한일국교정상화회담, 정부여당·야당의 논쟁

큰사진보기 ▲한-미-일 3국의 정치적 이해가 맞아 떨어져 지지부진하던 한일회담이 5.16 이후 급속히 진행됐다. 사진은 '한일협정'에 서명하는 박정희 대통령. 왼쪽부터 정일권 총리, 박 대통령, 이동원 외무장관, 김동조 주일대사한-미-일 3국의 정치적 이해가 맞아 떨어져 지지부진하던 한일회담이 5.16 이후 급속히 진행됐다. 사진은 '한일협정'에 서명하는 박정희 대통령. 왼쪽부터 정일권 총리, 박 대통령, 이동원 외무장관, 김동조 주일대사 관련사진보기

목적의식을 위한 강행과 독주가 비록 박정희 정권의 이질적인 성격이라고는 하겠으나, 국민의 신념과 국가적 이익에 위배되는 매국행위로서 한일회담을 시간표에 의해 조속히 타결지으려는 데 대해서는 우리 국민이 더 이상 참고 보고만 있을 수는 없게 되었다.



작년 1년 동안에 가장 세상을 시끄럽게 하였고 위헌적인 비상계엄을 가지고 사태를 탄압하지 않으면 안 되었던 중대한 문제가 바로 박정희 정권의 대일굴욕외교 때문에 있었던 사실을 상기할 때, 오늘날 박정희 정권의 대일자세는 얼마나 달라졌으며, 회담 자체의 내용은 우리에게 얼마나 이롭게 되었는지 비교 검토할 필요가 있다고 생각한다. 그러나 불행하게도 작년 6.3사태 당시의 한일회담의 매국적인 요소는 소위 기본조약이 가조인된 오늘에 이르기까지 조금도 달라진 것이 없을 뿐 더러 오히려 더 한층 박정희 정권의 통달한 국민기만과 일본의 오만불손한 방언(放言)에 우리는 분노와 굴욕을 금치 못할 뿐이다.(...)



이럼에도 불구하고 현재 박정희 정권이 추진하고 있는 한일회담은 국민의 신념과 국가의 이익에 위배된 문자 그대로 매국행위가 되고 있다는 것을 지적 아니할 수가 없다. 가장 불리한 상태하에 가장 불리한 조건으로 모든 권리와 심지어는 우리 영토의 일부인 평화선까지도 양보해 가면서 타결을 서두르고 있는 것은 박정희 정권이 국가와 국민을 위한 정권이라기보다도 목적의식에 의한 일본 침략의 앞잡이 정권으로 볼 수밖에는 없는 것이다.

지금 우리에게 필요한 것은 감정론이나 당리당락을 앞세운 억설이 아니다. 가난한 조국의 현실 앞에 경건하게 머리를 숙이고 어떻게 해서라도 근대화에의 도약을 성공리에 성취하는 일이다. 그러기 위하여는 현실을 왜곡하거나 부정할 것이 아니라 있는 그대로의 사실위에서 가장 타당한 민족의 살 길을 추구하는 것이다.



여기서는 투쟁일변도의 야당도 없고, 독선적인 여당도 없고, 오직 국가와 민중의 삶만이 지상명제로 등장한다.



나는 윤씨와 그 야당에게 하루속히 건전한 자세의 야당이 될 것을 희구해 마지 않는다.



한일회담은 이제 막바지에 왔다고는 하지만 어느 의미에서 보면 교섭은 이제부터라고도 볼 수 있다. 평화선문제로 말하더라도 국방선으로서의 평화선이 꼭 확보되고 동시에 그것은 어족보호선(魚族保護線)으로서 유효적절히 활용되지 않으면 안 된다.



청구권문제만 하더라도 민간베이스의 경우, 그 액수는 증가돼야 할 것은 물론이요, 무상, 유상의 어느 경우를 막론하고 한국경제의 비약적 성장을 위하여 효과를 발휘하지 않으면 안 된다. 이 모든 것이 제대로 이루어지려면 여야간의 당리당략을 초월한 국가이익 앞의 단결이 긴요하다.

한일회담을 강행하는 명분으로서 박 정권은 극동자유진영의 단결을 내세우기가 일쑤이다. 정구영 씨도 중공의 핵실험과 월남사태, 그리고 가난과 인구과잉에 허덕이는 우리 나라의 실정 등을 들어 한일국교의 조속한 정상화만이 증대되는 위기를 막을 수 있다고 말하고 있다. 만일 일본이 극동자유진영의 일원으로서 허심탄회한 태도로 반공의 일익을 담당하고 나선다면, 정씨의 소론은 정당성을 얻을 수 있을 것이다.



