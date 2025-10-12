송건호와 안해균의 '지식인 논쟁'

큰사진보기 ▲1988년 1월 25일 서울 종로구 안국동에서 송건호 한겨레신문 발행인이 한겨레 신문 창간을 앞두고 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

사르트르는 학자와 지식인을 구분하여 학자는 연구를 생명으로 삼으나 지식인은 비판을 생명으로 삼는다고 말하여 단순히 연구만 하는 학자는 지식인일 수 없다는 독특한 주장을 한 바 있다. 따라서 현실참여를 하는 것은 지식인뿐이며 만약 학자가 현실참여를 한다면 그는 이미 학자가 아닌 지식인이라는 주목할 만한 말을 한 바 있다.



그러나 이 경우 사르트르가 말하는 지식인이란 본래 지성인이라고 해야 옳을 것이며 연구만 하는 자가 학자라면 많이 알고 있는 자는 지식인이라 해야 하겠고, 단지 알고만 있지 않고 그 지식이 하나의 전체적 사회인식(과학)으로서 현실을 비판하고 민족에 방향을 제시하는 무기가 될 때 그는 단지 지식인이 아닌 지성인이 되는 것이다. 그러므로 지식인의 현실 참여란 단순히 정치현실에 관여한다는 좁은 의미가 아니고 역사에 참여하는 보다 고차원의 참여가 되지 않으면 안 된다.



그러나 사회과학적 인식은 단지 역사적이며 전체적 인식만이 전부가 아니다. 사회과학적 인식은 또한 경험적 인식이 되지 않으면 안 된다. 한국사회과학이 특히 학문의 '경험성'을 강조하지 않으면 안 될 이유는 학문이 가지는 고도의 관념성 윤리성 사변성의 정체적인 제 전통을 극복하기 위해서이다.



최근 '한국적'인 것을 탐구하는 일부 학자들이 주체성을 강조하려는 나머지 한국에도 자체 내에 근대화될 수 있는 정신적 전통이 있다고 하여 가령 실학파를 소개하고 자랑도 하나 그 의도가 가하고 그 주장이 정당하다 하더라도 이 땅의 정통적 학계와의 일파 성리학자들에 의해 거의 점령되어 있다시피 한 사실을 부인치는 못할 것이며, 때문에 오늘날까지 아직도 이 땅의 학계가 경험적 실증적이라기보다 사변적 윤리적 추상적인 경향이 짙다는 사실을 인정치 않을 수 없을 것이다.



사회과학은 그 자체 주관적 사변의 산물이 아니라 사회생활의 현실을 바탕으로 삼은 실증 경험적 소산이 되지 않으면 안된다.





송씨의 글이 한국의 지식인, 교수의 상을 보는 각도라든가 사회과학의 상황을 그대로 객관적 입장에서 체계있고 누가 읽어도 수긍이 갈 만큼 뼈아픈 데를 찌르면서 전체 사회과학도와 지식인이 간직하고 있는 고민을 자신이 같이 하는 내용이었더라면 그런대로 독자에 어느 정도 공명감이 갔을 것이다.



그러나 송씨는 한국의 지식인을 왜곡되게 파악하고 경멸하였을 뿐 아니라 사회과학의 연구 현황 실태를 제대로 파악하지도 못한 채 '수박 겉핥기'식으로 자기의 주관과 단편적 지식을 체계성 없이 다루었고 거기다 자기 자신은 율법을 제시하는 성자인 양 '사회과학도로서의 반성'에 초연한 태도를 보여주었다는 근본적인 모순을 발견할 수 있었다.



단적으로 말해서 주제와 부제의 이미지가 산산이 조각이 나다가는, 조각에서 흩어진 단편들이 다시 난무집산을 반복하는 바람에 마침내 현기증을 느끼지 않을 수 없었으며 19세기 서구 어느 철인의 이른바 '멜로디가 없는 음악(music without melody)'을 듣는 것 같은 느낌을 억제할 수 없었다. 물론 송씨 자신은 추상파의 화가가 자신의 작품을 이해 못한다는 미도(美徒)를 대하듯이 반론을 펴고 또 다시 설명할지 모르나...

필자는 동료들이 폭소를 하며 낭독하는 안 모씨의 글을 받아들고 처음부터 단숨에 읽어 보았다. 그리고 동료들이 "상대하지 말라"느니 "묵살하라"느니 하는 이유가 무엇 때문인지를 비로소 알 수 있는 것 같았다.



