사회

대전충청

한줄뉴스

25.10.10 11:06최종 업데이트 25.10.10 11:06

충남경찰 한글날 교통법규위반 대대적 단속... 55건 적발

충남경찰청 "폭주행위 끝까지 책임 물을 것"

충청남도경찰청
충청남도경찰청 ⓒ 이재환

한글날인 지난 9일 충남에서는 경찰의 대대적인 단속으로 폭주족을 롯한 55건의 교통법규위반 행위가 적발됐다.

충남경찰청(청장 임정주)과 충남자치경찰위원회(위원장 이종원)는 9일 폭주족이 자주 나타나는 천안·아산 일대 교통법규 위반행위에 대한 대대적인 밤샘 단속을 전개했다고 밝혔다. 단속 대상은 오토바이 폭주족, 음주, 차량소음과 불법개조, 무등록 차량 등이다.

이날 단속에는 교통·지역경찰, 기동대, 기동순찰대, 암행순찰팀, 교통조사팀, 형사팀 등 총 186명의 인력과 67대의 경찰 장비가 투입됐다.

단속 결과 무면허 2건, 자손법 1건, 수배 1건, 통고처분 49건, 기타(과태료) 2건이 적발됐다. 적발 건수가 가장 많은 통고처분은 신호위반, 중앙선 침범 등의 교통법규 위반 행위에 대한 처분이다.

폭주족들의 경우 주로 국경일에 대거 출몰하는 경향이 있다. 실제로 충남 경찰청에 따르면 지난 삼일절(3.1.), 현충일(6.6.), 광복절(8.15.), 한글날(10.9.) 등 국경일에 천안·아산 일대에서 출몰하는 폭주족 및 위법행위 총 447건을 단속했다.

충남경찰청 관계자는 "앞으로도 도로 위 교통질서를 어지럽히는 행위에 대해서는 가용경력을 최대한 동원해 현행범체포, 오토바이·차량 압수 및 채증을 통한 사후 사법처리 등을 통해 끝까지 책임을 물을 방침"이라고 강조했다.

이재환 (fanterm5)
    충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

