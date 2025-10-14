1970년대 초 '청년문화론' 논쟁

큰사진보기 ▲부평은 1950~1970년대 미군기지 주변 음악 클럽을 중심으로 수많은 가수를 배출한 한국 대중음악의 산실이다. 클럽에서 꿈을 펼치려는 전국의 뮤지션들이 신촌, 삼릉에 모여 들었다. 사진은 삼릉의 한 클럽에서 공연하는 한국인 밴드. ⓒ 유승현 포토 디렉터 관련사진보기

￮ 한 청년을 적당히 훈련하는 공은, 성(城) 하나를 전취하는 것보다 뛰어난 일이다. - 멜린치론.



￮ 젊었을 때는 오류도 괜찮다. 다만 그것은 노령에게까지 이끌고 가면 안 된다. - J.W.괴테



￮ 청년이여, 청년이여, 항상 정의와 더불어 있어라. 만약 정의의 관념이 그대 속에서 희박하게 되면 그때는 모든 위험에 빠지게 되리라. - E. 졸라.



￮ 청년은 확실한 가치를 팔아선 안 된다. - J. 콕트.

AD

새로운 가치, 새로운 이념을 추구하는 선진외국의 젊은 세대(대부분이 학생)들은 기성세대의 것과는 다른 새로운 문화를 형성하게 되었다. 그것을 이름 지어 '청춘문화' 또는 '청년문화'라고 한다. 새로운 가치, 새로운 이념을 추구하는 결과로 형성된 것이 '청춘문화'이지만 또 이 '청춘문화'를 마치 새로운 젊은 세대를 만들어내는 도가니와 같은 역할도 한다.



즉 '청춘문화'의 세례를 받으면서 새로운 젊은 세대가 탄생하기도 한 것이다. '청춘문화'는 권위적인 예술과 밀접한 연관을 갖고 있다. 또 '청춘문화'가 모두 히피적인 것은 아니지만 '청춘문화'의 한 극단적인 형태가 히피 문화임에는 틀림없다. '청춘문화'는 비록 새로운 시도일 뿐 완성된 것은 아니다. 작은 것으로는 헤어스타일, 옷 모양... 에서부터 음악 미술 연극 영화 문학... 그리고 정치에 이르기까지 하나의 체계라 할 만한 것을 이루고 있는 것이다.(...)



그들은 또 그들의 영웅(우상)을 갖고 있다. 미국의 경우로 몇몇만 예로 들면 가수로 조한 에즈, 소설가로 알베르 까뮈, 노만 메일러, 사회비평가 폴 루드맨, 존 케너스, 갈브레이드, 철학자 하버트 마루쿠제, 흑인운동가로는 말콤 엑스, 엘드라니 크리버, 마르틴 루터 킹 2세, 정치가로는 존.F.케네디 및 로버트 케네디 형제, 유진 메카게 등을 갖고 있다.

큰사진보기 ▲대중음악의 뿌리, 음악 도시 부평. 그곳에 자리잡은 '펍 캠프마켓'. ⓒ 유승현 포토 디렉터 관련사진보기

요새 한창 청년문화란 용어가 유행하고 있다. 신문에서 잡지에서 화제를 좋아하는 사람들이 청년문화를 이야기하고 토론하고 정의를 내리고 있다. 어떤 사람은 우리나라에 진정한 의미의 청년문화가 존재하고 있지 않다고 주장하는가 하면 어떤 사람은 분명히 청년문화는 존재한다고 주장하고 있다.



나로서는 내 자신이 청년이므로 간여할 바가 못된다고 하지만 얼마 전 신문에 한 가지 그릇된 견해를 보았으므로 그렇다면 내가 아는 한의 청년문화를 얘기하고 싶어서 조심스럽게 참여한다.



그 중의 한 대학교수님인 사회학자는 오늘날의 청년문화에 대해서 다음과 같이 말을 하였던 것으로 기억된다. 즉 요새 어디에선가 지금 청년문화의 특징을 생맥주 고고 장발 청바지로 구분하였는데 그것이 못마땅하다, 내가 (그 학자 없이) 만난 많은 학생들이 그 의견에 반대하고 있었다. 우리나라에 청년문화는 없고, 대학생으로 대표되는 '대학문화' 혹은 '엘리트문화', 그 밖에 생맥주 고고를 즐기는 '대중문화', 통기타 가수들에게 심취하는 '공돌이·공순이'(이 용어는 그 교수님이 쓴 용어로 분석하면 공장 직공들을 일컫는 은어이다)들이 '노동자문화' 넷으로 나누어지는 부류가 있는데 마땅히 이 세 문화는 서로 상응하는 의미도 없으며 오직 이들의 문화는 대학생들의 '엘리트문화'에 의해서 선도되어야 할 것이라고 주장하였다.



결론부터 얘기하면 그 학자님의 이 주장은 미안한 얘기지만 그 발상법에서부터 오류를 범하고 있다. 물론 나도 그 나라의 문화는 소수의 엘리트에 의해서 선포되어 왔음을 알고 있다. 그러나 오늘날의 청년문화는 그러한 서로 서로의 간격을 높이려는 노력에서부터 비롯된다. 그것을 알아주길 부탁한다.





