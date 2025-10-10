대구 10월 항쟁, 표지판으로 되살아난 역사의 현장

지난 9월 말, 대구역 옆 대구콘서트하우스 앞에 '10.1 항쟁 발상지'를 알리는 표지판이 설치되었다는 소식을 들었다(관련기사 : 10월항쟁 79주기 앞, 대구역 인근 '발상지' 표지판 설치
https://omn.kr/2fh82). 마침 '2025 시월항쟁예술제'가 9월 30일부터 10월 11일까지 대구 시내 곳곳에서 열리고 있었다.
지난 8일, 나는 대구역에 도착하자 가장 먼저 표지판을 찾았다. 2010년 진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 '대구 10월사건 관련 민간인 희생 사건 진실규명 결정서'를 통해 국가의 책임을 인정하고, 유족에 대한 사과와 위령·추모 사업 지원을 권고했다. 이후 대구시는 '대구광역시 10월항쟁 등 한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령사업 지원 등에 관한 조례'를 제정해 '항쟁'이라는 명칭을 법적으로 명시했다. 이 조례는 위령사업 지원, 유족 예우, 추모사업 추진을 규정하고 있다. 늦게나마 10월 항쟁의 발상지를 설명하는 제도적 근거와 공간이 마련된 셈이다.
표지판에는 이렇게 적혀 있었다.
"이곳 대구역 일대는 1946년 10월 1일 '10월 항쟁'이 시작된 역사의 현장이다. 10월 항쟁은 해방과 함께 개혁되어야 할 일제강점기의 정치·경제·사회 구조가 미군정에 의해 유지되는 것에 반대한 대중들의 대규모 항쟁이다."
10월 항쟁은 해방 이후 우리나라에서 최초로 계엄이 선포된 사건이었다. 당시 계엄의 주체는 미군정이었다. 항쟁은 대구뿐 아니라 영천, 칠곡, 선산, 경주 등 인근 지역으로 확산되었다. 나의 고향 구미에서도 일제강점기 신간회 활동을 했던 최관호와 박상희 등이 진압군에 의해 희생되었다.
올해 예술제의 제목은 '2025 시월항쟁展 – 시월이 온다'였다. 주최 측은 "1946년 대구에서 시작되어 전국 200만 명이 참여한 대중운동이지만 지금은 희미해진 역사를 다시 불러내는 자리"라고 소개했다.
기획 의도문에는 이렇게 적혀 있었다.
"희미하게나마 흩뿌려진 79년간의 흔적을 쫓고, 현재와 연결한 작품들이 전국에서 모였다. 광장으로 나와 연대하고 저항했던 그날의 민중들처럼 미술인들은 협업과 실천으로 한국사의 가장 빈약한 기록과 해석에 맞서 북성로에서 강렬한 투쟁을 다시 전개한다."
예술제는 '시월이 온다', '코발트', '푸른 연대', '경계에 선 시월', '그녀들의 시월', '보이스리스(Voiceless)' 등 여섯 개의 기획전으로 구성되었다. 나는 북성로의 프로토타운 본부에서 열린 '시월이 온다' 그래픽디자인전을 먼저 관람했다. 이후 다섯 곳의 전시장을 차례로 찾아갔다.
첫 번째로 찾은 오픈대구에서는 '코발트'와 '푸른연대' 전시를 보았다. 10월 항쟁 당시 민간인 학살을 5·18 광주항쟁과 연결한 그림이 눈길을 끌었다. 다음으로 들른 북성로기술예술융합소 '모루'에서는 다른 지역 미술가들이 대구와 시월항쟁을 바라보는 시선을 담은 작품들을 만났다.
향촌문화관 기획전시실에서는 '그녀들의 시월'이라는 제목의 전시가 열리고 있었다. 특히 사회적으로 배제되기 쉬운 여성의 관점에서 시월항쟁을 다뤄 인상적이었다. 나는 마지막으로 독립영화전용관 오오극장에서 열린 '보이스리스(Voiceless)' 전시를 관람했다. '소리가 없는 전시물'을 '듣는' 역설적인 공간이었다. 마치 '소리 없는 아우성', '작은 거인' 같은 단어들이 떠올랐다. 오랜 시간 '보수의 성지'라 불려온 대구에서, 그 이름 없이 사라진 희생자들을 떠올리게 했다.
1946년에 일어난 사건은 여전히 왜곡된 기억 속에 남아 있다. 그럼에도 조례에서 '항쟁'이라는 단어가 명시되었다는 사실이 역설적이었다. 앞으로 10월 항쟁의 진실이 밝혀지고 정의가 바로 서야 한다. 피해자에 대한 회복과 이러한 사건이 다시는 반복되지 않도록 제도적 장치가 마련되어야 한다. 이번 표지판의 설치는 그 과정의 일부라 생각되었다.
10월 항쟁은 오랫동안 교과서에서 폭동으로 불렸고, 피해자들은 침묵을 강요당했다. 사실 계엄령의 총보다 오래 남은 것은 국가의 침묵이었다. '항쟁'이라는 두 글자는 뒤늦게 돌아온 이름이었다. 이번 표지판의 설치는 기억의 종착점이 아니라, 10월 항쟁의 진실을 다시 묻기 위한 출발점이라는 생각이 들었다.