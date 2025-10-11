'군창예기조합'은 '군산권번' 전신으로 추정

큰사진보기 ▲군산항 노동자들이 쌀 선적 작업을 하고 있다(1920년대) ⓒ 일제강점기군산역사관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲동아일보 신년(1923) 광고란에 소개된 군창예기조합 기생들과 김벙문 명창 ⓒ 동아일보 관련사진보기

큰사진보기 ▲이화중선과 그의 음반(출처 한겨레음악대사전) ⓒ 한겨레음악대사전 관련사진보기

큰사진보기 ▲1945년 9월 금강 쪽에서 찍은 군산 시가지(군산근대역사박물관에서 ⓒ 조종안 관련사진보기

덧붙이는 글 | 덧붙임: 필자는 2018년 <군산해어화 100년>(E-book)을 군산문화원을 통해 출간하였고, 개정판을 준비하고 있습니다.



군산은 개항(1899년 5월) 이후 일본 사람만 몰려온 게 아니었다. 일제에 전답을 빼앗긴 농민들이 부둣가 노동자나 정미소 미선공이라도 해서 생계를 유지하려고 가족과 함께 전국 각지에서 이주해왔다. 인구가 급속히 증가하고 도시가 확장됨에 따라 돈다발을 싸 들고 찾아온 사업가를 비롯해 요식업소, 숙박업소 주인도 다수 있었다.1923년 7월 현재 군산 인구는 1만 7000여 명에 호수(戶數)는 4000여 호에 달하였다. 선박을 통한 이출(移出) 무역고(貿易高)는 2000만 원, 이입고(移入高)는 600만 원 이상으로 전 조선 제2항으로 부상하였다. 기생조합(권번)도 한호예기조합, 보성예기조합(보성권번), 군창예기조합 등 세 곳이 성업 중이었다. 눈길을 끄는 대목은 외지 출신 기생도 많았다는 것.1921년 3월 군창예기조합 기생 이화중선(李花中仙), 김녹주(金綠珠), 초옥(楚玉), 산옥(山玉) 등과 남자 명창 김정문(金正文)은 대구예기조합 기생들과 함께 상경, 우미관에서 열린 연주회(17~24일)에서 다양한 공연(가야금 병창, 판소리, 창극 <춘향전> 등)을 펼쳐 갈채를 받았다.-(관련 기사 <군산 기생들 경성 우미관에서 앵콜 공연>)기생 '초옥'과 '산옥'은 1923년 1월 <동아일보> 신년 광고와 기사에서 박향월(朴香月), 장학선(張學仙) 등과 함께 발견된다. 군창예기조합은 1922년 12월 군산좌에서 열린 동광청년회 회관 신축기금 마련을 위한 연예회에 참석, 이화중선(20원), 이명옥(15원) 등과 함께 동정금 30원을 전달한다. 이후 몇 차례 보도됐음에도 조합 위치와 개·폐업 시기는 알 수 없어 아쉬웠다.대구 기생들과 함께 경성 우미관 무대에 올라 박수갈채 받았던 김정문 명창과 명기 이화중선, 김녹주 연보(年譜)를 간략히 정리하였다.1923년 <동아일보> 신년 광고란에 '군창예기조합 김정문(金正文)'이 보인다. 조합 대표인지 판소리 선생인지 정확한 직책은 알 수 없으나 1887년 전북 진안에서 태어나 1920년대 명성을 떨친 명창 '김정문'과 동일인으로 보인다. 한자 이름이 같고 태어난 해, 동선 및 공연 등이 그가 왕성하게 활동했던 시기와 맞물려서다.1921년 3월 경성 우미관에서 8일간(17~24) 열린 갈돕회 돕기 대연주회에 이화중선, 김녹주, 초옥, 산옥 등과 공연했음이 확인되어 신빙성을 더한다. 그가 군산에 기생조합을 설치한 뒤 기예가 뛰어난 동기(童妓)와 기생들을 스카우트하고 신문에 광고도 내면서 지역 행사에 적극적으로 참여하는 등 활동을 활발히 펼치다가 중도에 그만둔 것은 아닌지 유추해 본다.김정문 명창은 1931년 7월 1일 경남 통영 봉래좌(蓬萊座)에서 개최된 명창대회에 송만갑·김추월·이화중선과 함께 참가했다. 이후 경성방송국에 출연(1929~1935), <남도단가>·<남도잡가>·<남도창>·<심청가>·<장부한(丈夫恨)> 등을 방송하였고, 1935년 유명을 달리하였다. 그해 나이 마흔아홉이었다.그가 취입한 단가(短歌) <홍문연(鴻門宴)>과 <광한루(廣寒樓)의 가연(佳緣)>, 흥부전의 <박타령>·<춘향전> 등 판소리 여러 대목이 일본 콜롬비아(Columbia) 레코드사와 시에론(Chieron) 레코드사에 전한다.부산(동래) 출신으로 근대 판소리 여류명창 중 가장 대중적인 인물로 꼽힌다. 