졸저 <현대사회와 청년문화>가 출간된 후 우리 사회에서도 각색되고 청년문화에 대한 논의가 활발히 진행되고 있다. 여러 모양으로 이 낱말이 난무하고 있다. 많은 말들이 제기되고 있다.



도대체 청년문화란 무엇인가? 청년문화란 말을 함부로 사용할 수 있는 것인가?



청년문화란 서구개념이 아닌가? 청년문화는 과연 대항문화 또는 반문화인가?



이것은 어떻게 평가해야 하는가? 한국에도 청년문화가 있는가? 있다면 엘리트문화인가? 아니면 청바지 통기타 생맥주 고고문화인가? 이것을 문화라고 할 수 있는가?



한국에 청년문화가 없다면 왜 없는 것인가? 있다고 친다면 구미의 그것과는 어떻게 다른가? 청년문화의 이데올로기적 성격은 무엇인가?



한국에 있어서 청년문화의 규범적 내용을 어떻게 해야 하는가? 등의 많은 질문들이 널려있다. 이것들에 대한 속시원한 대답이 아쉽다. 비록 비완결의 노력이긴 하나 바로 이러한 질문을 염두에 두고 나온 졸저 <현대사회와 청년문화>를 세상에 내놓게 되었던 것이다.

최근 도깨비같은 말 하나가 우리 사회의 표면을 표류하고 있다. 존재하기는 하되 역사적 염원과 언어학적 기원도 알 수 없으며, 사용되기는 하되 그 명백한 정체와 그 구체적인 의미조차 밝혀지지 않고 있다. 때문에 그것은 '도깨비'에 비유될 수 밖에 없으며 또한 그것은 기착해야 할 항구는 정해져 있되, 그곳으로부터 정박을 거부당함으로써 항구 없이 떠돌며 표류하는 신세를 면할 수 없는 것이다.



이 새로운 '도깨비'의 이름은 무엇인가. '청년'이라는 수식어로 채색될 '문화' - 청년문화라는 말이 바로 그것이다.

갈 길이 멀고 우리의 현실은 암울하다. 그렇기 때문에 우리는 유행가적 용어에 귀 기울이기보다는 진정한 목소리에 귀 기울이며 내면의 충실한 가치를 누적해 나가야만 하는 것이다.



이제는 정말 호사가의 조작한 용어, 국적 없는 용어보다는 충실한 목소리가 들려야 할 때인 것이다. 그리고 그것이 우리의 갈 길을 더디게 만드는 아무 쓸모없는 것이라면 그러한 피부적 언어는 단호히 박멸해야 한다. 바로 여기에 '도깨비'같이 출현한 청년문화의 시비를 가르려는 것이다.

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

제21대 대선을 전후하여 20대(남성) 청년에 대한 관심이 높아졌다. 보수화 심지어 극우화를 우려하는 목소리도 나온다. 서부지법 폭동에 가담하거나 윤석열이 관저에서 사저로 옮길 때 대학 이름이 쓰인 옷을 입고 극렬하게 행동하는 모습이 TV 영상을 통해 보도되었다.우리 역사에서 청년들은 항상 정의의 편이었다. 2.28대구항쟁, 3.15마산의거, 4.19혁명, 광주민주화운동, 6월항쟁, 촛불시위, 불꽃 혁명 등 현대사의 고비마다 그들이 있었고, 앙시앙 레짐(구질서)를 깨뜨리고 새시대의 물꼬를 텄다.1970년에 청년문화론이 제기되었다. 청춘문화론으로도 불렸다. 한해 전인 1969년 박정희가 3선개헌을 강행되면서 학생들은 좌절하고 절망에 빠졌다. 학생운동이 침체한 가운데 통기타·블루진·생맥주로 상징되는 퇴폐문화가 대학가에 자리잡았다.프랑스 파리대학을 비롯 유럽 대학들에서는 1968년 기성질서를 비판하는 스튜던트 파워가 불붙고 있는 데, 세계 학생운동의 선구자격인 한국학생들은 국제적 조류에 역행하는 듯한 모습이었다.언론인 남재희가 <세대> 1970년 2월호에 '청춘문화론'을 썼다. 주요 대목이다.남재희의 글이 시중의 화제가 되고 몇 해가 지난 1974년 4월 24일치 <한국일보>에 젊은 소설가 최인호가 '청년문화선언'을 발표했다. 취재 차 22개국을 순방하고 현대문학 신인상을 수상하는 등 신예 작가였다. 주요 대목이다.이에 대해 한완상(서울대학 교수)이 <신동아> 1974년 6월호에 '현대청년문화의 제문제'라는 장문의 논설을 썼다. 주요 대목이다.바톤을 이어받은 것은 <대학신문>이었다. 1974년 6월 3일치에 '지금은 진정한 목소리가 들려야 할 때다'라는 시론을 통해 청년문화론에 참여한다. 앞 부분이다.이 글의 마지막 대목이다.