'민족문학'의 호칭 논쟁

민족문학 논쟁은 8.15 이래 줄기차게 전개되었다. 해방시기, 4월혁명기, 6월항쟁 등 변혁기에 나타났고, 여전히 단절되지 않은 채 지층에서 이어진다. 정치사회적으로 변혁시기 민주화와 함께 흐르는 양대 조류의 하나처럼 되었다. 우선 '민족문학'이란 명칭부터 다양성과 이론이 따랐다. 문학평론가 임헌영의 견해이다.최근 '민족문학'이란 용어에 관한 반성과 비판의 소리가 높아감과 함께 새로 몇 가지 의견들이 제시되고 있다. 지금까지 나온 것들을 보면 대충 4가지로 나눌 수 있다.① 한국문학② 국민문학③ 민족주의 문학④ 민족문학① 은 김 현 씨와 이병기 씨 그리고 극히 최근에 와서 김윤식 씨가 주장한 것으로 민족문학 대신 '한국문학'이라 부를 것을 제안한 것이다.② 는 이미 1926년 프로문학에 의식적인 반기를 들었던 쪽에서 나온 익히 들어온 용어의 최근에 와서는 백 철 씨가 내셔널리티 '국민성이냐' '민족성이냐'와 내셔널리티(국민문학이냐, 민족문학이냐)의 번역 방법에 따라서 그 명칭과 뜻이 달라진다고 지적했다.③ 은 프로문학의 반대파들이 ② 와 다른 개념으로 쓰는 경향이 있기도 하다. 한편 김동욱 씨와 염무웅 씨는 근대 민족주의가 바탕이 되어 민족문학이 성립되었다고 보고 ③ 과 ④ 를 함께 썼으며 이철범 씨도 이와 비슷한 견해를 보인다. ④ 는 지금 일반적으로 누구나 쓰고 있는 용어로 알려져 있다. (주석 1)그동안 면면히 이어져 오던 민족문학론에 깊게 점화한 사람이 1970년대 문학평론가 백낙청이다. 그는 민족문학론을 한 단계 도약시켰다.민족문학의 주체가 되는 민족이 우선 있어야 하고 동시에 그 민족으로서 가능한 온갖 문학 활동 가운데서 특히, 그 민족의 주체적 생존과 인간적 발전이 요구하는 문학을 민족문학 이라는 이름으로 구별시킬 필요가 현실적으로 존재해야 하는 것이다. 다시 말해서 그것은 민족의 주체적 생존과 그 대다수 구성원의 복지가 심각한 위험에 직면해 있다는 위기의식의 소산이며 이러한 민족적 위기에 임하는 올바른 자세가 바로 국민문학 자체의 건강한 발전을 좌우하게 되었다는 판단에 입각한 것이다. (주석 2)민족문학론은 진행되는 과정에서 민중적 민족문화론 민주주의 민족문화론 그리고 노동문학론 등으로 분화와 변모를 보이게 되고, 점차 일정한 차이를 드러내게 되었다.민족문학이란 명칭과 관련 문학평론가 이철범은 다른 의견을 제시한다.다른 나라에선 국민문학이란 말은 써도 민족문학이란 말을 잘 쓰지 않는다. 영문학이면 영문학이지, 앵글로색슨족의 문학이라고 말하지 않는다. 러시아문학이라고 통용되는 것이지,슬라브민족의 문학이라곤 하지 않는다. 스페인문학이지, 스페인 민족의 문학이라고 하지 않는다. 다른 나라에선 민족문학이란 말을 쓰지 않는데 어째서 유독 우리나라에서만 민족 문학이란 말이 극성을 부리는 것일까. 사실 민족(nation)에 대해 정의를 내리기는 무척 힘들고, 민족문학에 대한 학설도 구구하다.적어도 세계 속에는 백 몇 개의 국가가 있지만, 그 백 몇 개의 국가를 갖고 사는 국민들을 알맞게 민족으로 구분할 수 없으며, 설사 인종으로 구분하면 크게 세 가지 ① 유럽인종, ② 몽고인종, ③ 흑인종으로 나눌 수 있다. 거기다 오늘날엔 고대에 있었던 것 같은 한 조상에서 유래하는 순수한 혈연단체로의 민족은 찾아볼 수 없고 거의가 혼합종으로 되어 있다.(중략)한때(나치 독일의 시대) 히틀러와 로렌베르크는 순수한 게르만 민족의 혈통을 주장하느라고 무척 애썼으며 조직도 많이 했지만, 결국 그 일이 헛된 일이었다, 하는 것을 싸움에 패해서야 알게 되었다. 오히려 토인비 같은 석학은 국가 간의 분규, 인종 싸움을 순수 민족·인종을 고집하는 것보다 다른 인종들과의 결혼을 통해 서로 융합되는 혼합결혼으로서 해결할 수 있다고 했다. 그렇게 되면 국가와 민족은 있을지 모르지만 민족의 개념은 희박해지며, 민족의 선민의식이란 우월감이나 열등감이 일으키는 세계사에 대한 트러블은 해소된다. (주석 3)문학평론가 임헌영은 민족문학의 본질을 보다 깊고 넓은 시각으로 인식할 것을 바란다.이제까지 '민족문학'의 개념을 열강의 제국주의적 침략으로 민족의 생존과 존엄 자체가 위협받게 된 상황에서 요구되는 특수한 개념 - 한국의 경우 주로 일본식민지 통치하 우리 민족과 민중의 반식민·반봉건적 요구에 부응한 문학으로 다루었다. 1945년의 해방으로 일제가 물러간 지 오래인 현 시점에서는 다분히 시대착오적인 개념이 아닌가라는 반론이 나올 수도 있겠다. 그러나 해방과 더불어 우리는 국토분단과 민족분열이라는 전에 없던 불행을 맞았고 6.25의 엄청난 수난을 겪었으며, 오늘날 휴전선 이남에서만도 민족의 동질성과 주체성이 만만찮은 시련을 겪고 있다는 것은 누구나 인정하는 사실이다.어떤 의미에서 이 시련은 역사상 그 어느 때 못지않게 심각한 것으로서 일제침략의 위협 앞에서 반식민지·반봉건의 사명을 띠고 열렸던 우리 문학사의 '민족문학'적 국면은 바야흐로 그 원숙한 경지를 쟁취하느냐 아니면 때 이른 파산선고를 맞느냐 하는 갈림길에 들어서고 있다고까지 말할 수 있다.이러한 갈림길에 선 우리의 형제는 반드시 외로운 것만은 아니다. 세계문학의 선진적 과제를 떠맡음으로써 전세계의 양심적 문학인·지식인들과의 연대의식을 확인하고 이른바 선진국의 문학적전통의 발전적 요소를 우리의 것으로 삼을 수 있는가 하면, 민족문학의 확고한 입장에서 우리 민족이 대대로 이루어 온 문학적 성과를 재발전·평가할 수 있고 특히 항일근대화운동 이래의 업적을 바로 우리의 피와 살로 삼을 수 있는 것이다.(하략) (주석 4)주석1> 임헌영, '민족문학 명칭에 대하여', <문학논쟁집>, 408쪽, 태극출판사, 1980.2> 백낙청, <민족문학과 세계문학>, 125쪽, 창작과비평사, 1978.3> 이철범, '언어·민족·이데올로기', 임헌영 편, <문학논쟁집>, 383쪽.4> 임헌영, 앞의 책, 423쪽.