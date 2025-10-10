아버지의 노화를 받아들이는 법

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

덧붙이는 글 | 브런치스토리와 블로그에도 실릴 예정입니다.

어린 시절에는 영원히 어른이 되지 않는 줄 알았다. 눈앞의 하루보다 피터팬의 네버랜드가 오히려 현실처럼 느껴졌다. 열 살 아이가 마흔 넘긴 어른이 되는 것만큼 아빠가 노인이 되는 일은 동화 속 판타지로 여겨졌다. 평생 젊고 든든한 모습 그대로 일 줄 알았다.흐르는 세월 따라 나이와 신체가 변화는 건 어쩔 수 없다. 세상에 태어나면 누구도 거스를 수 없는 삶의 흐름이다. 손가락으로 겨우 나이를 꼽던 아이가 기억 속 아빠만큼 나이를 먹자 그는 더 이상 젊지 않은 노인이 되었다. 아버지의 젊음은 영원할 줄 알았는데 어느새 노인 한 사람으로 서 있었다. 그의 젊지 않음은 낯선 도시에 도착한 이방인처럼 낯설고 생경하기까지 하다. 기억 속 정정했던 모습은 빨리 감기를 한 것처럼 지나가고 오늘 만난 모습은 노인이라 부를 수밖에 없었다. 아직은 젊다고 믿고 있지만 아버지 연세도 벌써 일흔에 다다랐다. 살아온 날을 숫자로 헤아리니 새삼 세월의 두께와 무게가 실감 났다.어린 시절, 부모와 어른은 다 옳은 줄 알았다. 그들은 늙지 않는 줄 알았고 죽음은 먼 나라 이야기인 줄 알았다. 막상 어른이 되고 부모가 되어보니 나이를 먹는다고 완벽한 건 아니었다. 진짜 어른이 된다는 건 스스로 불완전함을 인정하는데서 시작한다. 나의 생각과 행동이 틀릴 수 있음을, 성급한 판단이 고정관념의 한 부분일 수도 있음을 깨우쳐간다.불혹을 지나면서도 여전히 미혹되고 자주 흔들린다. 뚜렷해질 줄 알았던 미래와 삶은 매일이 불투명하고 눈뜨면 새로운 변화에 적응하기 바쁘다.그때의 아버지는 이 시기를 어떻게 보냈을까.사시사철 변함없는 침엽수 같던 그도 계절 바뀌면 잎이 떨어지고 긴 겨울을 앙상하게 지내야 하는 활엽수였다는 걸 이제야 깨닫는다.최근 개인적인 변수로 아버지는 홀로 지내야 할 상황이다. 모시고 지낼 상황도 되지 않아 마음이 무거웠다. 대신 소정의 용돈과 함께 오전 내내 만든 밑반찬과 국을 전해 드렸다. '그는 더 이상 젊지 않다'는 문장이 현실로 다가올 때마다 슬퍼진다. 그걸 깨닫는데 이토록 많은 시간이 필요했다니. 밑반찬이 담긴 가방을 내밀자 아버지는 미리 준비한 듯한 검정비닐봉지를 내미셨다."들고 가서 애들 먹여라."봉지 안에 960ml 우유와 요플레 두 묶음이 담겨있었다. 냉장고에서 꺼낸 지 얼마 되지 않았는지 비닐봉지는 아직도 차가웠다. 그 속에는 무뚝뚝한 아버지 얼굴과 달리 뜨거운 마음이 수줍게 숨어 있었다. 열기와 우유의 냉기가 나란히 체온을 주고받을 동안 아버지와 36.5도의 인사를 나눴다.돌아선 아버지 걸음이 느릿하다. 한해 지날수록 걷는 속도는 더 느려질 것이다.깨달음은 늦고 깨닫는 순간은 늘 아프기만 하다. 후회하지 않기 위해 조금씩 그를 향해 발걸음을 내딛는다. 느린 그림자를 향해 닮은 그림자 하나가 천천히 따라 걷는다.