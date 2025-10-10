이 대통령, 정보자원관리원 방문... "국가 전산자원 중요도, 국방에 비견"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9월 30일 용산 대통령실에서 열린 제44회 국무회의에서 참석자 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲9월 30일 오전 대전 유성구 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 현장에서 감식 관계자들이 4일차 현장 감식을 준비하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 10일 오전 화재 복구 중인 대전 국가정보자원관리원을 방문해 현장을 둘러보고 직원들을 격려했다.이 대통령은 당초 이날 공식적으로는 연차를 사용했지만, 사안의 중요성과 복구 인력의 격려 필요성 등을 고려해 방문을 결정했다고 김남준 대통령실 대변인은 밝혔다.이 대통령은 먼저 화재구역 배터리를 모아 둔 냉각 침수조를 둘러본 뒤, 실제 화재가 발생한 5층 전산실을 찾아 피해 상황을 점검했다. 이 자리에서 이 대통령은 발화 요인에 대해 구체적으로 묻고, 적재 방식에 대한 문제점은 없는지 등을 면밀하게 확인했다.이 대통령은 시찰을 마친 뒤 현장에서 간담회를 주재하고 행정안전부 장관으로부터 복구 진행 상황과 향후 조치 계획 등을 보고받았다.또한 국민 생활에 영향이 큰 주요 서비스의 신속한 복구 계획을 논의하는 한편, 실무자들이 현장에서 느끼는 고충과 의견을 청취했다.이 대통령은 "국가 전산 자원의 중요도는 국방에 비견할 만하다"며 "다시는 이런 일이 발생하지 않게 신속한 복구와 확고한 재발 방지 대책이 중요하다"고 강조했다.이어 "이제 전산 데이터는 국가 운영의 핵심이라는 걸 온 국민이 느끼게 됐다"며 "자부심을 갖고 일해달라"고 격려했다. 그러면서 "무엇보다 복구가 가장 중요하다"며 "예산이나 인력을 사용하는 데 효율적이고 신속하게 해달라"당부했다.또한 비상근무 중인 행정안전부와 복구업체 직원들이 신체적·정신적 위험에 노출되지 않도록 안전한 근무 환경을 마련해 줄 것도 지시했다.이에 현장 근무자들은 "명절 휴가도 반납한 채 밤낮으로 복구에 매진하고 있지만 기술적인 문제와 피로 누적 등 현실적 어려움도 크다"며 "사명감을 갖고 최선을 다하겠다"고 다짐했다.10일 현재 기준으로 화재로 인해 장애가 발생한 행정정보시스템의 복구율은 30.2%를 기록 중인 것으로 알려졌다.