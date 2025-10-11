한반도 최남단 해상 관문, 이진마을의 잊혀진 역사를 걷다

큰사진보기 ▲한반도 최담난 해상 관문의 모습은 온데간데 없는 현재의 이진포 ⓒ (사)사람길걷기협회 관련사진보기

급한 바람 높은 돛 화살처럼 내닫는데

이 사람 우습네, 사나이라고 담력을 지녔는지

죽을 고비 열 번 넘기면서도 누워서 시를 짓고 있네

-백호 임제의 시

큰사진보기 ▲서문으로 나가는 길이진성 서문으로 향하는 길에 마을 돌담 사이 중앙 정면으로 이진성벽이 보인다. 돌담의 석재로 간간히 제주 현무암(오른쪽 파란 원 표시)이 쓰인 모습도 보인다.

큰사진보기 ▲이진마을을 떠나는 길에 뒤에 길게 가로 놓인 이진성의 옹성의 배웅을 받는다.

어제와 달리 청아한 날에 기분도 더없이 상쾌하다. 지난 9일 오전 7시30분, 다시 이진마을에서 걷기를 이어간다.이진마을은 군진이면서 한반도 최남단의 해상 관문이었던, 잊혀져선 안될 우리나라의 매우 중요한 마을이다.대동여지도를 만든 고산자 김정호는 그가 쓴 지리지인 <대동지지>에서 "이진진은 한양에서 950리 떨어져 있고, 제주로 갈 사람은 모두 여기서 배를 타고 떠난다"라고 기록했다. 추사 김정희도 제주도로 유배 갈 때 삼남길의 본토 종착점인 이곳에서 배를 타고 떠났다.조선시대에 제주로 왕래하는 항구는 해남과 강진에 모여 있었는데, 이곳 이진포(조선시대엔 영암에 속함)와 해남 관두포, 강진 남당포 이렇게 3곳이었다. 조선왕조실록(정조 18, 1794)에 "제주 세 고을의 수령과 사신이 왕래할 때에 강진, 해남, 영암이 도회를 나누어 정해서 각 1년씩 돌아가면서 거행한다"고 기록했다.즉 세 곳이 윤번을 정해 공행公行을 관장·호송하는 도회지가 되었다. 특히 이진포는 본토 최남단 항구였기에 민·관이 두루 활용한 인기 항이었고, 주요 대로인 삼남길도 제주 길을 잇는 바로 이곳 이진포에서 시작됐다.배가 강진 남당포에서 출발한 경우에도 이진포가 첫 기착지가 되곤 했다. 옛날엔 일기가 좋지 않은 때를 대비해 제주도로 가는 뱃길에 백도, 보길도, 추자도 등 여러 기착지를 두었다.조선 시대 천재 시인이자 풍류 가객이었던 백호 임제는 제주도 기행문인 <남명소승南溟小乘>에서 1577년 5월 강진 남당포에서 출발해 이곳 이진에서 배를 갈아타고 백도를 거쳐 제주 조천관에 이른 여정을 적었다. <남명소승>은 본토인의 관점에서 제주의 풍물을 기록한 첫 문헌으로 16세기 제주 문화 연구의 귀중한 자료가 되고 있다.임제는 제주 뱃길 중에 심한 풍랑을 만나 죽을 고비를 넘기고 조천관에 도착했다. "나는 마치 그네를 타고 있는 것 같았다. 배가 하늘에 떴다 물속으로 들어갔다 하기 시작했다. 그날밤 저녁 간신히 조천관에 도착했는데, 함께 출발했던 여섯척의 배 중에 한척은 어디론가 사라지고 보이지 않았다"는 글도 남겼다. 배 한 척이 행방불명됐지만 수색이나 구조 등의 조치를 취할 수 없었다. 당시엔 바다에서 조난 당해 죽거나 표류하는 일이 비일비재했다.그러고 보니 옛 사람들의 삶은 생과 사의 갈림길에 더 가까이 있었다. 약탈과 전쟁, 돌림병, 조난, 굶주림 같은 위험과 언제든 맞닥들일 각오를 해야 했다. 관직에 나갔어도 탄핵·유배·죽임의 위험이 도사리고 있었다. 조상들의 억척 같은 삶의 태도는 오히려 이런 삶의 환경에서 나왔다.운명 같은 날것의 삶의 환경에 항상 더 가까이 있었지만, 그렇기에 더 많이 적극적으로 운명을 개척했던 의지의 삶이었다. 외적의 침략 앞에 군사로, 의병으로, 독립투사로 나라와 가족을 위해 목숨 바친 결기도 죽음이란 선택을 항시 준비하고 있었기 때문이다. 혼자 살자고 도망치고 책임을 회피하는 것을 자신과 가문의 수치로 여겼고, 이는 분명한 의기로 표출됐다. 이 같은 억척과 결기, 그리고 의기가 우리 땅을 지켜온 원천이다.오늘날 우리의 모습을 자문해 본다. 온갖 편리에 싸여 병약해가고 이해타산엔 무척 밝은 대신 의기는 쪼그라들고 있는 듯 보인다. 