판소리 생존이 대중에 의해 좌지우지되던 개화기 이후 대중의 취향에 맞는 애절한 소리로 최고 인기를 누렸다. 다섯 살 때 전남 보성군 벌교면으로 이사, 그곳에서 어린 시절을 보냈다. 열다섯에 전북 남원(南原) 박씨 문중으로 출가하여 평범한 촌부로 살았다.이화중선(李花中仙)은 송만갑협률사 공연을 관람하고 창극에 매료되어 소리 배우겠다고 결심, 남원권번 소리 선생 김정문(金正文)에게 수업을 본격적으로 받는다. 1920년 전후 군산에서 활동했고, 1927년과 1928년 빅터(Victor), 콜롬비아(Columbia) 레코드 회사에서 녹음했으며, 여러 레코드 회사에서 음반을 냈다.1923년 전국 판소리대회에 참가한다. 이후 상경하여 조선권번에 기적(妓籍)을 두고 송만갑·이동백의 지도를 받아 활동하면서 여류명창 반열에 오른다. 자신의 인기를 바탕으로 협률사를 조직하여 전국을 순회했으며, 경성방송국에 출연(1927~1934) <남도단가>·<소상팔경(瀟湘八景)>·<춘향가> 등을 방송하였다.1934년 조선성악연구회 창립에 참여하였고, 1944년 1월 한국 노무자 위안 공연차 일본에 갔다가 해난 사고로 유명을 달리했다.김녹주(金綠珠)는 경남 김해(金海)에서 출생, 12세 때 명창 김정문(金正文)에게 소리를 배운다. 체구가 당당하고 성격도 활달한 데다 선천적으로 좋은 목청과 재질을 타고난 그는 1915년 10월 가정박람회에 출연하는 등 어린 나이에 명창 반열에 오른다. 1918년 송만갑협률사(宋萬甲協律社) 단원으로 발탁되어 공연에 참여하였다.김정문 소개로 김창룡이 주관하는 협률사에 들어가 지방을 순회공연 하면서 명창들의 더늠(기존 판소리에 추가하여 넣은 대목이나 창법)과 표현 동작을 익힌다. 군창예기조합·다동기생조합·한남권번 기생으로 활약했으며, 이화중선·배설향·김초향(대구)·강소춘 등과 함께 명성을 떨쳤다.기록에 따르면 <춘향가>를 잘 불렀고, 특히 어사또가 춘향 집에 당도한 대목과, <사랑가>·<육자배기>에 능통했다. 축음기 음반에 <화초사거리> 취입했다는 데 전해지는 음반은 없다. 경성방송에 출연, <경성잡가(京城雜歌)> 방송했으며, 대구권번에서 소리 선생으로 활동하다가 1923년 병사했다.'군창예기조합'은 1923년 1월 <동아일보> 신년 광고와 그해 7월 <조선일보> 기사를 끝으로 신문에서 보이지 않는다. 또한 '군산권번'은 그해 8월 부산에서 열린 화재구제대연주회(火災救濟大演奏會) 기사에 처음 등장한다. 따라서 '군창예기조합'은 '군산권번' 전신 아닌가 싶다. 여러 정황으로 미뤄 그즈음 '군산예기조합(군산권번)'으로 개칭됐을 개연성이 높기 때문.군산(群山)은 군창(群倉) 혹은 군창(群昌)에서 변화해왔다는 통설이 존재한다. 문헌과 옛 노인들에 따르면 수백 개 구릉지와 야산이 포구와 마을 주위를 둘러싸고 있어 '군창골'로 불리기도 하였다. 130여년 전 지경면(대야면) 주민이 쓴 책자에도 '군창골'로 표기되어 있다.주목되는 것은 '군창(군창골)'은 조선 시대부터 민간인 사이에 사용되어온 지명이고, '군산'은 개항(1899) 이후 일제가 사용하기 시작했다는 점이다. 개항기(1899년 전후) 서류에 일제는 '군산항'으로, 대한제국 정부는 '옥구항(예 옥구항공립소학교)'으로 기록한 것에서도 알 수 있다.1920~1930년대 신문 기사와 광고에서 발견되는 ○○상회(商會), ○○치과의원, ○○이발관, ○○여관, ○○양화점 등에 하나같이 '군창(群昌)'이 들어가는 것도 추정을 가능케 한다. 당시 군산 조선인들은 '신흥정'은 '절골', '둔율정'은 '둔뱀이', '중정', '천조정'은 '서래(스레)', 구암리는 '궁멀'이라 하였다. 왜식 지명보다 전통 지명을 즐겨 사용했던 것. 한국전쟁 때 장미동 피난민촌에 존재했던 '공민학교' 교명(군창공민학교)에서도 잘 나타난다.1894년 봄 전라도 답사 여행 중 처음 군산에 발을 내디딘 드루와 레이놀즈 선교사가 본부로 보내는 보고서에 군산을 '아름답고 인심 좋은 포구'로 묘사하면서 '군창(Kun Chang)'이라 표기하였다. 이는 "군산의 옛 지명은 '군창', '군창골'이었다"는 옛 노인들의 전언과 문헌을 뒷받침하는 기록이어서 더욱 관심을 끈다.*다음 기사에 계속됩니다.