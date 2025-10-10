이젠 열 수 없는 고동색 철문, 그때는 몰랐습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

올해 설까지만 해도 양가 부모님께 드릴 과일 상자와 초콜릿, 간식거리를 똑같이 두 개씩 샀는데 이젠 그럴 이유가 없어졌다.2년 전 엄마를 떠나보내고, 올해 5월 아버지마저 엄마 곁으로 가셨다. 그날 나는 고아가 되었다. 어릴 적 동화책 속에 나오는 부모 없는 주인공보다는 훨씬 나이가 들고 결혼도 했지만 부모가 없다는 사실은 똑같았다.그 슬픔은 나이와 아무런 상관이 없다. 외로운 여생을 꿋꿋이 살아내시던 아버지께서 저세상으로 떠나실 때 '이제 나는 정말 고아가 되었다'는 자각이 뼈에 사무쳤다. 북받치는 슬픔에 자기 연민까지 더해져 나는 더 서러웠다.부모가 떠나면, 세상에 기대설 곳이 하나 사라진다. 나를 부르던 목소리, 나를 걱정해 주던 마음이 더 이상 존재하지 않는다는 사실이 생각보다 삶을 더 공허하게 만든다.​남편이 도로가 덜 막히는 날 내려가겠노라며 시어머니와 통화를 하고 있었다. "멀리서 오느라 고생인데 안 와도 된다"는 어머님의 음성이 전화기 너머로 들려왔다. 말씀은 그렇게 하셔도 아들이 보고 싶으실 거라는 걸 안다. 부모에게 자식은, 나이를 불문하고 삶의 끈이자 위안일 것이다. 바깥 외출도 어려우시고 친구 분들은 모두 떠나 무슨 낙으로 사시는지 생각하면 마음이 짠하다.명절이면 이제나 저제나 도착할까 마음 졸이며 미리부터 골목에서 주차 자리를 지키고 기다리던 아버님도 저세상으로 가신지 벌써 20년이 지났다. 그래도 어머님이 살아 계시니 찾아갈 고향 집이 있고 기다리는 엄마가 있어 남편은 행복한 사람이다.​예전엔 명절이면 엄마 집이 꽉 찼다. 다섯 남매가 결혼으로 늘린 식구들까지 합치면 모두 스물한 명이었다. 손주들 먹일 갈비찜 냄새가 집안을 가득 채웠고, 야들야들하게 삶아낸 문어는 빠지지 않는 명절 음식이었다. 아버지는 사위들을 위해 아끼던 술을 내놓았고 늦은 밤까지 마시고 노느라 거실은 북적댔다. 그때는 몰랐다. 그런 평범한 시간들이 얼마나 눈부신지, 그것이 행복이었는지.오랜 세월 부모님의 체취와 추억이 서린 집은 아버지가 돌아가신 후 이내 팔렸다. 고동색 철제 대문을 열고 "엄마~" "아버지~"를 부르며 들어서던 그 집은 이제 주인이 바뀌어 함부로 들어갈 수 없는 곳이 되었다. 형제들이 모일 공간도 구심점도 사라져 앞으로는 명절을 제각각 지내게 생겼다.오빠와 언니들은 며느리와 사위를 보고 어여쁜 손주까지 얻어 각자의 새로운 공동체가 꾸려졌다.하지만 동생과 나는 그 속에 낄 수도 없고 외로운 처지가 되었다. 우리 막내들은 부모와 함께한 세월도 짧아 이래저래 고적한 존재들이다. 추석을 앞두고 유독 더 쓸쓸함이 밀려온다.시어머니가 늘 입버릇처럼 하시던 그 말을 비로소 실감한다. 세월 따라 달라지고 변해가는 것이 순리이지만 순식간에 내 부모 형제들이 아스라이 멀어지고 홀로 선 적막함을 느낀다. 오늘은 하늘도 스산하고 간간이 빗방울이 흩날린다. 아마도 날씨 탓일 것이다, 이 쓸쓸함은. 엄마가 보고 싶다. 아버지도 그립다. 추석, 이 쓸쓸함에 대하여... 그 누구와도 나눌 수 없어, 나는 나에게 마음을 묻는다.