그러나 오늘날 일본의 태도는 반공진영의 일원으로서 보다 체면을 가리지 않는 장사꾼으로서의 촉수가 더 재빠른 것 같다. 반공은 한국과 대만과 그리고 미국이 해줄 것이다. 우리는 장사나 해야지! 중공이 핵실험을 통하여 국제적으로 발언권이 향상되면 일본은 돈을 벌어 후진국을 그들의 경제권 하에 넣음으로써 중공과 대결할 수 있을 것이다. 아니 중공과 극동반공국가간의 대립은 일본의 장사를 더욱 잘되게 할 수도 있을 것이다. 월남사태도 장사의 좋은 미끼이다. 일찍이 6.25사변으로 한국사람들은 피를 흘리고 일본사람은 살찐 경험을 잊지 않고 있다.(중략)



만일 현재 나타난 선에서 한일회담이 결말된다면 공화당정권의 계산으로서는 우선 급한 불을 끌 수 있으며, 또 내후년 환거(還去) 때까지 경제파탄을 미봉(彌縫)해 나갈 수도 있다고 보는 것 같다. 나라의 장래보다 정권과 당의 장래를 생각할 때 한일회담을 아니 서두를 수 없다. 사실은 작년에 해치우려고 했던 것이 6.3사태로 늦어졌는데, 그동안 손질할 만한 반대세력에 손질도 했으니 금년 상반기 중에는 어떻게든 결말을 내야만 하겠다는 뱃심인 것 같다. 이때 나라의 권익을 지키고 또 앞날을 근심하는 야당이 이를 강력히 반대하는 것은 너무도 당연한 일이 아닐 수 없다.

재작년 공화당 전 의장이었던 김종필 씨가 대전 기자회견에서 발언하기를 "내가 이완용이가 되는 한이 있더라도 한일회담은 꼭 성공시키겠다"고 말한 사실과 그 후 박 대통령 특사로 동경에 가서 일본 오히라 외상을 만나 세칭 '김·오히라 메모'를 작성한 그것은 김종필 씨가 오히라를 매달려고 간 것인가 또는 김씨가 오히라에게 매달리려고 간 것인가. 정 의장은 진심으로 "현 정부가 국민 이외에 따로 매달릴 곳이 없다"고 이 소론에서 말한 것처럼 생각한다면 건망증이 없는 한 작년 '6.3데모'야말로 국민의 진정한 소리가 아니고 무엇인가.



이 나라 지성인이 총집결한 대학생들은 말고 또 다른 데에 진정한 국민이 따로 있단 말인가. 정 의장이 과연 이 대학생들의 집결체를 제외하고 따로 국민이 있다고 사고한다면 나도 정 의장의 말을 빌려 '횡설수설이 등에 냉수삼곡(冷水三斛)을 퍼붓는 감'이 없지 않다.

덧붙이는 글 | [현대사의 논쟁과 쟁점]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

박정희는 권력을 찬탈한 후 조급증에 시달렸다. 군 내부의 반혁명 세력은 중앙정보부 등 정보기관을 통해 싹을 자르고, 야당과 학생·언론 등 비판세력은 권력을 동원해 진압했으나, 정통성이 없는 정부로서 국민에게 무엇인가 가시적인 업적을 내보이고 싶어 했지만 길을 찾기 쉽지 않았다.그것이 일본과의 국교정상화를 통해 경제발전의 투자재원을 확보하는 일이었다. 1960년대 들어 미국은 새로운 동아시아 전략의 일환으로 한일간의 국교정상화 문제를 강력히 제기하고, 일본에서는 자본의 해외 진출 욕구, 여기에 박정희 권력 내부에는 일본군 장교 출신들이 핵심으로 자리잡고 이들은 친일성향과 향수를 갖고 있었다. 이같은 복합적인 여건으로 한일국교정상화를 위한 굴욕적인 회담이 열리게 되었다.이를 둘러싸고 여야, 재야, 종교, 대학가에서 거센 찬반의 논쟁이 일었다. 여기서는 정부 여당과 야당 사이에 있었던 논쟁을 알아본다. 아쉬운 점은 발표 지면을 확인하지 못하고 이도성 편저 <실록 박정희와 한일회담>(한송, 1995.)을 인용했음을 밝힌다.윤보선(민정당 총재, 굴욕 외교방어투쟁위원위원장)은 1965년 3월 5~6일 '현 상태하에선 국교자체를 반대한다'는 시론을 발표했다. 요지는 다음과 같다.정구영(공화당 의장)은 이에 대해 3월9일 '윤씨 소론(所論)을 반박한다'에서 다음과 같이 반론을 폈다. 요지는 다음과 같다.이에 대해 정일형(민주당, 굴욕외교투위 지도위원)은 3월11일 '정씨 논박을 개탄한다'는 반론을 썼다. 요지이다.정구영의 글에 대해 야권에서 비판이 이어졌다. 장택상(굴욕외교투쟁위원회 지도위원)이 3월 15일 '공화당 정의감에 묻는다'를 발표했다. 요지.이 밖에 이재학(전 민의원 부의장)이 3월 16일 '정부는 국민을 속이고 있다', 원용석이 3월 18일 '조금도 저자세도 아니다', 김영삼이 '두 나라 정부에 묻는다'(3월 23일), 홍종철(지부 대변인)이 '국민의 양심이 호소한다'(3월 25일)를 발표하여 논쟁이 확산되었다.