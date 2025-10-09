미얀마 군부 패러글라이더 폭탄 공격 등으로 희생자 속출

큰사진보기 ▲미얀마 내전이 계속되는 가운데, 군부가 패러글러이딩을 이용한 폭탄투하를 해 민간인 희생이 발생했다. 사진은 현지 언론 보도. 이 언론은 "폭탄이 떨어진 현장에서 발견된 한쪽 신발"을 보도했다. ⓒ MFDMC 관련사진보기

큰사진보기 ▲앰네스티인터내셔널, 미얀마 관련 성명. ⓒ 앰네스티인터내셔널 관련사진보기

큰사진보기 ▲유엔개발계획의 미얀마 관련 보고서 일부. ⓒ MFDMC 관련사진보기

쿠데타로 집권한 미얀마 군사정권에 의한 시민들의 희생이 계속되고 있다. 군사정권의 군인들이 한 마을을 패러글라이더로 공격해 어린이를 포함한 24명의 민간인이 사망했고, '반군부 시위' 현장에 폭탄 공격이 가해져 40명 이상이 목숨을 잃은 것으로 전해졌다.또 소수민족 타앙민족해방군(TNLA)의 통제 하에 있는 샨주 북부 마을(만훈)에 군부의 폭격이 가해져 어린이를 포함한 민간인 9명이 사망하고 부상자들이 발생한 것으로 알려졌다.인권단체 앰네스티인터내셔널이 성명을 통해 '끔찍한 보고가 있었다'며 국제사회의 관심을 호소했고, 유엔개발계획(UNDP)은 18~24세 청년들이 쿠데타 여파로 분쟁과 경제적 어려움에 교육 기회를 놓치고 있다는 보고서를 냈다.미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미연마연대는 미얀마 현지와 해외언론 보도, 군부에 저항하는 소수민족 무장세력과 민주진영인 국민통합정부(NUG), 시민방위군(PDF)의 발표 등을 종합해 9일 여러 상황을 전했다.지난 6일 저녁 사가잉주 마을(본토, Bonto)에서 동력 패러글라이더를 이용한 폭탄 투하로 민간인 사망이 발생했다는 것이다. 현지·해외언론들은 이 공격으로 어린이를 포함해 민간인 최소 24명이 숨지고 50여 명의 부상자가 발생했다고 보도했다.당시 주민 100여 명이 마을에 모여 보름날에 여는 촛불 행사와 구금된 정치인들의 석방을 촉구하는 집회를 진행하고 있었던 것으로 알려졌다.한 현지 언론은 PDF 한 대원이 "당시 촛불 행사를 진행하고 있었다. 폭탄은 바로 시위대가 모여 있는 곳에 떨어졌다. 사망자들의 신원 확인이 어려워 가족들이 옷으로 구분해야 했다"라고 밝혔다고 전했다.이에 대해 미얀마 군부는 공격 사실을 인정하지 않고 있는 것으로 전해졌다.또 7일 낮 샨주 북부 마을(만훈)에도 폭격이 가해져 2살 어린이를 포함한 민간인 9명이 사망하고 부상자가 발생했다고 타앙민족해방군이 발표했다고 한 현지 언론이 보도했다.현지 언론 <킷딧 미디어>는 지난 8일 오후 친주 밍닷시에 있는 한 불교사원 학교에 군용기 폭격이 가해져 학생 3명과 여성장애인 1명이 사망했다고 9일 보도했다.민간인 희생에 대해, 앰네스티인터내셔널은 성명을 통해 "전동 패러글라이더에서 폭탄이 떨어졌을 때 어린이를 포함한 민간인이 사망한 것으로 알려졌다"라며 "이 끔찍한 보고는 민간인들에게 긴급한 보호가 필요하다는 소름 끼치는 경종을 울릴 것이다"라고 밝혔다.이런 가운데 유엔개발계획은 최근에 낸 보고서를 통해 "미얀마의 18세에서 24세 사이 청년 500만 명 이상이 군부 쿠데타의 여파로 인한 분쟁과 경제적 어려움 때문에 교육 기회를 놓치고 있다"고 밝혔다.UNDP는 "미얀마에서 18~24세 청년 4명 중 3명이 다양한 장애물에 직면하여 더 이상 교육이나 훈련을 받지 못하고 있다"라며 "특히, 군사적 불안정성이 높은 사가잉, 카렌, 친, 타닌타리 지역에서 학교 중퇴율이 가장 높게 나타났고, 농촌 지역 청년들이 다양한 장애물에 더 많이 직면하고 있다"고 밝혔다.미얀마에서는 2021년 2월 1일 군부쿠데타가 발발해 군사정권이 집권했다.