유신시대 국사교과서 국정화 쟁점

큰사진보기 ▲한국사 교과서 국정화 시도로 논란을 빚고 있는 가운데, 경상대학교 김준형 교수를 포함한 교수 67명은 11일 "박근혜 정부의 한국사 교과서 국정화에 단호히 반대한다"는 제목으로 선언문을 발표했다. 사진은 박정희정권 때 만들었던 국정교과서 표지와 '통일주체국민회의'에 대해 설명해 놓은 단락. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲1973년 6월 박정희 정부 청와대 비서실 보고서 <국사교과서 국정화 방안 보고(문교부)> ⓒ 국가기록원 관련사진보기

큰사진보기 ▲5·16 쿠데타를 혁명으로 표현한 1979년 국사 국정교과서. ⓒ 우리역사넷 관련사진보기

국정교과서는 많은 연구 인력이 참여할 수 있고 개인이 아닌 다수의 학자가 공동집필함으로서, 개인의 거서라 할 수 있는 검인정 교과서와 달리 개개 학자의 편견을 극복하고 풍부한 내용을 수록할 수 있을 뿐 아니라, 국사학계의 연구결과를 널리 종합하여 객관성 높은 교과서가 될 수 있다.



이렇게 통일된 국사의 내용을 통하여 국사에 대한 이해체계가 하나로 이루어져 국민의 역사인식에 혼란이 오지 않게 될 것이며, 한국이 당면한 대내외적 상황에서 국론통일에도 유리할 수 있다. (주석 3)

검인정 국사교과서는 통제와 간섭이 축소되고 자율과 다양성이 존중되는 민주주의 기본정신에 부합되는 교과서라 할 수 있다. 더욱이 단일종이 아닌 여러 종류의 다양한 국사교과서가 출판되고 이들 교과서를 교육현장에서 선택하는 것은 현장 교사와 학생들에게 좀 더 배우기 좋고 재미있게 만들어진 국사교과서가 선정될 것이며, 이러한 좋은 국사교과서 선정으로 다양하고 재미있는 국사수업이 가능할 것이다.



또 현장에서 국사교과서로 선택받기 위한 치열한 경쟁으로 지속적인 교과서의 질 향상이 이루어지고 국사학계의 활발한 연구열을 촉진시키게 될 것이다. (주석 4)

