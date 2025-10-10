언니라니, 언니라니... 보름달보다 큰 웃음달이 떴다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
요 며칠 몸이 유난히 찌뿌둥했다. 매일같이 걷던 루틴이 깨지자, 쉬는 날인데도 오히려 몸이 더 무거웠다. 몸도 마음도 멈추면 금세 녹이 슬어버린다. 운동화를 신으니 발끝에서부터 힘이 솟는다.
집 앞에 서서 숨을 크게 들이마셨다. 가을밤의 공기가 코끝을 타고 폐 깊숙이 스며든다. 그 공기는 시원하고, 바람결은 반갑다.
나는 숨을 고르고 힘차게 발걸음을 내딛는다. 한 걸음, 두 걸음... 그 익숙한 리듬이 몸 안 어딘가를 깨운다. 그리고 마음속에서 저절로 외친다.
"아, 역시 나오길 잘했어."
바람이 목덜미를 스치고, 은은한 풀냄새가 코끝을 간질인다. 명절 동안 쌓인 기름기와 나른함이 한 겹씩 벗겨지는 듯하다.
밤하늘에는 이부자리 같은 구름이 덮여있고, 멀리서 개 짖는 소리가 들린다. 고요한 동네의 이런저런 소리들은 묘한 마음의 위안이 된다. 나는 언제나처럼 팔을 크게 흔들며 빠르게 걷기 시작한다. 오늘의 밤공기는 명절 특유의 정적이 섞여 있다.
평소 오고 가던 차도 뜸하고 평소 이 시간에 마주치던 조깅하는 이웃들도 거의 보이지 않는다. 평소에도 조용했던 골목이 더욱 고즈넉하다.
'다들 가족들과 모였겠지, 오랜만에 부모님 댁으로 갔을 수도 있고. 아니면 다들 여행들을 갔을까.'
걷다 보니 어느 집 담장 너머에서 고기 굽는 냄새가 공기 중에 퍼진다. 두런두런 이야기 소리와 웃음소리가 밤공기 속에서 방울방울 터진다. 조용한 가운데 그래도 명절이구나 싶다. 밤공기는 시원하고 어느 집 감나무는 실하게 영근 감들의 무게를 지탱하기 어려운지 가지가 담장을 넘었다. 대롱대롱 달린 감들이 마치 주황빛 등불 같다.
그 빛이 바람에 흔들릴 때마다, 내 마음 한구석도 따라 흔들린다. 익어가는 계절, 익어가는 나이, 그 둘이 묘하게 겹쳐진다.
저 멀리서 반짝이는 불빛 하나가 보였다. 작은 바퀴 달린 씽씽카에 알록달록 불빛이 달려 있고, 그 위에는 나풀나풀한 원피스를 입은 꼬마가 타고 있었다. 꼬마 곁에는 자그마한 아주머니 한 분이 함께 걷고 있다. 아마 꼬마의 할머니인가 보다. 집집마다 새어 나오는 노란 불빛 덕분에 두 사람의 모습이 제법 또렷하다.
꼬마의 짧은 다리와 할머니의 느릿한 걸음이 나란히 이어진다. 그 모습이 정겹다. '명절이라 손녀가 놀러 왔나 보다.' 나는 그들을 향해 살짝 미소 지으며, 걸음을 늦추지 않고 지나쳐간다.
그런데 그때, 등 뒤에서 들려온 목소리.
"저기 저 언니, 엄청 빠르게 걷네. 우리도 저 언니처럼 걸어볼까?"
순간, 내 귀가 당나귀 귀처럼 커졌다.
다시 이어 들리는 말. "와, 언니 빠르지? 우리도 빨리 걷자!"
그리고 바로 뒤따르는 꼬마의 또렷한 목소리. "응, 언니 빠르다."
언니? 언니라니!
내 발걸음이 잠시 흔들렸다. 본능적으로 뒤를 돌아봤다. 할머니와 꼬마가 내 쪽을 향해 활짝 웃고 있었다. 그 미소가 어찌나 환했는지, 순간 세상이 한결 부드러워졌다. 나는 웃음을 참지 못하고 또 한번 돌아보았다. 그러자 꼬마가 손을 흔들었다. 나는 그대로 걸음을 이어갔다.
