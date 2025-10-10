"거제의 '아마존' 파괴하는 골프장 개발, 반드시 막아낼 겁니다"

전국 곳곳에서 난개발과 반환경 정책으로 생명의 터전이 파괴되고 있습니다. 그러나 그곳마다 ‘생명의 편에 선 사람들’이 있습니다. <생명의 편에 선 당신에게>는 이들의 목소리를 기록하고, 연대하고자 하는 또 다른 당신과 연결하고자 하는 새알미디어의 연속 기획입니다. 기후·환경 위기의 최전선에서 생명을 지키는 이들의 기록. 그 다섯번째는 거짓 환경조사로 밀어붙이는 노자산 골프장 개발에 맞서 생명의 숲을 지키기 위해 활동하는 노자산지키기시민행동의 김동성, 박소현 님입니다.

큰사진보기 ▲생명의 편에선 당신에게(5)노자산지키기시민행동 김동성, 박소현 ⓒ 새알미디어 관련사진보기

김동성 :

AD

박소현 :

- 거제 노자산 개발에는 어떤 문제가 있나요?

김동성 :

[관련기사]

큰사진보기 ▲환경영향평가 거짓, 부실 재발방지 촉구 기자회견환경영향평가 제도 개선 전국연대에서 노자산의 전략환경영향평가의 위법성을 밝히는 기자회견을 2025년 8월 21일 환경부 앞에서 진행하고 있다. ⓒ 노자산지키기시민행동 관련사진보기

- 전략환경영향평가 과정의 문제는 구체적으로 어떤 점인가요?

김동성 :

[관련기사]

큰사진보기 ▲팔색조노자산에는 멸종위기 야생동물이자 국가지정 천연기념물인 팔색조가 서식하고 있다 ⓒ 거제생태연구소 관련사진보기

- 노자산 골프장 개발을 절대 용인할 수 없는 이유는 무엇인가요?

김동성 :

박소현 :

큰사진보기 ▲노자산을 그대로노자산지키기시민행동 시민들이 함께 만든 숲 현수막 ⓒ 노자산지키기시민행동 관련사진보기

- 골프장 개발에 맞선 주민들의 대응은 어떻게 시작됐고 어떻게 진행됐나요?

박소현 :

큰사진보기 ▲노자산지키기시민행동 1인시위노자산지키기시민행동의 회원들은 시간이 날 때마다 자발적으로 1인시위를 이어가고 있다. ⓒ 노자산지키기시민행동 관련사진보기

김동성 :

박소현 :