만약 나라에 사변이 생기면 선조들이 목숨 바쳐 지키고 물려준 이 땅을 우리의 선조들이 했던 것처럼 하나된 마음으로 지킬 수 있을까."우리는 우리의 선택을 통해 존재한다"(존재와 무, 1943)고 했던 실존주의 철학자 사르트르의 말이 생각난다. 사르트르에 의하면, 인간은 자유로운 존재지만, 그 무한 자유 때문에 부여된 책임으로 인해 태생적으로 불안을 짊어진 존재이다.불안에서 벗어나기 위해, 무한 자유의 존재로서 스스로의 '선택'을 포기하고 '의식 주체'(대자존재對自存在)의 대상 처럼, 즉 스스로를 변화시킬 수 없는 객체화된 사물 처럼 '즉자적으로 존재'(즉자존재卽自存在)하려고 한다.우리의 현실에 대입해 볼 때, 우리는 참으로 많이 스스로의 능동적 행동에 의한 선택을 포기하고 남이 만들어준 자리에 안주하려고 한다. 타인의 의식과 시선에 맞추어 살며 타인이 나를 어떤 존재로 규정하는가에 무척 민감하기도 하다. 자신의 생각과 동떨어진 체면과 허례도 거기에서 나온다.또는 어려서부터 자기 의지가 끼어들 틈 없는 꽉 짜여진 스케쥴 대로, 부모에 의해 주어진 대로 수동적 인생을 시작해 어른이 돼도 스스로 선택·판단·결정을 주저하며 타인에 의존하는 성향을 키운다.사르트르의 권고 처럼 우리는 자유 앞에 당당해져야 한다. 자신에 주어진 자유와 책임을 회피하지 않아야 한다. 이 땅은 책임을 다한 선택의 결과물이다. 우리의 선조들이 주어진 삶에 책임을 다하고, 운명에 맞써 싸운 결과가 지금 우리가 누리는 자유이며, 물려받은 이 땅이며, 이 땅 위의 우리의 존재라는 사실을 잊지 않아야 할 것이다.사르트르는 "인간은 걸을 수 있을 때 존재한다"는 말도 했다. 걷기는 홀로 자신의 두 발로 이뤄내야 하는 자기 자신과의 싸움이다. 또한 걷기는 대상인 만물을 인식하는 존재로서의 나 자신, 즉 사르트르의 개념 대로 의식의 주체인 '대자존재'對自存在가 드러나는 순간이다. 그래서 우리는 걷는다. 우리나라 이 땅이 하는 이야기를 듣고 음미하며 국토종주를 한다.꽉 찬 느낌의 마을 골목을 돌아 나간다. 그런데 마을 어디에도 이곳이 한반도 본토의 최남단의 해상 관문이었다는 사실을 알리는 안내판은 없다. 마을 뒤쪽 포구에도 옛날 군선이며 범선이 즐비했던 항구의 모습은 어디 가고 작은 어선 서너 척만 매여 있을 뿐이다.이곳에서 기항해 가던 제주항은 화북포와 조천관이었다. 당시의 유배 문화의 상징처로 떠오르며 제주 화북포와 조천 연북정이 인기 있는 탐방지로 곽광받고 있지만 그곳으로 떠나던 육지의 이진포는 쓸쓸하기만 하다. 아니 잊혀진 곳이 돼 있다. 마을 골목 돌담에 가끔씩 눈에 띄는 제주 현무암이 이곳이 옛 항구였음을 증언하고 있을 뿐이다."마을에 웬 제주 현무암?"하는 의문이 들 수 있다. 이진을 통해 제주 말이 본토로 들어왔다. 이때 배의 균형을 잡는 평형수 역할을 위해 현무암을 배 아래에 실었다. 돌아갈 땐 돌덩이 대신 곡식을 실었다. 그렇게 마을에 버려진 현무암은 마을의 돌담과 정원석으로 쓰였다. 그러나 최근엔 포구 정비 사업으로 현무암도 찾기가 쉽지 않아졌다. 보물 찾기하듯 찾다가 현무암을 발견하고,"여기 여기!"환호성을 지르는 것이 그나마 이진마을의 옛 영화를 알아주는 우리의 작은 환대이다.서문 쪽으로 이 특별한 이진마을을 빠져나간다. 우릴 배웅하듯 양 옆으로 웅장한 성벽이 서 있다. 서문을 지키던 옹성이다. 성벽은 마을 남북을 지키는 동산 위로 이어져 있다.아쉬운 김에 옛 성벽의 원형이 남아 있는 동산 위로 오른다. 분명히 동산 위의 '전망대'로 표시된 팻말이 있어 호기롭게 따라갔지만 수풀만 무성한 채 길이 없어져 포기할 수밖에 없었다.아쉽다. 국토를 지킨 군진이자 명량에서의 결전을 앞둔 이순신 장군의 아픈 몸을 온 마을 주민이 회복시켰던 고마운 마을, 호국의 정신이 면면히 이어져 일제강점기 의병장 황두일을 배출했고, 마을 출신 김홍배에 의해 호남 최대 항일 조직인 전남운동협의회를 결성했던 항일 마을, 제주로 오가던 한반도 최남단 항구로 삼남길의 시작점이 됐던 이 멋진 마을이 결코 잊혀지지 않기를 간절히 바란다.