마치 그 '언니'라는 단어에 마법이 걸린 것처럼, 발이 더 가볍고 빠르게 움직였다. 걷는 내내 입가에 미소가 번졌다. 언니! 언니! 언니!
그 단어가 내 머릿속을 빙글빙글 맴돌았다.
꼬마의 할머니는 단순히 '아줌마' 대신 '언니'라고 말해준 걸까? 혹은 어두운 밤이라 내가 젊어 보였던 걸까? 아니면, 그저 듣는 내 기분을 살짝 띄워주려는, 세심한 다정함이었을까? 생각이 꼬리를 물며 이어졌다.
평소의 나라면 아마 그 자리에서 멈춰 "아이고, 예쁘다. 할머니랑 놀러 나왔구나?" 하며 말을 걸었을 것이다. "보기 너무 좋아요." 그 말 뒤로 웃음 한 줄도 덧붙였겠지. 하지만 그날은 달랐다.
나는 멈추지 않았다. 그 '언니'라는 말이 내 다리 근육 어딘가를 자극한 듯, 발이 더 가볍고 빠르게 움직였다. 한참을 걸으며 혼자 피식피식 웃었다.
오십이 넘어서, 꼬마 입에서 '언니'라는 말을 듣게 될 줄이야. 그 한마디가 나를 멈추지 못하게 했다.
언니라 불리니, 정말로 발끝이 다시 살아났다. '그래, 오늘은 그냥 언니로 걷자.'
집으로 돌아오는 길, 달 대신 가로등 불빛이 인도를 비추고 있었다. 나는 문득, 그 불빛 아래에 비친 내 그림자를 바라보았다.
언젠가부터 내 그림자는 조금은 굽어 있었다. 시간이 지나며 어깨는 무게를 배웠고, 허리는 습관처럼 숙여졌다. 하지만 그날따라 내 그림자가 유난히 곧고, 경쾌하게 흔들렸다. 마치 진짜 '언니'가 된 듯, 생기 있는 걸음으로 나란히 걷고 있었다. 사람의 마음이란 참 묘하다. 누군가의 한마디가 몸의 무게중심을 바꾸고, 한 줄의 말이 마음의 방향을 바꾼다.
그날 밤 나를 다시 세운 건 근육도, 의지도 아닌 단 두 글자, '언니'였다. 걸을수록 마음이 밝아지고, 어깨가 가벼워졌다. '언니'라는 단어는 어쩌면 나이를 잊게 만드는 묘한 매력이 있는 것일지 모르겠다. 그렇게 나는 그 길을 한 바퀴, 두 바퀴, 세 바퀴나 더 돌았다. 연휴 내내 비가 잦아 보름달은 보지 못했지만,
그날 밤 나는 쟁반 같은 웃음달 하나를 마음속에 품었다.
그 웃음달은 내 발걸음을 밝히고,
내 마음을 환하게 비추었다.
그리고 걷게 했다.
'언니의 발걸음으로.'
그날의 언니라는 단어는 내게 단지 젊게 불린다는 기분 좋은 오해 때문이 아니라, 그 말 속에는 '누군가에게 여전히 생기 있는 존재'로 비친다는 따뜻한 인정과 다정한 시선이 함께 담겨 있었다.
나이 들어간다는 건 점점 움직임의 속도와 빈도를 줄여가는 일 같다. 몸도, 말도, 마음도 조심스러워지고, 세상과의 거리를 살짝 두며 스스로의 자리를 작게 줄여가는 일. 그런데 그날 밤, 귀여운 꼬마의 한마디가 내 안의 무게추를 톡, 건드려 주었고 내 안의 리듬을 깨워주었다.
걷는다는 건 어쩌면 그렇게 다시 나를 일으키는 일인지도 모르겠다. 세상 속으로 그리고 내 안으로, 느려졌던 생의 리듬을 다시 깨워주는 것.
그리고 깨달았다. 우리가 서로에게 던지는 말 한마디가 때로는 운동보다 더 큰 힘이 된다는 것을.
그 말이 하루를 버티게 하고, 한 사람을 다시 세우는 빛이 된다는 것을.
그날 밤, '저기 저 언니'는 그저 나를 향한 오해의 호칭이 아니었다. 그건 내 안에서 잠시 잠들어 있던 '살아 있는 나'를 깨우는 주문
이었다. 보름달보다도 더 크고 환한 그 주문이 내가 걷는 길 위를 오래도록 비춰주었다.