이 글은 결코 안 모씨를 상대로 한 반박문이 아니다. 그간 많은 독자들이 한 마디 해야 하지 않느냐고 문의해 오기도 했고 안 모씨와는 전혀 반대되는 입장에서 몇 가지 의견도 피력해 왔으므로 그러한 독자를 위해서, 또 편집계획을 이미 짜놓고 원고 도착하기만을 기다리는 실무자들을 위해 안 모씨의 글을 읽고 생각되는 몇 가지 점에 대해 언급하려고 하는 것이다.



첫째, 안 모씨는 좀더 문장 쓰는 공부를 해야 하겠다. 그가 지루함을 무릅쓰고 가끔 하품까지 하면서 필자의 글을 읽어준 것은 고마운 일이나 반박 글이라고 발표한 글이 아직 제대로 문장조차 돼 있지 않은 것이 민망스럽다. 국민학교 5학년 국어책에는 옳은 말을 쓰자는 글 가운데, 말이란 "에헤 다르고 애해 다르다"고 어린이들에게 타이른 글이 있다. '에헤'라고 해야 할지 '애해'라고 해야 할지 안 모씨는 우선 문장쓰는 공부부터 한 다음 남의 글에 참견해 주었으면 좋겠다.



안 모씨가 대학 강의실에서 몇 년이나 서 있었는지는 모르나 이른바 과학성 체계성을 혼자 전매하다시피 하면서 문장 하나 제대로 쓸 줄 모른다면 이보다 더 부끄러운 일이 어디 있는가. 해방 후 우후죽순처럼 이곳 저곳에 대학이 생겼기 때문에 성실성도 능력도 없는 인사들이 교수랍시고 돈키호테처럼 과대망상증에 빠지고 있는 꼴을 볼 때 참으로 측은한 마음조차 느껴진다.



더구나 유행에만 흔들린다는 잡지의 하찮은 문장조차 제대로 다룰 능력이 없는 친구들일수록 이른바 교수니 조교수니 하고 떠벌리며 행세하고 싶어하니 그런 친구들이 어쩌다 외국에라도 갈 기회가 생기면 나라망신을 독판 시키고 다닐 것이 아닌가도 싶어 긴 한숨이 절로 나온다.

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

1960년대는 변형된 '무인시대'였다. 명색이 민주공화국이지만 실제는 전역한 군인들에 의해 지배되었다. 일부 민간인들이 권력 주변에 배치되기는 했으나 주요 포스트에는 퇴역 군인들이 차지하였다. 이승만 시대에 '만송족'이 설쳤듯이 제3공화국에서는 '박통족'이 지배하였다.지식인들은 고려 무인시대처럼 어용화 또는 관제화되어 비판기능을 상실하였다. 4.19혁명과 함께 깨어난 듯 했으나 5.16쿠데타와 이어진 군정, 계속되는 폭압통치로 지식인들은 숨을 죽이고 권력 쪽으로 변신하여 곡필을 휘두르는 자가 적지 않았다. 월간 <사상계>가 정론을 펴고자 애썼지만 권력의 집중포화로 점차 힘을 잃었다.이런 속에서 소수의 지식인들이 본분을 잃지 않고 정도를 찾았다. 언론인 송건호도 그중의 일원이다. 송건호는 '한국지식인론 - 사회과학도로서 한 반성'을 <정경연구> 1967년 9월호에 기고하여 지식인 사회에 충격을 주었다. 이에 대해 안해균 교수(서울대 행정대학원)가 같은 잡지 10월호에 '한국지식인론을 박한다 - 송건호씨의 한국교수·지식인관은 중대한 오류를 범하고 있다'를 기고하고, 이어서 송건호가 같은 책 11월호에 '한국지식인 재론 - 어느 독자의 물음에 답한다'의 반론을 썼다.송건호는 '한국 지식인론'에서 지식인의 풍토와 상황, 지식인과 지성, 지식인과 현실참여 등의 문제를 광범위하게 거론하면서 '사회과학도의 한 반성'으로서 대학의 현실과 대학교수 특히 사회과학자들의 학문자세 등을 비판하고 결론으로 '지성을 저버리지 않는 정치', '교수들의 학문을 통한 현실참여'를 주장하였다.송건호의 논문 한 부분이다.이에 대해 안해균의 반론 중 한 대목이다.다시 송건호의 반론 중 한 대목이다.