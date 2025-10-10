산후조리원 최고가 4020만원... 최저가보다 무려 33.5배 비싸

큰사진보기 ▲남인순 더불어민주당 의원이 지난해 9월 12일 오후 국회 본회의에서 질의하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲전국 산후조리원 가격 평균 ⓒ 남인순 국회의원실 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲공공 산후조리원 설치 현황 ⓒ 남인순 국회의원실 관련사진보기

2주간 산후조리원을 이용하는 비용이 전국에서 가장 비싼 곳은 4020만 원, 가장 저렴한 곳은 120만 원인 것으로 나타났다. 최고-최저 가격 차이는 무려 33.5배나 났다.10일 국회 보건복지위원회 소속 남인순 더불어민주당 의원이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 2025년 6월 기준 2주간 일반실 이용 요금은 서울 강남의 A와 H산후조리원이 1700만 원으로 가장 높았다. 반면 전북 군산의 M산후조리원이 120만 원으로 가장 낮았다.특실 최고가는 강남의 D산후조리원이 4020만 원이었고, 최저가는 전남 강진군 공공산후조리원이 154만 원이었다. 앞서 2021년 조사에서 최고가 금액이 2600만 원이었던 것과 비교하면 4년 새 1.5배 올랐다.또한 일반실 요금 상위 10곳 중 7곳이 서울 강남구에 몰려 있었다. 나머지 3곳은 서울 용산구·강서구, 경기 성남시에 각각 1곳씩 분포했다. 상위 10곳의 평균 이용요금은 1260만 원이었다. 이는 하위 10곳의 평균인 150만1000원보다 약 8.4배(약 1110만 원 차)에 달했다. 최저가 10곳 가운데 6곳이 공공산후조리원이었다.올해 2월 보건복지부가 발표한 '2024년 산후조리 통계'에 따르면 산모 10명 중 8명이 산후조리원을 이용하지만 전국 산후조리원 수는 2021년 하반기 519곳에서 2024년 하반기 460곳으로 줄었다. 일반실 평균 이용요금은 같은 기간 232만 원에서 355만 원으로 100만 원 넘게 올랐다.이에 남인순 의원은 "시설 수는 줄고 비용은 오르면서 산모들이 경제적 여건에 따라 적절한 산후조리시설을 선택할 수 있는 권리가 점점 제한되고 있다"고 지적했다.이어 그는 "올해 6월 기준 공공산후조리원의 일반실 평균 이용금액은 약 174만 원으로 민간대비 절반 수준이지만, 전국에 설치된 공공산후조리원은 21곳에 불과해 이용 접근성이 매우 낮다"면서 "공공산후조리원 확대 설치를 통해 산모들이 더욱 합리적인 비용으로 만족도 높은 산후조리 서비스를 받을 수 있도록 해야 한다"고 강조했다.한편 산모들이 정부에 가장 많이 요구한 정책은 '산후조리 관련 비용 지원'(60.1%)이었으며, 산후조리원을 선택할 때 '집이나 병원과의 거리'(59.1%)를 가장 중요한 기준으로 꼽았다. 다음으로 '가격 대비 시설이나 프로그램 수준'(32.5%), '가격이 저렴한 곳'(19.9%) 순이었다.남 의원은 "공공산후조리원은 민간 대비 절반 수준의 비용으로 양질의 서비스를 제공하고 있다"면서 "출산비용 불평등을 완화하고 저출생 문제에 대응하기 위해 정부와 지자체가 협력하여 공공산후조리원 확충에 적극 나서야 한다"고 했다.