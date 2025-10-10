목숨 건 가을 여정, 캐나다 호수에서 만나다

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

큰사진보기 ▲날 부조는 아무도 못한다더니...은퇴한 이민자와 함께한 밴쿠버 근교로의 하루캠핑. ⓒ 이안수 관련사진보기

"날씨 부조는 아무도 못한다더니..."​

큰사진보기 ▲애보츠포드의 전원풍경밴쿠버에서 멀지 않은 애보츠포드(Abbotsford)는 평화로운 소도시 분위기로 좋은 토양과 적합한 기후 조건 덕분에 다양한 작물과 축산물이 생산되는 곳이다. 주변 자연환경과 가까워 하이킹, 호수 활동 등 아웃도어 레저도 즐길 수 있는 곳이기도하다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠리왁 강의 연어낚시꾼들연어 낚시는 규정이 엄격해서 반듯이 그 규정을 준수해야한다. 크기 제한과 일일 포획 한도가 정해져 있으며 지역에 따라 낚시 가능 기간과 장소가 달라진다. 낚시는 물론 연어를 보관할 경우에도 반드시 BC의 연어 보존 스탬프를 구매하여 부착해야한다. ⓒ 이안수 관련사진보기

"치누크 연어(Chinook Salmon)에요. 8월부터 올라오기 시작하지만 지금이 적기이죠. 가을에 회귀하는 연어는 호수를 지나 미국 쪽 칠리왁 강의 상류로 올라가 산란합니다."​

큰사진보기 ▲연어의 회귀연어의 모천 회귀는 또 다른 생을 위한 길이자 죽음의 길이기도 하다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠리왁 호수밴쿠버에서 약 50분 거리로 접근성이 좋은 청정 산악 호수인 칠리왁 호수는 에메랄드 물빛과 아름다운 자연 경관으로 하이킹, 수상 레저, 피크닉 등 조용한 휴양지로 사랑받고 있지만 연어 회귀에서 산란 장소로 가는데 중요한 역할을 하고 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲다니엘과의 하루 캠핑.칠리왁 호수와 인접한 컬터스 호수(Cultus Lake)로의 나들이는 대를 이어야 하는 살아있는 모든 것들의 페어런팅과 죽음의 숭엄한 여정으로의 초대였다. ⓒ 이안수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

지난 1일, 캐나다 칠리왁 호수(Chilliwack Lake). 다니엘정씨가 이웃 황지숙 어르신과 우리 부부를 하루 캠핑에 초대했다. ​최근 가을로 접어들면서 날씨가 흐리고 비가 왔다. 며칠 전 날짜를 잡으면서 확인한 일기예보도 다를 바가 없었다. 하지만 칠리왁으로 가는 날은 더없이 화창했다. 며칠간 비에 씻긴 프레이저 밸리의 산과 들의 빛과 색은 사라졌던 입체의 풍경으로 고스란히 되돌려 놓았다. ​황 어르신은 북한의 고향 속담을 빌어 날씨의 행운에 감사했다.애보츠포드(Abbotsford)를 지나 칠리왁 강길로 접어들자 연어 낚시꾼들이 강가에 도열해 있다. 연어의 계절이 온 것이다. ​칠리왁 강은 미국 워싱턴 주 북부의 캐스케이드 산맥(Cascade Range) 쪽에서 발원해 캐나다로 흘러 칠리왁 호수를 채우고 프레이저 강으로 합류해 태평양으로 간다. ​이미 여러 차례 이 지역을 방문해 연어의 회귀를 볼 수 있는 장소들을 소상히 알고 있는 다니엘씨는 강을 거슬러 오르던 중 곳곳에서 차를 세운 뒤 마침내 가장 생생하게 연어의 회귀를 관찰할 수 있는 호수의 물이 다시 유출되는 강의 어귀에 닿았다. ​칠리왁 호의 생태를 조사하러 온 연구원이 치누크 연어의 회귀 경로를 알려주었다.연어는 물길을 거슬러 오르느라 안간힘을 썼다. 물살에 다시 떠내려간 뒤 거듭 다시 도전했다. 또 다른 생을 위한 길이자 죽음의 길이기도 하다. ​치누크 연어는 보통 4년에서 7년 정도 바다에서 생활한 후, 산란을 위해 강으로 돌아온다. 산란을 위해 바다를 떠난 연어가 민물에 도착하면 소화 시스템이 변화하여 먹이를 소화할 수 없게 되어 아무것도 먹지 않는다. 이동하는 기간은 2~6개월이 걸리며 이 기간 동안은 미리 축적해 둔 지방을 에너지로 사용한다.생애 한 번만 번식하는 이들은 바다에 비해 천적이 적고 상대적으로 안전한 모천으로 돌아와 산란하고 그 과정에서 모든 에너지를 소모한 연어는 면역력이 저하되어 죽음을 맞게 된다. ​다니엘은 우리에게 보여준 하루 동안의 캠핑은 대를 이어야 하는 살아있는 모든 것들의 양육과 죽음의 숭엄한 여정으로의 초대였다.