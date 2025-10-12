분청사기 만드는 방법, 이렇게 다양한 줄 몰랐네

지난 7일, 추석 연휴 동안 함양 상림공원을 찾아 여유로운 한때를 보냈다. 공원 옆에 있는 함양 박물관에서 지난 9월 19일부터 오는 11월 23일까지 '국보 순회전'이 열리고 있었다. 주제는 '가락진 멋과 싱싱한 아름다움, 분청사기'였다(관련 기사 : 최치원의 천년 숲, 만든 이유가 놀랍습니다
).
분청사기는 조선 시대에 만들어진 도자기로, 푸른빛이 섞인 회색(회청색) 바탕 흙에 하얀 흙을 바르고 무늬를 새기거나 그려서 장식한다. 고려 말 왜구의 침입이 많던 시기에 그릇을 만들던 사기장들은 더 안전한 지역으로 가마터를 옮겨야만 했다.
문양 꾸미는 7가지 방법
새로운 지역의 흙은 예전과 달라서 빛고운 푸른 그릇인 고려청자를 만들 수 없었다. 그래서 조선 시대 사기장들은 그릇 위에 하얀 흙을 바르고 무늬를 새기는 분청사기를 고안했다고 한다.
'국보 순회전'의 첫째 전시실에는 분청사기의 그릇에 문양을 꾸미는 7가지 방법을 그림과 영상으로 잘 알려주고 있었다. 그릇에 하얀 흙을 입혀서 꾸미는 방법을 분장(粉粧) 기법이라고 한다.
상감(象嵌)기법은 무늬를 새긴 자리에 하얀 흙 또는 붉은 흙을 메워서 무늬를 꾸민다. 인화(印花)기법은 도장을 꾹 찍고 흰 흙을 발라 무늬를 표현한다. 상감기법과 인화기법은 질그릇이나 도자기의 밑감이 되는 흙인 태토(胎土)를 빚어 그릇 형태로 만들고, 화장토인 흰 흙물을 그릇 위에 입히기 전에 문양을 새겼다.
조화(彫花)기법은 흰 흙을 바른 후 조각칼로 무늬를 새겨 장식한다. 박지(剝地)기법은 흰 흙을 바른 후, 무늬를 새기고 무늬 이외의 배경을 긁어내어 무늬를 드러낸다. 조화기법과 박지기법은 태토(胎土)를 빚어 그릇 형태로 만들고, 화장토인 흰 흙물을 그릇 위에 입힌다. 그리고 그 흰 흙물이 마르면 그 위에 무늬를 새겼다.
철화(鐵畵)기법은 흰 흙을 바르고 철분 물감으로 무늬를 그려 장식한다. 귀얄기법은 귀얄(굵은 붓)로 흰 흙을 묻혀 그릇 표면에 발라 장식한다. 분장기법은 그릇의 아랫부분을 잡고 흰 흙물에 덤벙 담갔다가 꺼내는데, 자연스럽게 흰 문양이 장식된다. 철화기법은 태토를 빚은 그릇 형태 위에 흰 흙물을 입혀서 마르면, 그 위에 그림을 그렸다.
'국보 순회전'의 둘째 전시실에는 상감기법과 인화기법으로 빚은 분청사기의 제작 과정 여섯 단계를 영상으로 보여주고 있었다. 1단계는 분청 바탕흙을 채취하여 반죽하기이다. 분청 바탕흙을 채취해서, 망치로 부수어 불순물을 체로 걸러낸다. 흙을 물에 담그고 떠오르는 찌꺼기를 제거한다. 물을 빼 말린 후 발로 밟아 반죽하여 분청 바탕흙을 완성한다.
2단계는 물레로 병 모양을 성형하여 그늘에서 건조한다. 3단계는 인화문 도장으로 무늬를 찍거나, 조각칼로 무늬를 새긴다. 이후 흰 흙물을 바른 후 마르면 긁어낸다. 분청사기 제작의 4단계는 문양을 새긴 그릇을 가마에서 800℃ 온도로 초벌구이한다. 5단계는 유약에 그릇을 담갔다가 꺼낸다. 6단계는 가마에서 1,250℃ 온도로 재벌구이한다. 이렇게 6단계의 과정을 거쳐서 가마가 식은 후 그릇을 꺼낸다. 그러면 아름다운 분청사기가 완성된다.
장인들의 손길이 느껴지는 전시
'국보 순회전'의 셋째 전시실에는 아름다운 국보급 문화유산 분청사기의 실물을 전시하고 있었다.분청사기 철화 물고기 무늬 장군. 장군은 물이나 술 등 액체의 저장용 그릇이다. 길쭉한 원통 모양의 몸에 물이나 술을 따르는 구멍이 있다. 몸 전체를 흰 흙으로 꾸몄다. 몸 중앙 앞뒤에 철분이 들어간 물감으로 물고기 무늬를 거침없고 재미있는 느낌으로 그렸다. 물고기가 지느러미 펴고 헤엄치며, 연꽃 봉오리가 달린 연 줄기가 장식되었다.
분청사기 조화 박지 모란꽃 무늬 편병. 편병은 물레에서 둥근 병 형태를 만든 후 양쪽 면을 두들기고 다듬어서 납작하게 만들었다. 병의 목에는 꽃잎을 새기고, 앞쪽에는 잎사귀로 둘러싸인 모란꽃, 옆면에는 심장 모양의 꽃봉오리를 새겼다. 잎사귀 사이를 긁어내어 꽃이 피어 있는 듯한 느낌을 준다.
분청사기 조화 박지 모란잎 무늬 편병. 모란잎을 겹쳐서 새겨 활짝 핀 꽃처럼 표현했다. 모란잎 주위에 새순 같은 무늬가 중앙을 향해 춤추듯 그려져 모란 잎에 더욱 집중하게 한다. 분청사기 귀얄무늬 대접. 그릇 윗부분의 안쪽과 바깥쪽에 흰 흙을 묻힌 귀얄로 빠르게 칠해 붓 자국이 거칠게 남아 있다. 귀얄을 돼지 털이나 말 털을 넓게 묶어 만든다고 한다.
'국보 순회전'의 전시실 옆에는 학생들이 주로 참여하는 체험 활동 공간이 있었다. 나무막대로 도자기 표면을 긁어서 나만의 다양한 무늬를 새겨 본다. 분청사기 그림 카드를 만들어 보기도 한다. 학생들이 조선의 분청사기를 보고 만지고 이해하는 좋은 기회였다.
함양박물관에서 아름다움과 해학이 담긴 분청사기를 의미 있게 감상했다. 분청사기의 자유롭고, 소박하면서도 화려한 모습과 장식에 눈길이 머물렀다. 우리 문화유산 분청사기의 아름다움과 장인들의 손길과 정성을 새롭게 새겨보는 여행이 되었다. 추석 연휴, 가족 여행의 마지막 목적지인 화림동 계곡의 농월정으로 출발하였다.