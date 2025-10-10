한자리에 모인 홍성 결성 주민들, 마을 사업 추진 성과 공유

큰사진보기 ▲추석 연휴가 끝난 10일, 홍성군 결성면에서는 지난 1년간 마을 사업 추진 성과를 공유하고 내년 사업을 확정하는 ‘결성면 주민총회’가 열렸다. 총회를 마친 주민들이 석당산 걷기대회를 하고 있다. ⓒ 신영근 관련사진보기

"하늘 보고 별을 따고 땅을 보고 농사짓고,

올해도 대풍이오 내년에도 풍년일세.

달아 달아 밝은 달아 대낮같이 밝은 달아,

어둠 속의 불빛이 우리네를 비춰주네"

홍성군 결성면 주민들이 한자리에 모였다. 추석 연휴가 끝난 10일, 홍성군 결성면에서는 지난 1년간 마을 사업 추진 성과를 공유하고 내년 사업을 확정하는 '결성면 주민총회'가 열렸다.주민총회는 마을 주민들이 직접 제안한 내용 등을 한자리에 모여 토론을 거쳐 의사결정을 하는 주민주도형 지방자치다.결성면 주민자치회는 이날 주민총회를 통해 ▲ 최선달 생가지 복원 사업 ▲ 결성 읍내 일원 경관 조성 사업 ▲ 결성-은하-구항 구간 도로 확장 ▲ 만해 야구장 야외 화장실 설치 ▲ 홍성공고 인조 잔디 조성 등 모두 다섯 가지의 내년도 사업을 확정했다.결성면은 인구 1900여 명의 농촌지역으로 독립운동가인 만해 한용운 선사의 고향이기도 하며, 1996년 충남도 무형유산으로 지정된 결성 농요가 계승되고 있는 곳이다.결성 농요는 지난 1993년도에 개최된 제34회 전국 민속 경연대회에서 대통령상을 수상하기도 했다.그래서일까. 이날 결성면 오거리 공연장에서 열린 주민총회에는 주민 400여 명이 참석해, 풍물패의 신명 나는 풍물놀이를 시작으로 1부 주민총회, 2부 결성읍성 걷기대회, 3부 프로그램 발표회 순으로 진행했다.4개분과 30여 명으로 구성된 결성면 주민자치회는 올해 ▲ 석당산 초화원 관리 ▲ 결성면 어르신 돌봄 ▲ 주민자치 프로그램 운영 ▲ 결성면 소식지 ▲ 선진지 견학 등의 사업을 진행했다.결성면 주민자치회는 지난해 ▲ 저탄소 농축산업 전환 프로젝트 ▲ 결성 천년 역사문화 홍보 ▲ 결성 어린이야구단 활성화 사업 등을 진행한 바 있다.총회를 마친 주민들은 행사장을 출발해 석당산 정상과 둘레길을 거쳐 결성 동헌으로 이어지는 결성 읍성 걷기대회를 통해 마을 주민들의 화합과 짙어가는 가을을 만끽했다.