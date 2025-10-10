이 대통령, 정보자원관리원 방문... "국가 전산자원 중요도, 국방에 비견"

이재명 대통령은 10일 오전 화재 복구 중인 대전 국가정보자원관리원을 방문해 현장을 둘러보고 직원들을 격려했다.
이 대통령은 당초 이날 공식적으로는 연차를 사용했지만, 사안의 중요성과 복구 인력의 격려 필요성 등을 고려해 방문을 결정했다고 김남준 대통령실 대변인은 밝혔다.
이 대통령은 먼저 화재구역 배터리를 모아 둔 냉각 침수조를 둘러본 뒤, 실제 화재가 발생한 5층 전산실을 찾아 피해 상황을 점검했다. 이 자리에서 이 대통령은 발화 요인에 대해 구체적으로 묻고, 적재 방식에 대한 문제점은 없는지 등을 면밀하게 확인했다.
이 대통령은 시찰을 마친 뒤 현장에서 간담회를 주재하고 행정안전부 장관으로부터 복구 진행 상황과 향후 조치 계획 등을 보고받았다.
또한 국민 생활에 영향이 큰 주요 서비스의 신속한 복구 계획을 논의하는 한편, 실무자들이 현장에서 느끼는 고충과 의견을 청취했다.
이 대통령은 "국가 전산 자원의 중요도는 국방에 비견할 만하다"며 "다시는 이런 일이 발생하지 않게 신속한 복구와 확고한 재발 방지 대책이 중요하다"고 강조했다.
이어 "이제 전산 데이터는 국가 운영의 핵심이라는 걸 온 국민이 느끼게 됐다"며 "자부심을 갖고 일해달라"고 격려했다. 그러면서 "무엇보다 복구가 가장 중요하다"며 "예산이나 인력을 사용하는 데 효율적이고 신속하게 해달라"당부했다.
또한 비상근무 중인 행정안전부와 복구업체 직원들이 신체적·정신적 위험에 노출되지 않도록 안전한 근무 환경을 마련해 줄 것도 지시했다.
이에 현장 근무자들은 "명절 휴가도 반납한 채 밤낮으로 복구에 매진하고 있지만 기술적인 문제와 피로 누적 등 현실적 어려움도 크다"며 "사명감을 갖고 최선을 다하겠다"고 다짐했다.
10일 현재 기준으로 화재로 인해 장애가 발생한 행정정보시스템의 복구율은 30.2%를 기록 중인 것으로 알려졌다.