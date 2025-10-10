메뉴 건너뛰기

목숨 건 가을 여정, 캐나다 호수에서 만나다

여행

인천경기

25.10.10 18:04최종 업데이트 25.10.10 18:04

살아있는 모든 것들의 비애... 그 숭엄한 장면을 지켜봤습니다

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.

날 부조는 아무도 못한다더니... 은퇴한 이민자와 함께한 밴쿠버 근교로의 하루캠핑.
날 부조는 아무도 못한다더니...은퇴한 이민자와 함께한 밴쿠버 근교로의 하루캠핑.

지난 1일, 캐나다 칠리왁 호수(Chilliwack Lake). 다니엘정씨가 이웃 황지숙 어르신과 우리 부부를 하루 캠핑에 초대했다. ​

최근 가을로 접어들면서 날씨가 흐리고 비가 왔다. 며칠 전 날짜를 잡으면서 확인한 일기예보도 다를 바가 없었다. 하지만 칠리왁으로 가는 날은 더없이 화창했다. 며칠간 비에 씻긴 프레이저 밸리의 산과 들의 빛과 색은 사라졌던 입체의 풍경으로 고스란히 되돌려 놓았다. ​

"날씨 부조는 아무도 못한다더니..."​

황 어르신은 북한의 고향 속담을 빌어 날씨의 행운에 감사했다.

삶과 죽음의 숭엄한 여정

애보츠포드(Abbotsford)를 지나 칠리왁 강길로 접어들자 연어 낚시꾼들이 강가에 도열해 있다. 연어의 계절이 온 것이다. ​

칠리왁 강은 미국 워싱턴 주 북부의 캐스케이드 산맥(Cascade Range) 쪽에서 발원해 캐나다로 흘러 칠리왁 호수를 채우고 프레이저 강으로 합류해 태평양으로 간다. ​

이미 여러 차례 이 지역을 방문해 연어의 회귀를 볼 수 있는 장소들을 소상히 알고 있는 다니엘씨는 강을 거슬러 오르던 중 곳곳에서 차를 세운 뒤 마침내 가장 생생하게 연어의 회귀를 관찰할 수 있는 호수의 물이 다시 유출되는 강의 어귀에 닿았다. ​

애보츠포드의 전원풍경 밴쿠버에서 멀지 않은 애보츠포드(Abbotsford)는 평화로운 소도시 분위기로 좋은 토양과 적합한 기후 조건 덕분에 다양한 작물과 축산물이 생산되는 곳이다. 주변 자연환경과 가까워 하이킹, 호수 활동 등 아웃도어 레저도 즐길 수 있는 곳이기도하다.
애보츠포드의 전원풍경밴쿠버에서 멀지 않은 애보츠포드(Abbotsford)는 평화로운 소도시 분위기로 좋은 토양과 적합한 기후 조건 덕분에 다양한 작물과 축산물이 생산되는 곳이다. 주변 자연환경과 가까워 하이킹, 호수 활동 등 아웃도어 레저도 즐길 수 있는 곳이기도하다.

칠리왁 강의 연어낚시꾼들 연어 낚시는 규정이 엄격해서 반듯이 그 규정을 준수해야한다. 크기 제한과 일일 포획 한도가 정해져 있으며 지역에 따라 낚시 가능 기간과 장소가 달라진다. 낚시는 물론 연어를 보관할 경우에도 반드시 BC의 연어 보존 스탬프를 구매하여 부착해야한다.
칠리왁 강의 연어낚시꾼들연어 낚시는 규정이 엄격해서 반듯이 그 규정을 준수해야한다. 크기 제한과 일일 포획 한도가 정해져 있으며 지역에 따라 낚시 가능 기간과 장소가 달라진다. 낚시는 물론 연어를 보관할 경우에도 반드시 BC의 연어 보존 스탬프를 구매하여 부착해야한다.

"치누크 연어(Chinook Salmon)에요. 8월부터 올라오기 시작하지만 지금이 적기이죠. 가을에 회귀하는 연어는 호수를 지나 미국 쪽 칠리왁 강의 상류로 올라가 산란합니다."​

칠리왁 호의 생태를 조사하러 온 연구원이 치누크 연어의 회귀 경로를 알려주었다.

연어는 물길을 거슬러 오르느라 안간힘을 썼다. 물살에 다시 떠내려간 뒤 거듭 다시 도전했다. 또 다른 생을 위한 길이자 죽음의 길이기도 하다. ​

연어의 회귀 연어의 모천 회귀는 또 다른 생을 위한 길이자 죽음의 길이기도 하다.
연어의 회귀연어의 모천 회귀는 또 다른 생을 위한 길이자 죽음의 길이기도 하다.

치누크 연어는 보통 4년에서 7년 정도 바다에서 생활한 후, 산란을 위해 강으로 돌아온다. 산란을 위해 바다를 떠난 연어가 민물에 도착하면 소화 시스템이 변화하여 먹이를 소화할 수 없게 되어 아무것도 먹지 않는다. 이동하는 기간은 2~6개월이 걸리며 이 기간 동안은 미리 축적해 둔 지방을 에너지로 사용한다.

칠리왁 호수 밴쿠버에서 약 50분 거리로 접근성이 좋은 청정 산악 호수인 칠리왁 호수는 에메랄드 물빛과 아름다운 자연 경관으로 하이킹, 수상 레저, 피크닉 등 조용한 휴양지로 사랑받고 있지만 연어 회귀에서 산란 장소로 가는데 중요한 역할을 하고 있다.
칠리왁 호수밴쿠버에서 약 50분 거리로 접근성이 좋은 청정 산악 호수인 칠리왁 호수는 에메랄드 물빛과 아름다운 자연 경관으로 하이킹, 수상 레저, 피크닉 등 조용한 휴양지로 사랑받고 있지만 연어 회귀에서 산란 장소로 가는데 중요한 역할을 하고 있다.

다니엘과의 하루 캠핑. 칠리왁 호수와 인접한 컬터스 호수(Cultus Lake)로의 나들이는 대를 이어야 하는 살아있는 모든 것들의 페어런팅과 죽음의 숭엄한 여정으로의 초대였다.
다니엘과의 하루 캠핑.칠리왁 호수와 인접한 컬터스 호수(Cultus Lake)로의 나들이는 대를 이어야 하는 살아있는 모든 것들의 페어런팅과 죽음의 숭엄한 여정으로의 초대였다.

생애 한 번만 번식하는 이들은 바다에 비해 천적이 적고 상대적으로 안전한 모천으로 돌아와 산란하고 그 과정에서 모든 에너지를 소모한 연어는 면역력이 저하되어 죽음을 맞게 된다. ​

다니엘은 우리에게 보여준 하루 동안의 캠핑은 대를 이어야 하는 살아있는 모든 것들의 양육과 죽음의 숭엄한 여정으로의 초대였다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.


