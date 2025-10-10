트럼프 "이스라엘 인질 13일이나 14일 석방... 중동에 평화 올 것"

큰사진보기 ▲9일(현지시간) 이스라엘 예루살렘에서 열린 내각 회의에 참석한 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(오른쪽 두 번째) 스티브 위트코프 미국 중동 특사 등과 회동하는 모습. ⓒ EPA=연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 하마스가 합의한 '가자 평화구상' 1단계에 따라 하마스에 억류된 이스라엘 인질 20명 전원이 오는 13일이나 14일에 석방될 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 9일(현지시각) 백악관에서 열린 국무회의에서 "어젯밤 우리는 중동에서 중대한 돌파구(momentous breakthrough)에 이르렀다"라며 "이것은 많은 사람이 결코 이뤄질 수 없다고 말했던 일"이라고 강조했다.그러면서 "우리는 가자지구에서의 전쟁을 끝냈고, 더 큰 차원에서는 평화를 만들어냈다"라며 "나는 그것이 지속적인 평화, 영원한 평화가 되기를 바란다. 중동에 다시 평화가 찾아올 것"이라고 말했다.트럼프 대통령은 "우리는 하마스에 억류된 모든 인질의 석방을 확정했다"라며 "그들은 월요일(13일)이나 화요일(14일)에 풀려날 것"이라고 알렸다.이어 "그들을 데려오는 것은 매우 복잡한 과정"이라며 "인질들을 데려오기 위해 무엇을 해야 하는지에 대해서는 말하지 않겠다. 여러분이 가고 싶지 않을 장소들도 있지만, 월요일이나 화요일에 인질들을 데려올 것이다. 그날은 기쁨의 날이 될 것"이라고 덧붙였다.하지만 사망한 인질의 시신을 모두 찾을 수 있느냐는 질문에는 "그렇게 하기는 조금 어려울 것"이라고 인정했다.트럼프 대통령은 "내가 직접 방문하려고 한다"라며 이스라엘과 하마스 간 휴전 협상이 진행 중인 이집트에 가서 평화 협정 서명식에 참석할 것이라고 덧붙였다.아울러 "나는 곧 중동으로 떠날 예정"이라며 "사람들이 이 일에 대해 매우 기뻐하고 있다. 무언가를 해냈다는 사실에 이렇게 전 세계가 찬사를 보내는 것은 지금까지 본 적이 없다"라고 말했다.그는 "가자지구를 사람이 살 수 있는 곳으로 만들 것"이라며 "지금은 그럴 수 없는 곳"이라고 가자지구 재건 계획도 밝혔다.하마스의 협상 대표단을 이끄는 칼릴 알하야도 이날 "우리는 우리 국민에 대한 전쟁과 침략을 종식하고 영구적인 휴전과 이스라엘 점령군의 철수를 이행하기로 합의했다는 것을 발표한다"라며 이번 합의에 따라 이스라엘에서 종신형을 선고받은 팔레스타인인 250명과 이번 전쟁에서 체포된 수감자 1천700명도 석방될 것이라고 밝혔다.AP통신은 "하마스가 모든 인질을 석방한다는 것은 이번 전쟁에서 이스라엘에 대항하는 유일한 수단을 포기한다는 것"이라며 "이는 하마스가 중재자들로부터 이스라엘이 휴전 협정을 위반하지 않는다는 명확한 보장을 받았다는 것을 의미한다"라고 분석했다.트럼프 대통령은 1단계 합의 이행 뒤 2단계 합의 내용에 대해 "우리는 무장 해제(disarming)를 시킬 것"이라며 "앞으로 많은 일이 일어날 것"이라고 말했다. 이는 하마스의 무장 해제를 의미한 것으로 보인다.다만 이스라엘과 팔레스타인 국가가 공존하는 '두 국가 해법'에 대한 견해를 기자들이 묻자 "나는 견해가 없다. 그들의 합의를 따를 것"이라며 당사자들의 합의를 존중하겠다는 입장을 나타냈다.그는 이란도 가자 평화구상을 지지했다면서 "우리는 이란과 협력할 것"이라며 "하지만 우리는 이란에 중대한 제재를 가하고 있으며, 그들이 나라를 재건할 수 있기를 바라지만 핵무기는 가질 수 없다"라고 경고했다.그러나 하마스 고위급 오사마 함단은 로이터통신에 "팔레스타인인 누구도 무장해제를 받아들이지 않을 것"이라며 "팔레스타인인은 무기와 저항이 필요하다"라고 말해 추가 협상에서 갈등을 예고했다.이스라엘 외무장관 기드온 사르는 이날 <폭스뉴스>와의 인터뷰에서 휴전 협정 발표가 가자지구 전쟁의 종식을 의미하느냐는 질문에 "이는 1단계 이행"이라고 답했다.그는 "우리는 전쟁을 재개할 의사가 없다"라면서 "트럼프 대통령의 평화구상이 하마스의 무장 해제를 비롯한 여러 조건을 요구하고 있으며, 이스라엘은 이 계획을 이행할 의지가 분명히 있다"라고 강조했다.이날 회의에 참석한 마코 루비오 미국 국무부 장관은 "미국 대통령이 직접 관여하지 않았다면 이 모든 일은 불가능했을 것이라는 말은 전혀 과장이 아니라는 것을 말씀드리고 싶다"라며 트럼프 대통령에게 공을 돌렸다.또한 "트럼프 대통령은 협상 타결을 위해 세계 지도자들과 매우 중대한 전화 회담을 가졌다"라며 "이는 엄청난 집중력과 헌신이 필요한 일"이라고 강조했다.트럼프 대통령은 "우리는 지금까지 7개의 전쟁을 해결했고, 이번이 여덟 번째"라며 "가장 빨리 끝날 것으로 생각했던 것은 러시아-우크라이나 전쟁이었는데, 그것도 곧 해결될 것이라 본다"라고 밝혔다.