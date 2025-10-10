언니라니, 언니라니... 보름달보다 큰 웃음달이 떴다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲씩씩한 나의 그림자활력있게 걷는 나의 모습이 그림자에서도 느껴졌다. ⓒ 이수정 관련사진보기

요 며칠 몸이 유난히 찌뿌둥했다. 매일같이 걷던 루틴이 깨지자, 쉬는 날인데도 오히려 몸이 더 무거웠다. 몸도 마음도 멈추면 금세 녹이 슬어버린다. 운동화를 신으니 발끝에서부터 힘이 솟는다.집 앞에 서서 숨을 크게 들이마셨다. 가을밤의 공기가 코끝을 타고 폐 깊숙이 스며든다. 그 공기는 시원하고, 바람결은 반갑다.나는 숨을 고르고 힘차게 발걸음을 내딛는다. 한 걸음, 두 걸음... 그 익숙한 리듬이 몸 안 어딘가를 깨운다. 그리고 마음속에서 저절로 외친다."아, 역시 나오길 잘했어."밤하늘에는 이부자리 같은 구름이 덮여있고, 멀리서 개 짖는 소리가 들린다. 고요한 동네의 이런저런 소리들은 묘한 마음의 위안이 된다. 나는 언제나처럼 팔을 크게 흔들며 빠르게 걷기 시작한다.평소 오고 가던 차도 뜸하고 평소 이 시간에 마주치던 조깅하는 이웃들도 거의 보이지 않는다. 평소에도 조용했던 골목이 더욱 고즈넉하다.'다들 가족들과 모였겠지, 오랜만에 부모님 댁으로 갔을 수도 있고. 아니면 다들 여행들을 갔을까.'걷다 보니 어느 집 담장 너머에서 고기 굽는 냄새가 공기 중에 퍼진다. 두런두런 이야기 소리와 웃음소리가 밤공기 속에서 방울방울 터진다. 조용한 가운데 그래도 명절이구나 싶다.그 빛이 바람에 흔들릴 때마다, 내 마음 한구석도 따라 흔들린다.저 멀리서 반짝이는 불빛 하나가 보였다. 작은 바퀴 달린 씽씽카에 알록달록 불빛이 달려 있고, 그 위에는 나풀나풀한 원피스를 입은 꼬마가 타고 있었다.꼬마의 짧은 다리와 할머니의 느릿한 걸음이 나란히 이어진다. 그 모습이 정겹다. '명절이라 손녀가 놀러 왔나 보다.' 나는 그들을 향해 살짝 미소 지으며, 걸음을 늦추지 않고 지나쳐간다.그런데 그때, 등 뒤에서 들려온 목소리.순간, 내 귀가 당나귀 귀처럼 커졌다.다시 이어 들리는 말.그리고 바로 뒤따르는 꼬마의 또렷한 목소리.내 발걸음이 잠시 흔들렸다. 본능적으로 뒤를 돌아봤다. 할머니와 꼬마가 내 쪽을 향해 활짝 웃고 있었다. 그 미소가 어찌나 환했는지, 순간 세상이 한결 부드러워졌다. 나는 웃음을 참지 못하고 또 한번 돌아보았다. 그러자 꼬마가 손을 흔들었다. 나는 그대로 걸음을 이어갔다.그 단어가 내 머릿속을 빙글빙글 맴돌았다.꼬마의 할머니는 단순히 '아줌마' 대신 '언니'라고 말해준 걸까? 혹은 어두운 밤이라 내가 젊어 보였던 걸까? 아니면, 그저 듣는 내 기분을 살짝 띄워주려는, 세심한 다정함이었을까? 생각이 꼬리를 물며 이어졌다.평소의 나라면 아마 그 자리에서 멈춰 "아이고, 예쁘다. 할머니랑 놀러 나왔구나?" 하며 말을 걸었을 것이다. "보기 너무 좋아요." 그 말 뒤로 웃음 한 줄도 덧붙였겠지. 하지만 그날은 달랐다.언니라 불리니, 정말로 발끝이 다시 살아났다.집으로 돌아오는 길, 달 대신 가로등 불빛이 인도를 비추고 있었다.언젠가부터 내 그림자는 조금은 굽어 있었다. 시간이 지나며 어깨는 무게를 배웠고, 허리는 습관처럼 숙여졌다. 하지만 그날따라 내 그림자가 유난히 곧고, 경쾌하게 흔들렸다.그날 밤 나를 다시 세운 건 근육도, 의지도 아닌 단 두 글자, '언니'였다. 걸을수록 마음이 밝아지고, 어깨가 가벼워졌다. '언니'라는 단어는 어쩌면 나이를 잊게 만드는 묘한 매력이 있는 것일지 모르겠다. 그렇게 나는 그 길을 한 바퀴, 두 바퀴, 세 바퀴나 더 돌았다. 연휴 내내 비가 잦아 보름달은 보지 못했지만,그날의 언니라는 단어는 내게 단지 젊게 불린다는 기분 좋은 오해 때문이 아니라,나이 들어간다는 건 점점 움직임의 속도와 빈도를 줄여가는 일 같다. 몸도, 말도, 마음도 조심스러워지고, 세상과의 거리를 살짝 두며 스스로의 자리를 작게 줄여가는 일.걷는다는 건 어쩌면 그렇게 다시 나를 일으키는 일인지도 모르겠다. 세상 속으로 그리고 내 안으로, 느려졌던 생의 리듬을 다시 깨워주는 것.그리고 깨달았다.그날 밤, '저기 저 언니'는 그저 나를 향한 오해의 호칭이 아니었다. 그건 내 안에서 잠시 잠들어 있던이었다.