포틀랜드 이어 시카고도... 법원, '주방위군 투입' 트럼프 제동

큰사진보기 ▲J.B.프리츠커 일리노이 주지사 또한 자신의 X(옛 트위터)에 "도널드 트럼프는 왕이 아니고, 그의 행정부도 법 위에 있지 않다"며 "오늘 법원도 일리노이주에서 반란의 증거가 없다는 걸 확인했다"며 "시카고와 같이 미국 도시의 거리에는 주 방위군이 설 자리가 없다"고 덧붙였다. ⓒ J.B.프리츠커 일리노이 주지사 X 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 민주당 지지 지역에 주방위군 투입을 명령하자 오리건 주에 이어 일리노이주 연방법원 또한 트럼프 대통령의 명령을 막아서고 나섰다.<뉴욕타임스(NYT)> 보도에 따르면, 미국 일리노이주 시카고 지역에 대한 트럼프 행정부의 텍사스주방위군 배치를 두고 연방법원이 9일(현지시간) 2주간의 임시금지명령을 내렸다.에이프릴 M. 페리 일리노이주 연방지방법원 판사는 트럼프 행정부가 제출한 사실관계를 "단순하게 신뢰하기 어렵다"고 지적하며 "일리노이주에서 반란의 위험이 있다는 믿을 만한 증거를 본 적이 없다"며 연방정부의 주장을 기각했다.페리 판사는 "일리노이주에 주 방위군이 배치되도록 허용하는 것은 불길에 기름을 붓는 것일 뿐이라고 생각한다"며 지난 5일 크리스티 놈 국토안보부 장관이 시카고를 '전쟁터'라고 칭하는 등 시카고에서 반란이 일어났다는 주장에 대해서도 "국토안보부의 사건 인식은 전혀 신뢰할 수 없다"고 꼬집었다.이번 연방법원 명령으로 연방정부가 주방위군을 '연방화(federalization)'하거나 일리노이주 내에 투입하는 행위는 향후 2주 동안 금지된다. 행정부 측 변호인은 항소 방침을 밝혔으며, 법무부와 백악관, 국토안보부는 즉각적인 논평을 내놓지 않았다.이는 지난 4일 오리건주 연방지방법원이 "대통령이 주방위군을 동원한 것은 헌법상 권한을 넘어선 조치"라며 제동을 건 데 이은 두 번째 사례다.콰메 라울 일리노이주 법무장관은 "법치주의의 승리"라며 판결을 환영했다. J.B.프리츠커 일리노이 주지사 또한 자신의 X(옛 트위터)에 "도널드 트럼프는 왕이 아니고, 그의 행정부도 법 위에 있지 않다"며 "오늘 법원도 일리노이주에서 반란의 증거가 없다는 걸 확인했다"며 "시카고와 같이 미국 도시의 거리에는 주 방위군이 설 자리가 없다"고 덧붙였다.이번 소송은 최근 트럼프 행정부가 캘리포니아·오리건 등 민주당 주지사가 이끄는 주들에 연방 병력을 투입하려 한 데 이어 진행된 것이다. 페리 판사는 시카고의 복잡한 경찰–시민 관계를 언급하며 "지역 사정을 모르는 타 주 병력, 특히 텍사스 주방위군의 투입은 긴장을 악화시킬 수 있다"고 우려했다.한편 NYT는 이미 한 번 제동이 걸린 오리건주 포틀랜드에 대한 주방위군 투입 명령이 트럼프 행정부에 우호적인 재판부를 만나 다시 재가동할 가능성이 커졌다고 보도했다.보도에 따르면 9일(현지시각) 열린 제9연방항소법원은 오리건주 연방지방법원의 주방위군 투입 임시금지명령 조치 관련 심리에서 '하급심 판결이 행정부의 권한을 과도하게 제한했다'고 지적했다. 해당 지적을 한 판사는 모두 트럼프 대통령이 임명한 이들이다.항소심에서 연방정부 측 변호인은 "포틀랜드의 일부 시위대는 폭력적이며, 연방 요원과 시설에 대한 위협이 여전하다"고 주장했다. 이에 대해 주정부 측 변호인은 "현재 거리는 평온하며, 통상적 경찰력으로 충분히 관리 가능한 수준"이라고 반박했다. 이에 라이언 넬슨 판사는 "사태 판단은 단지 거리의 현상만으로 이뤄지는 것이 아니다"라면서 "대통령은 공개되지 않은 정보에 따라 더 광범위한 판단을 할 수 있다"라고 밝혔다.넬슨 판사는 남북전쟁의 시작을 알린 1861년 섬터 요새 공격을 언급하면서 "당시 링컨 대통령도 병력을 투입할 수 있었을지조차 확신할 수 없었다"며 법 해석에 대한 대통령의 광범위한 재량권을 인정해야 한다는 논리를 내비치기도 했다.또한 넬슨 판사는 행정부 내부의 의사 결정에 대해 "모든 것이 거리에서 보이는 것에 의해 결정되는 것은 아니다. 막후에서 벌어지는 일들에 의해서도 결정되는 것"이라며 시위 활동이 줄어든 것 또한 연방 공무원이 추가 투입된 데 따른 것이라고 주정부 측 주장을 일축했다.NYT는 "이 사건은 트럼프 대통령의 권한 범위를 결정하기 위한 추가 소송의 대상이 될 가능성이 매우 높다"면서 "과반수 판사가 찬성할 경우, 위원회의 판결은 전원합의체, 즉 더 큰 규모의 위원회 앞에서 새로운 검토 과정을 거칠 수 있다"며 판결 결과에 따라 전원합의체 심리까지 이어질 가능성도 제기했다.