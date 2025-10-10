"매우 조심해야" 전문가 경고, 가자지구 '절호의 기회' 놓치지 않으려면

큰사진보기 ▲현지시각 9일 팔레스타인 주민들이 가자지구 남부 칸 유니스에서 이스라엘과 하마스가 평화 협상 1단계에 합의했다는 소식을 듣고 기뻐하고 있다. ⓒ 연합뉴스/AP 관련사진보기

큰사진보기 ▲'지금이 아니면 영원히 안 된다'가자지구 전쟁 발발 만 2년을 사흘 앞둔 지난 10월 4일(현지시간) 저녁 인질 석방 촉구 집회가 열린 이스라엘 텔아비브미술관 앞 '인질 광장' 모습. 이스라엘 최대 명절 로시하샤나(나팔절)와 욤키푸르(속죄일)를 지내고 나온 시민들이 몰려들어 옴짝달싹할 수 없을 정도였다. 주변 도로에도 행진 대열이 운집하며 극심한 차량 정체가 빚어졌다. 주최 측은 참석 인원을 약 20만 명으로 추산했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시각 10월 9일 미국 워싱턴 D.C. 백악관에서 열린 각료회의에서 발언하고 있다. 트럼프 대통령은 이스라엘과 하마스가 가자 평화 계획 1단계에 합의했다고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스/EPA 관련사진보기

