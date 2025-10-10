통일교 1인자 한학자 구속기소... 정치자금법 위반 등 혐의

큰사진보기 ▲김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨와 권성동 국민의힘 의원에게 금품을 건넸다는 의혹를 받는 한학자 통일교 총재가 22일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 구속 전 피의자심문(구속영장실질심사)을 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

통일교 1인자 한학자 총재가 권성동·김건희 등에게 통일교 현안을 청탁하며 금품을 건넨 혐의(정치자금법 위반 등)로 이날 구속 기소됐다. 이미 구속기소된 권성동 국민의힘 의원과 윤영호 전 통일교 세계본부장에 이어 한 총재까지 기소되며 통일교 청탁 의혹에 관계된 핵심 피의자들이 사실상 모두 재판을 받게 됐다.김건희 특검팀(민중기 특검)은 10일 오후 '한학재 구속 기소 관련 설명 자료'를 내고 "특검팀은 2025년 10월 10일 한학자 전 총재, 정원주 한학자 총재 전 비서실장(불구속), 윤 전 본부장(추가기소)을 정치자금법 위반 등으로, 윤 전 본부장 아내 이아무개씨(불구속)를 업무상 횡령 등 혐의로 각 기소했다"고 밝혔다.구체적으로 특검팀은 "피고인 한학자·정원주는 윤영호와 공모해 2022년 1월 경 권성동에 정치자금 1억 원을 현금 교부하고, 2022년 3~4월 경 통일교 단체 자금 1억 4400만원을 국민의힘 국회의원 등에 쪼개기 후원했다(정치자금법 위반)"고 설명했다.이어 "피고인 한학자·정원주는 윤영호 등과 공모해 2022년 7월경 2차례에 걸쳐 대통령 배우자(김건희)에게 고가의 금품을 교부했다"고 적시했다.이밖에도 한 총재가 2022년 10월 카지노 원정도박에 관련한 수사정보를 취득한 후 윤 전 본부장에 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사), 김건희·권 의원 등에 금품을 제공하는 데 통일교 자금을 사용한 혐의(업무상횡령)도 공소장에 담겼다고 특검팀은 설명했다.이어 특검팀은 "피고인들에 대한 정당법위반 혐의 등 나머지 특검법상 수사대상 사건 및 관련 공범에 대해 계속 수사 예정"이라고 밝혔다.한 총재는 지난 9월 22일부터 경기도 의왕시 소재 서울구치소에 수감된 상태다. 앞서 서울중앙지방법원은 1일 한 총재가 청구한 구속적부심 청구를 '이유가 없다'면서 기각한 바 있다. 구속적부심이 기각된 뒤 한 총재가 건강상 이유로 특검 소환에 불응하자 특검팀은 추가 소환 없이 한 총재를 이날 기소했다.통일교 측은 이날 한 총재 구속기소 사실이 알려진 직후 입장문을 내고 "특검이 한학자 총재를 기소한 데 대해 깊은 유감을 표한다"며 "한 총재는 정치적 이익이나 금전적 목적과는 무관하게 신앙적 사명을 수행해 왔고, 이번 사건을 지시하거나 수행하는 등 관여한 바 없다"고 했따.이어 "한 총재는 진실이 밝혀지기를 바라는 마음으로, 모든 사실관계를 투명하게 소명하고 재판에 성실히 임할 것"이라고도 밝혔다.