세계가 사랑하게 된 '남산', 그 현장에서 느낀 서울의 자부심

큰사진보기 ▲남산북측숲길 들머리명동역3번 출구를 나와 남산둘레길을 지나면 만나는 북측 숲길 입구. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲남산타워 모습.북측숲길 오르면서 올려다 본 정경. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲남산정상 전망대비오는 날이지만 남산정상 전망대에 희미하게 보이는 서울정경을 바라다 보는 외국인들. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲케이블카위 매점의 정경대다수가 외국인들인 고객이 거리음식을 먹고있다. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲한양도성유적지하산하면서 내려다 본, 일제강점기 '조선신사'가 있던 자리에 조성된 한양도성유적지. ⓒ 이상돈 관련사진보기

큰사진보기 ▲백범김구선생님 동상백범김구선생님 동생이 있는 백범광장. ⓒ 이상돈 관련사진보기

추석 다음 날, 이른 아침부터 가늘게 내리는 가을비가 명동 거리를 적셨다. 사람들은 우산을 쓰고 분주히 발걸음을 옮겼지만, 나는 그 틈을 비집고 남산으로 향했다. 명동역 3번 출구를 나와 서울애니메이션센터 옆 '남산북측숲길' 입구에 들어서자, 도심의 소음이 순식간에 잦아들고, 빗방울이 나뭇잎에 부딪히는 소리만이 고요를 채웠다.비에 젖은 흙길은 미끄럽지만, 특유의 흙냄새와 짙은 녹음이 온몸을 감쌌다. 계절이 바뀌는 길목의 숲은 어느새 누런 빛과 초록빛이 뒤섞여 있었다. 이름 모를 산새가 잠시 노래를 뽐내고는 빗속으로 사라졌다. 도시 한가운데서 이런 평온을 느낄 줄이야.짧지만 알찬 오르막길을 따라 20여 분 걷자 남산 팔각정이 모습을 드러냈다. 빗줄기 사이로 보이는 서울 전경은 희미했지만, 회색빛 안개 속에 잠긴 도시가 오히려 한 폭의 수묵화 같았다. 그런데 놀라운 것은, 이런 궂은 날씨에도 팔각정 주변은 외국인 관광객들로 붐볐다는 점이었다.영어, 중국어, 스페인어, 프랑스어가 한데 섞여 들리는 그곳에서, 나는 마치 서울이 아닌 세계의 한가운데 서 있는 듯한 기분이 들었다. 서로 사진을 찍어주고, 비를 맞으며 웃음 짓는 그들의 얼굴에는 낯선 곳을 발견하는 순수한 기쁨이 가득했다.케이팝(K-pop), 케이드라마(K-drama), 그리고 이제는 '케이데스티네이션(K-destination)'.남산은 이제 단순한 서울의 언덕이 아니라, 세계인이 한국 문화를 직접 체험하는 상징적인 장소가 되었다.하산길은 한양도성유적지 구간으로 이어졌다. 젖은 돌담을 따라 걷다 보면, 조선의 시간과 근대의 흔적이 교차하며 묘한 감정을 불러일으킨다. 그 길 끝에는 백범광장과 안중근의사기념관이 자리한다. 비에 젖은 대리석 위로 '동양평화'를 외쳤던 한 영웅의 이름이 또렷하게 새겨져 있었다.잠시 우산을 접고 묵념했다.이 비가 단지 가을비가 아니라, 그가 꿈꾸던 평화의 씨앗처럼 느껴졌다.남산북측숲길은 명동에서 불과 몇 걸음이지만, 그 안에는 서울의 과거와 현재, 그리고 세계로 향하는 문화의 길이 함께 녹아 있다. 오늘 그 길을 걸으며, 나는 한국인으로서의 자부심을 새삼 느꼈다.비 오는 날, 남산은 더욱 아름답다.그리고 그 길 위에서, 서울은 세계의 도시가 되어 있었다.