이스라엘과 가자지구의 하마스가 10월 8일 밤(현지시각) 이집트에서 1단계 휴전에 합의했다. 양측이 합의한 내용에는 가자지구에 억류된 이스라엘 인질 석방, 이스라엘군의 공격 중단과 일정선까지의 철수, 구호품 반입 등이 포함돼 있다. 10월 9일 밤 이스라엘 내각은 양측이 합의한 내용을 승인했고 이로써 24시간 내에 휴전이 발효된다.이는 1단계 합의고 종전이 아닌 휴전으로 사실 앞으로 논의하고 협상할 내용이 더 많다. 하지만 당장 가자지구에 포성이 멈추고 인명 피해가 중단될 것이란 점에서 매우 환영할 일이다. 또 종전 협상이 계속될 거란 점에서 큰 의미가 있다.휴전 발효와 동시에 하마스는 가자지구에 억류된 모든 이스라엘 인질을 석방해야 한다. 현재 가자지구에는 48명의 인질이 있는데 그 중 20명은 살아있다고 알려졌다. 이스라엘 인질 석방과 함께 팔레스타인 수감자들도 석방된다. BBC는 팔레스타인 소식통을 인용해 약 250명의 팔레스타인 죄수와 가자지구 전쟁 이후 구금된 약 1700명이 석방될 예정이라고 밝혔다.가자지구를 기근에 빠뜨린 이스라엘의 구호품 반입 통제도 풀리게 된다. 이 소식통은 BBC에 이스라엘이 하루 400대 트럭 분량의 구호품 반입을 허용할 것이고 협상 진행에 따라 더 늘어날 것이라고 말했다. 전쟁 전에 가자지구에 반입된 구호 트럭은 하루 500-600대 정도였다.이번 휴전이 의미가 있는 건 2년 이상 계속된 참혹한 전쟁을 끝낼 수 있는 절호의 기회가 마련됐기 때문이다. 또한 국제사회에서의 비난과 고립이 심해지고 있는 가운데 트럼프 대통령의 압박까지 받는 이스라엘이 트럼프 대통령이 보낸 미국 특사까지 있는 가운데 합의한 것이기 때문이다. 이런 점에서 이번 휴전 합의를 끌어낸 최대 공로자는 트럼프 대통령이라는 평가도 있다.그러나 이는 미국과 트럼프 대통령, 그리고 전임자인 바이든 대통령이 이스라엘을 압박해 전쟁을 일찌감치 끝낼 수 있었음에도 하지 않았다는 것을 말해주는 것이기도 하다. 그러므로 미국이 가자지구 전쟁을 지속시키고 집단학살과 기근을 만든 이스라엘에 공모했다는 비난을 피할 수는 없다.세계가 이번 합의를 환영하고 있지만 여전히 이스라엘에 대한 의심과 우려의 시선이 있는 것 또한 사실이다. 가장 큰 우려는 하마스가 인질을 모두 석방한 뒤 이스라엘이 약속대로 신속하게 군을 트럼프 대통령이 설정한 황색선(Yellow Line)까지 철수할 것인가다. 만일 이스라엘이 여러 이유를 대면서 철수를 지연시키거나 미룬다면 더는 '인질'이라는 협상 카드가 없는 하마스로선 마땅한 대응책이 없기 때문이다.이스라엘이 구호품 대량 반입 허용을 약속했지만 굶주리는 주민들을 위해 얼마나 신속하게 진행될지 또한 지켜봐야 할 문제다. 구호품 반입은 여전히 이스라엘군의 허락 없이는 가능하지 않고 그동안의 행태처럼 이스라엘군이 점검 절차를 지연시키거나 일부 물품의 반입을 거부할 수도 있기 때문이다. 구호품 대량 반입이 절실한 상황에서 고의적인 지연이 있거나 신속 절차가 실행되지 않는다면 휴전 속에서도 기근 상황은 계속될 수밖에 없다.이번 휴전은 종전을 전제로 한 것이라는 점에서 의미가 크지만 종전 조건을 합의하기 위해 향후 협상할 내용이 더 많기 때문에 마냥 안도할 수만은 없는 상황이다. 향후 합의에서 가장 큰 문제는 하마스 무장 해제, 이스라엘군 완전 철수, 그리고 가자지구 통치 방식 등이다.하마스 무장 해제에 대해서는 아직 구체적인 논의가 이뤄지지 않은 것으로 보인다. 하마스 또한 트럼프 대통령의 평화구상 수용 입장을 발표하면서 이에 대해서는 언급하지 않았다. 하마스가 쉽게 무장 해제에 동의하지는 않을 것이라는 우려가 있지만 동시에 하마스가 결심을 하더라도 어떤 방식으로 무기 회수와 무장 해제를 실행할지, 그리고 하마스와 다른 무장 집단 대원들의 신병을 어떻게 처리할지는 복잡한 문제다. 이들 모두 가자지구 주민이고 가족이 있는데 미국과 이스라엘이 이들을 마치 테러범 다루듯 한다면 가자지구는 혼란에 빠지고 주민들의 불만은 높아질 수밖에 없을 것이다.이스라엘군의 완전 철수 시점을 합의하는 것 또한 큰 과제다. 트럼프 평화구상을 수용한 후에도 이스라엘은 가자지구에서의 완전 철수를 부인했다. 평화구상에는 가자지구에 국제안정화군(International Stabilization Force/ISF)을 배치하고 ISF가 팔레스타인 경찰을 훈련하고 가자지구 통제와 안정화를 마치면 이스라엘군이 철수한다고 되어 있다. 하지만 ISF를 어떻게 구성할 것인지, 유엔 등 국제기구와 어떻게 협력할 것인지, 이스라엘군이 거기에 관여할 것인지 등의 세부 사항은 없다. 다만 이스라엘이 가자지구를 점령하거나 합병하지 않을 것이라는 점만 명시하고 있다.미국의 CBS에 따르면 휴전 합의 후 하마스는 "가자지구 전쟁이 종식되고 점령군(이스라엘군)의 완전 철수가 보장되고 인도주의 물품의 반입이 허용될 것"이라고 말했다. 이스라엘군 완전 철수가 어느 정도 논의된 것인지는 알 수 없으나 이는 하마스가 이스라엘군 완전 철수를 협상의 최종 목표 중 하나임을 확인한 것으로 볼 수 있다. 그러나 이에 대한 논의는 이제부터 시작되어야 하고 여러 면에서 난관에 직면할 것으로 보인다.가자지구 향후 통치에 대한 것도 관건이다. 트럼프 평화구상은 향후 가자지구 통치에서 하마스는 물론 개혁 완수 우선이라는 조건하에 팔레스타인 자치정부(PA)도 배제하고 있다. 대신 트럼프 대통령이 의장을 맡는 '평화 회의(Board of Peace)'를 제안하고 있지만 이는 국제사회의 합의가 아니라 미국과 이스라엘의 합의라는 점에서 신뢰하기 힘든 면이 있다.만일 이를 통해 국제사회의 참여와 동의를 배제한 채 미국과 이스라엘의 이익을 대변하는 가자지구 통치가 이뤄진다면 가자지구, 나아가 팔레스타인의 미래는 어두울 수밖에 없다. 또한 전 세계 국가의 80% 이상이 지지하는 팔레스타인 국가 수립은 현실화되지 않고 팔레스타인은 사실상 미국과 이스라엘의 식민지로 전락할 수도 있다.사실상 이 점이 트럼프 평화구상의 가장 큰 취약점이자, 휴전 합의에도 많은 전문가가 우려와 의심의 눈초리를 거두지 않는 이유다. 보통 휴전 또는 종전 합의가 이뤄지면 국제사회의 동의 아래 유엔 주도의, 또는 유엔이 특별히 설치한 기구가 총괄·집행하는 종전 감시와 평화 정착·재건 과정이 이뤄진다. 유엔 기구가 아니더라도 그에 상응하는 국제기구가 설치돼 이를 실행한다.그러나 유엔에 반감이 큰 트럼프 대통령과 네타냐후 총리가 유엔과 협력할 가능성은 현재로선 없어 보인다. 다른 지역 안보 기구들과의 협력도 특별히 명시하지 않고 있다. 이 점이 가자지구 미래의 불확실성을 높이는 가장 취약한 곳이다. 외교 사안에서조차 쉽게 말을 바꾸는 트럼프 대통령과 전쟁 내내 자신의 정치적 이익과 이스라엘 극우 정치인들의 압력으로 휴전, 구호품 반입 등과 관련해 반복적으로 약속을 깬 네타냐후의 개인적 문제 또한 불안한 지점이다. 이런 불확실성을 제거하기 위한 협상 또한 향후 큰 쟁점 중 하나가 될 것으로 보인다.누라 에라카트 루트거 대학 교수는 <알자지라>에 이번 휴전 합의의 성공이 국제사회가 아닌 미국과 이스라엘의 판단에 의존하고 있다는 점에서 "매우 조심해야 한다"고 지적했다. 그러면서 "국제사회가 (협상을) 선도하고 미국과 이스라엘이 성공 여부를 결정하도록 놔두지 않아야 한다"며 "국제사회의 시스템이 실패하면 팔레스타인은 위기에 처할 수 있다"고 지적했다.휴전이 발효되면서 일단 가자지구 주민들은 폭격을 걱정하지 않게 됐고 식량 부족 문제도 점차 완화될 것으로 보인다. 그러나 이런 긍정적이고 낙관적인 상황이 얼마나 이어질지 벌써 조심스런 분석들이 나오고 있다. 때문에 국제사회의 경계와 감시가 더욱 절실히 필요한 상황이다.