밤나비, 낮나비에 홀려 15억 집 한채 값 치른 '벽치'

▲ 성균관대학교 박물관 안현정 학예사 관람객들에게 힘차고 낭랑한 목소리로 전시를 안내한다. ⓒ 이상헌 관련사진보기

▲ 6년간 15회의 분책으로 발행하다 마지막에 한 권으로 엮었다. 허먼 스트래커의 글과 삽화에 에밀리 모튼이 채색을 담당했다. ⓒ InternetArchive 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 한달 후 운영중인 홈(www.daankal.com)에도 실립니다. 본문의 사진은 글쓴이의 초접사 사진집 <로봇 아닙니다. 곤충입니다>의 일부를 사용하고 있습니다.