퇴직연금 깨는 청년 과학기술인 증가... "윤 정부 R&D 삭감 여파"

경제

25.10.10 10:05최종 업데이트 25.10.10 10:05

[국회-과방위] 황정아 의원, 올해 9월까지 퇴직연금 중도인출 신청 22명 역대 최다… '40대 이하' 집중

더불어민주당 황정아(대전 유성을) 국회의원
더불어민주당 황정아(대전 유성을) 국회의원 ⓒ 황정아

최근 회생 및 파산을 이유로 퇴직연금을 깬 과학기술인이 크게 늘어난 것으로 확인됐다.

10일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 황정아 더불어민주당 의원이 과학기술인공제회로부터 제출받은 자료에 따르면 2022년도부터 올해 9월 30일까지 '개인회생'을 위해 퇴직연금 중도인출을 신청한 과학기술인은 모두 62명이었다. 금액은 13억 8000만 원에 달했다.

연도별로는 2022년도 6명(2억3000만 원), 2023년도 18명(4억5000만 원), 2024년도 16명(3억1000만 원)이었고, 올해는 9월까지 집계된 것만도 22명(3억9000만 원)으로 역대 최다인 것으로 파악됐다.

특히 연구개발인력의 허리층인' 40대 이하' 과학기술인의 퇴직연금 중도인출이 급증해 자금 사정이 매우 나빠진 것으로 나타났다. 2022년도 3명(3000만 원)이었으나, 2023년도 11명(1억1000만 원), 2024년도 15명(3억 원)이었으며, 올해는 현재까지 21명(3억 6000만 원)으로 전년치를 이미 넘어섰다.

황 의원은 이런 상황에 대해 윤석열 정부의 연구개발(R&D) 예산 삭감 여파가 쳥년 과학인들의 생계까지 와 닿은 것 아니냐고 지적했다.

구체적으로 살펴보면 '30대' 청년 과학기술인의 경우 2022년 2명(1000만 원)에서 2023년 5명(9000만 원), 2024년 6명(3000만 원), 올해 9월까지 12명(1억6000만 원)이 퇴직연금 중도인출을 신청했다. 지난해(2024년)에는 개인회생으로 퇴직연금을 깬 20대 과학기술인도 3명 있었다.

황정아 의원은 "윤석열 정권이 과학기술계를 카르텔로 매도하고, 근거 없이 강행한 R&D 예산 폭거가 결국 과학기술인의 삶과 생계를 위협하는 처참한 결과로 이어졌다"면서 "이 여파에서 하루빨리 벗어나 과학기술인이 연구 등에 전념하고 미래를 설계할 수 있도록 충분한 재정적 지원과 안정적인 근무 환경이 조성돼 한다"고 강조했다.

퇴직연금 중도인출 현황(과학기술인공제회)
퇴직연금 중도인출 현황(과학기술인공제회) ⓒ 황정아 국회의원실

#과학기술인#퇴직연금#개인회생#과학기술정보방송통신위원회#국감자료

