 하나만 소개할게요.◎ 박정호 > 예. 소개해 주십시오.◎ 전현희 > 이번 추석 명절에 다들 귀향길에 고속도로 많이 이용하셨을 거잖아요. 다녀오셨나요?◎ 박정호 > 아 저는 뭐 서울이고 일산이고 그래서.◎ 전현희 > 서울에 계셨나요? 아 혜택을 못 보셨구나. 추석 명절에는 고속도로 통행료가 무료잖아요. 제가 그 법을 발의를 했고요. 그 법이 통과가 돼가지고 대표 발의한 법입니다. 그래서 추석 연휴 같은 명절에는 고속도로 통행료가 무료인데. 그러니 가끔씩 명절에 지방에 가고 고속도로 이용하실 때 야 전현희 의원이 이렇게 통행료 무료, 이렇게 정책을 만들어서 아 우리가 이렇게 공짜로 혜택을 보는구나. 한 번쯤 생각해주시면 대단히 감사하겠습니다.◎ 박정호 > 저도 몰랐던 부분이네요.◎ 전현희 > 모르셨죠?◎ 박정호 > 예.◎ 전현희 > 그런 거 무지 많습니다.◎ 박정호 > 아니 진작에 이걸 좀 말씀을 하시고. 아까 시작할 때부터 말씀을 하셨어야지. 하하하.◎ 전현희 > 다음에 뵈면 하나씩 풀어드리겠습니다.◎ 박정호 > 하나씩 하나씩 풀어주시고. 저희가 또 박수 치면서 좋아하실 것 같습니다. 이제 보내드려야 될 것 같아서요. 다음 주에 또 뵙도록 하고요. 오늘 말씀 너무 잘 들었습니다.◎ 전현희 > 네. 고맙습니다.◎ 박정호 > 고맙습니다. 지금까지 전현희 민주당 최고위원과 말씀을 나눠봤습니다.