독재자 중에 가장 질이 나쁜 부류라면 역사를 제 입맛대로 바꾸는 짓이다. 우리의 고난과 시련의 역사에는 자랑스러운 <왕조실록>이 있다. 절대군주라도 임금의 일상을 기록하는 '실록'에는 함부로 손대지 못하고, 사관들은 목숨을 걸고 이를 지켰다. 그래서 사초(史草)를 쓰는 사관은 관리 중에서도 엄정한 이중삼중의 과정을 거쳐 선발하였다.지식인의 곡필을 찬핵(鑽核)이라 한다. 날카로운 송곳으로 열매의 씨(核·仁)를 뚫어서 죽이는 것을 말한다. 사마천은 이를 식자의 가장 큰 죄악이라고 불렀다.일제가 대한제국을 병탄하고 서두른 악업 중의 하나는 조선사편수위원회(조편위)를 설치하고 총독부 정무총감이 위원장을 맡고 거액을 들여 조선역사를 송두리째 왜곡한 일이다. "충량한 제국신민으로 만들기 위해서"(<조선반도사> 편찬요직)였다. 여기에는 일제의 어용사학자와 조선인 친일사학자 다수가 참여했다.박정희는 1972년 10월 17일 5.16쿠데타를 일으킨 지 11년, 3선 연임금지의 헌법을 고친 지 3년, 4.27 대통령선거로 제8대 대통령에 당선한 지 1년 반 만에 또 다시 친위쿠데타를 일으켜 헌정을 중단시켰다. 그리고 총통제를 방불케 하는 유신독재체제를 가동하였다.궁극적인 목적은 자신의 영구집권에 있었다. 이를 위해 그는 국가의 권력구조와 주요정책을 멋대로 바꾸었다. 그 중의 하나는 국사교과서 국정화 조치다. 중·고교생 국사교과서를 국정화로 바꾼 것이다. 5.16쿠데타 이래 그가 가장 두려워 한 것은 야당이나 언론·노조가 아닌 대학생들이다. 필요시마다 계엄령·위수령·긴급조치 등을 선포했다. 고려대학에 무장군인들을 투입하기까지 했다.그는 영구집권에 대비하여 학생들을 어려서부터 '순한 양'으로 키우고자 국사교과서의 국정화를 시도한 것이다. 1972년 5월 이른바 국사교육 강화라는 구실로 국사교육강화위원회를 구성했다. 유신 후 강행한 국사교과서 국정화의 첫 단계인 셈이다.이 위원회는 박종홍(대통령 특별보좌관), 장동환(대통령 비서관), 한기욱(대통령 비서관), 박승복(국무총리 비서관), 이선근(영남대 총장), 김성근(서울대 교육대학원장), 고병익(서울대 문리대학장), 이기백(서강대 교수), 한우근(서울대 교수), 이우성(성균관대 교수), 김철준 (서울대 교수), 강우철(이화여대 교육대학원장), 김용섭(서울대 교수), 이원순(서울대사범대 교수), 이광린(서강대 교수), 최창규(서울대 교수), 이현종(국사편찬위원회) 등 17명으로 구성되었다.박종홍 등 대통령의 뜻을 직접 전달할 수 있는 비서진이 3명이나 참여하고 있는데서 대통령의 관심도를 짐작할 수 있다. 또 위원으로 참여한 학자들 역시 당시 국사학계의 대표적인 중견학자들이어서, 문교부에서 위원 선정에 상당히 신경을 썼음을 알 수 있다.위원회는 이선근을 위원장, 강우철을 부위원장으로 선임하고 실질적인 연구를 담당할 팀으로 이선근, 강우철, 이광린, 최창규, 이원순, 김철준, 한우근을 선정하여 소위원회를 구성했고, 여기서 국사교육 강화를 위해 다루어야 할 주제를 다음과 같이 확정했다.① 교육과정 조직과 배열의 문제, ② 국사교육 내용구성에 관한 문제, ③ 국사의 학습지도 문제, ④ 국사의 대중화 문제가 그것이다. 이 연구주제를 보면 국사교육 강화를 위한 기본적인 정책이 대통령의 지시로 거의 확정되어 있는 기본정책의 틀 안에서 각급학교의 국사교육 문제를 선정한 것으로 보인다. (주석 1)이 위원회는 1972년 7월 6일 정부에 보낸 건의문을 채택했다. 이때까지만 해도 역사교과서의 국정화는 아직 논의되지 않았던 것 같다. '건의문'에서오늘날 "국사교육의 강화라는 주장을 새삼 내세우지 않을 수 없게 된 것은 아직도 민족사에 남겨진 왜곡된 해석과 타율적인 역사관이 청산되지 못하였고, 아울러 역사학 자체가 민족 국가의 근대화 방향을 충분히 제시하지 못하였다는 이유 때문이다."라고 하여 국사교육의 필요성을 강조하면서 국사교육 강화정책을 추진하게 된 배경을 설명했다. 또 "투철한 민족적 주체역량을 더욱 함양하여 국가의 발전과 인류공영에 적극 참여하도록 한다."라고 하여 국사교육 강화의 목표와 이를 통해 길러질 것으로 기대하는 인간상을 제시했다. 그리고는 국사교육의 목표를 일반 목표와 각급 학교별 목표로 나누어 제시하고자 한다고 밝혔다.유신정변과 함께 중고등학생용 국사교과서 국정화 작업은 가속화되었다.중고등학생 국사교과서를 정부에서 편찬키로 하면서 학계에서는 이를 비판하는 인사들이 적지 않았다. 국사편찬위원회 등 정부 산하기관을 제외한 국 사립대학의 저명 교수들이다. 하지만 당시 유신체제의 엄혹한 시기 때문인지, 학자들은 드러내놓고 반대나 논쟁에 나서지는 못했다.당시 국사학계를 대표할 수 있는 중진·원로학자인 이병도·한우근·김상기·변태섭·김철준·신석호 등 22명에 달하는 학자들이 중·고교 교과서의 저자들이었기에 반대의 분위기가 높았지만, 유신이라는 시대적 상황으로 대외적으로 격렬한 반대행동은 상당히 자제된 상태였다.그래서 문교부와 국사학계 사이의 논전을 학자 개인의 소신을 지면에 자유롭게 발표하면서 전개된 것이 아니라, 표면화되지 않은 속에서 전개되었다. 반대가 표면화되지 않은 것은 또한 당시 문교부가 국정화에 반대하는 국사교과서 저자를 비롯한 국사학계를 대상으로 상당한 설득노력을 했기 때문이기도 하다. (주석 2)아무리 유신시대라 하지만 미래 세대의 정신적 골격이 되는 국사교과서의 국정화 조치에 학자들의 미온적인 처사는 비판의 대상이다. 그때 유신정권의 역사학자들이 조선시대 사관들의 소신만 가졌더라면, 후일 박근혜 정권이 제2, 제3의 국정교과서 시도는 감히 생각지 못했을 터이다.국정교과서 찬성론자들의 주장은 다음과 같다.한우근·김상기 교수 등의 국정화 반대 이유다.주석1> 윤종영, '유신정권의 국정국사교과서 비판', <논쟁으로 읽는 한국사(2)>, 384~385쪽, 역사비평사, 2009.2> 윤종영, '국정 국사교과서 비판', <논쟁으로 본 한국사회 100년>, 338쪽, 역사비평사, 2000.3> 앞의 책, 338~339쪽.4> 앞과 같음.