일본 노교수의 노벨상 수상이 한국에 주는 시사점

덧붙이는 글 | 글쓴이는 건국대학교 교수입니다.

첫 번째 소식으로 지난 10월 6일과 8일 스웨덴 노벨위원회는 인간 면역체계 원리를 규명한 사카구치 시몬 오사카대학교 명예교수와 금속유기골격체라는 고성능 흡수 소재를 개발한 기타가와 스스무 교토대학교 교수를 각각 노벨생리의학상과 노벨화학상 공동 수상자로 선정했다.두 번째 소식으로 윤석열 정부에서 당시 최상묵 경제수석비서관이 과학계 카르텔을 이유로 "R&D 예산을 10조원으로 줄이라"라는 과학기술정보통신부 R&D 예산 삭감조사보고서를 인용한 기사(조선비즈.2025.10.9.)가 나왔다.세 번째로 가깝고도 먼 나라라고 여겨지는 있는 이웃 나라 일본은 1980년대 세계 전자산업을 지배했으며 우리나라에도 잘 알려졌던 소니, 도시바, 히타치, 파나소닉 등은 예전의 영광을 되찾기는 어려운 현실이라는 것이다. 그렇지만 현재 삼성전자나 SK하이니스는 국제적인 메모리 반도체 시장에서 독보적 지위를 차지하고 있고, 삼성전자 스마트폰은 국제적으로 애플과 판매량 1, 2위를 다투고 있다.정부가 연구개발(R&D) 투자를 하는 정책적인 목적은 민간부문의 연구개발투자를 촉진하고, 불확실성이 높고, 외부효과가 큰 기초과학·원천기술 분야에서 민간부문이 충분하게 연구개발 투자를 하지 않기 때문에 정부가 개입하여 투자를 한다. 특히 국가의 전략전인 부문이나 사회적 문제를 해결하기 위하여 연구개발투자에 집중적으로 예산을 배정하기도 한다. 우리나라 GDP 대비 R&D 지출비율을 보게 되면 2000년 2.8%에서 2010년 3.7%, 2020년 4.8%, 2022년 5.2%로 29.8조 원으로 이르렀으나, 2024년 4.8% 25.9조 원으로 떨어졌고, 2026년도 정부예산안을 보면 35.3조 원으로 역대 최대의 R&D 예산안을 편성했다.정치적 민주화 이후 대한민국 역대 정부는 국제적 수준의 R&D 정부예산을 늘려는 노력을 지속적으로 해왔다. 그런데 과학계의 카르텔이 존재한다는 윤석열 전 대통령의 지적으로 인하여 2024년도 정부예산안은 다른 예산은 대부분 늘었지만 과학기술 R&D 예산은 역사상 처음으로 대폭으로 삭감되었다. 이로 인하여 신규 개인기초연구지원의 중단, 우수 연구사업이 포함된 예산 삭감, 과학기술원의 학생인건비 삭감 및 교육부 R&D 예산도 삭감됐다. 그러나 이와는 모순되게도 해외 대학 및 연구기관에 일하는 한국계 외국인 연구자들이 국적에 관계없이 우리나라 R&D로 연구할 수 있는 국제공동연구예산은 2조 원 정도를 증액했다.시카고대학 정치학과 교수인 데이비드 이스튼(David Easton)은 "정치는 가치의 권위적 배분"이라고 정의했다. 윤석열 정부의 과학기술계를 대하는 행태를 바라보면 R&D 투자에 대한 국제적 권고나 사회적 인식과는 상반된 이율배반적인 정치적인 모순을 보여주고 있는 것 같아서 이해할 수 없고 쓸쓸하다.이재명 정부는 삭감된 과학기술계 R&D 예산안을 복원했다. 지난 국정기획위원회에서는 기존 프로젝트를 기반으로 하는 파편화된 연구시스템을 중장기 대형의 성과창출형으로 전면적으로 개편했다. 1996년 정부 R&D 투자의 비효율성을 개선하고 연구의 생산성을 높이고자 도입되었던 연구과제중심의 운영제도인 '정부수탁사업비(PBS) 제도'를 5년간 단계적으로 폐지해달라고 건의하기도 했다.일본이 과기계 R&D 예산이 투입되고 30년이 지난 시점에서 노벨상을 받았으니 '우리나라도 앞으로 10년 이후 노벨상의 수상자가 나올 수 있을까?'라는 점을 과학기술정보통신부나 교육부 등 관련 정부부처나 교육계는 자문을 해야 한다. 과학기술정부통신부는 장기적인 지속연구의 지원을 강화해야 하고, 범부처 평가 및 통합적인 성과관리도 개편하고 강화할 필요도 있다. 또한 우리나라의 우수한 연구 인력이 외국으로 유출되는 것을 막을 수 있도록 연구자에 대한 인센티브와 같은 보상체계를 정비해야 한다.노무현 정부 이후 다시 지난 9월 26일 정부조직법 개정안이 국회를 통과하여 과학기술정부통신부 장관이 부총리로 격상되었다. 과기부 장관의 부총리 격상 의미는 산업부, 중기부, 농식품부, 교육부 등으로 나누어져 있는 과학기술과 관련된 정책과 예산을 통합·조정하라는 의미라는 것으로 이해해야 한다.최근 우리나라 기업의 메모리 반도체나 스마트폰, 자동차 등 일부 산업이기는 하나 수출실적 등을 보게 되면 우리나라도 노벨 화학상, 물리학상, 생의학상을 받을 수 있는 시간이 점점 더 가까이 오는 것 같다. 그러므로 과기부, 교육부 등 정부의 R&D 정책의 지속성과 과기계 출연연구기관과 전담기관의 개혁도 반드시 필요해 보인다.특히 올해 일본 노벨상 수상자가 오사카대학교, 교토대학교라는 지방 국립대학교의 교수였고, 두 사람 모두 은퇴한 70대 노(老)교수였다는 점에서 우리나라 대학에 주는 시사점도 만만치 않은 것 같다.