깊어가는 가을, 팔영산에서 만난 사람과 산

큰사진보기 ▲두류봉 올라 가는 길팔영산 자연휴양림에서 두류봉 올라 가는 길의 대숲 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲두류봉에서 내려다 본 풍경팔영산 두류봉에서 내려다 본 다도해상 풍경 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲오로봉과 사자봉팔영산 오로봉과 사자봉 ⓒ 정병진 관련사진보기

큰사진보기 ▲오로봉 정상다섯 명의 신선이 놀았다는 오로봉 정상 ⓒ 정병진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲암벽을 오르는 토마스팔영산 두류봉의 가장 위험한 코스인 암벽을 오르는 토마스 ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

한글날 휴일, 오래전부터 오르고 싶었던 고흥 팔영산에 다녀왔습니다. 팔영산(八影山, 해발 608m)은 여덟 개의 봉우리가 병풍처럼 둘러진 형세의 산으로, 고흥의 비경 중에서도 으뜸으로 꼽힙니다. 그동안 인근 도로를 지나다니며 바라보기만 해도 감탄이 절로 나올 만큼 아름다워, 언젠가는 꼭 올라가 보리라 마음먹었던 산입니다.팔영산 등산로는 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 능가사를 출발해 유영봉(1봉), 성주봉(2봉), 생황봉(3봉), 사자봉(4봉), 오로봉(5봉), 두류봉(6봉), 칠성봉(7봉), 적취봉(8봉)을 차례로 거쳐, 깃대봉을 지나 다시 능가사로 내려오는 능선 종주 코스입니다. 이 코스는 3시간 30분에서 4시간 정도가 소요됩니다.두 번째는 팔영산자연휴양림에서 두류봉 쪽으로 바로 올라가는 짧은 코스로, 두류봉·오로봉·사자봉 또는 일부 봉우리만 선택적으로 오른 뒤 되돌아 내려올 수 있어 약 2시간 내외로 다녀올 수 있습니다. 시간과 체력을 고려해 등산 시간을 줄이고자 한다면 좋은 선택지입니다.저는 아내와 아들과 함께 산행했기 때문에, 두 번째 코스를 택했습니다.휴양림에서 출발해 두류봉 암석 아래까지는 비교적 무난했지만, 정상으로 향하는 길은 가파르고 숨이 찰 정도였습니다. 그러나 정상에 오르자 그 모든 피로가 씻겨 나갈 만큼 장쾌한 다도해의 풍경이 펼쳐졌습니다. 신선한 바람도 불어댔습니다.팔영산 8개 봉우리 중에서도 두류봉은 가장 뛰어난 조망을 자랑하는 봉우리로 알려져 있습니다. 이날도 바다 위로 떠 있는 섬들이 한눈에 펼쳐져 장관을 이루었습니다. 미세먼지 없이 맑은 날씨라 더욱 선명하게 볼 수 있었습니다.두류봉에서 오로봉으로 향하려 할 때, 반대 방향에서 올라오던 등산객 몇 명이 "이 구간이 팔영산에서 가장 위험하니 조심하라"고 조언해 주었습니다. 실제로 두 봉우리 사이의 길은 바위 절벽과 급경사 암릉이 이어져 발을 조금만 헛디뎌도 위험할 수 있을 만큼 아찔했습니다. 다행히 난간과 철제 발판이 설치돼 있어 고소공포증 없는 건강한 성인이면 조심스레 통과할 수는 있습니다.아내와 아들은 이 구간의 험로를 보고 더는 가지 않겠다며, 휴양림 방향으로 먼저 내려가겠다고 했습니다. 저는 그 말을 뒤로하고, 혼자서 두류봉 암벽을 내려와 오로봉으로 향했습니다. 오로봉은 신선이 놀았다는 전설이 있는 곳답게, 탁 트인 바위 위에서 마주한 풍경이 인상 깊었습니다.오로봉에서 가까운 사자봉까지도 이어서 올랐습니다. 사자봉 정상에서는 한 외국인을 만났습니다. 그는 스페인에 거주하는 33세 독일인 남성 토마스였습니다. 혼자서 한국 여행 중이고, 서울·속초·순천 등을 둘러본 뒤 팔영산에 왔다고 했습니다.그는 "지리산에도 가보고 싶지만 시간이 부족해 아쉽다"고 말하며, "한국 산 중에서 가장 높은 산이 어디냐"고 물었습니다. 백두산이라고 했더니 자신의 고국 독일에서 가장 높은 산은 '추크슈피체'인데 그 산에 오르면 매우 춥다고 했습니다. 해외여행 중 험한 산길을 혼자 오른다는 사실이 대단하게 느껴졌습니다.토마스와 함께 오로봉, 두류봉을 거쳐 두류삼거리까지 동행했습니다. 그곳에서 토마스는 칠성봉 방향으로 향했고, 저는 자연휴양림 쪽으로 먼저 내려간 아내와 아들을 따라 되돌아갔습니다. 약 400m쯤 내려간 지점에서 가족을 다시 만날 수 있었습니다. 천천히 내려오며 저를 기다렸다고 합니다.아내는 내려오는 길에 뱀을 보았다고 했습니다. 가을은 뱀이 독을 가장 많이 품는 시기이므로, 가을철 산행 시에는 특히 주의가 필요하겠다는 생각이 들었습니다.이번 팔영산 산행은 여덟 봉우리를 모두 오르지 못한 '맛보기'에 가까운 경험이었습니다. 하지만 두류봉~오로봉~사자봉 구간은 짧지만 즐겁고 강렬한 인상을 남겼습니다. 암릉과 바위 능선을 넘으며 팔영산의 진면목을 조금이나마 체험한 값진 시간이었습니다. 다음에 다시 찾는다면 능가사에서 시작하는 전 구간 종주 코스로 도전해 보고 싶습니다.